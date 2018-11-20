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Сводки от ополчения Новороссии 20 ноября 2018

08:44. 20 ноября 2018 Просмотров - 301 Нет комментариев Опубликовал:

Под Донецком ракетой уничтожена машина ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

Под Донецком ракетой уничтожена машина ВСУ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Управляемой ракетой была подбита машина ВСУ в Песках, рядом с Донецком.

Об этом говорится в сюжете украинского телевидения из под столицы ДНР.

«Открыли огонь из ракетной установки “Фагот”, но благодаря проводу, который идёт через дорогу, они не попали (попали не совсем точно, — прим РВ», —
рассказал журналистам украинский боевик, участвующий в карательной операции на Донбассе.

По словам бандита, чьё лицо скрыто балаклавой, ракета попала в заднюю часть машины, и его «побратимы» успели выскочить из горящего автомобиля.

«Потом два выстрела из миномёта, а потом они пристрелялись, и из АГС докидали, пока не сожгли машину полностью», — добавляет оккупант,

Отметим, что нет точных данных, кто же обстрелял машину карателей, быть может, это ракета ВСУ навелась на кондиционер легковушки.

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Под Донецком ракетой уничтожена машина ВСУ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Если назначается перемирие, значит нужно готовить подвал – жители прифронтового района Донецка

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Живущие на грани



О жизни обычных людей в поселке Зайцево, через который проходит линия фронта на территории Донецкой Народной Республики.



 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: компиляция
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