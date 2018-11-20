Сводки от ополчения Новороссии 20 ноября 2018
- 01:19 Под Донецком ракетой уничтожена машина ВСУ (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:24 Если назначается перемирие, значит нужно готовить подвал – жители прифронтового района Донецка.
- Вчера 21:10 Живущие на грани.
Под Донецком ракетой уничтожена машина ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)
Управляемой ракетой была подбита машина ВСУ в Песках, рядом с Донецком.
Об этом говорится в сюжете украинского телевидения из под столицы ДНР.
«Открыли огонь из ракетной установки “Фагот”, но благодаря проводу, который идёт через дорогу, они не попали (попали не совсем точно, — прим РВ», —
рассказал журналистам украинский боевик, участвующий в карательной операции на Донбассе.
По словам бандита, чьё лицо скрыто балаклавой, ракета попала в заднюю часть машины, и его «побратимы» успели выскочить из горящего автомобиля.
«Потом два выстрела из миномёта, а потом они пристрелялись, и из АГС докидали, пока не сожгли машину полностью», — добавляет оккупант,
Отметим, что нет точных данных, кто же обстрелял машину карателей, быть может, это ракета ВСУ навелась на кондиционер легковушки.
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Если назначается перемирие, значит нужно готовить подвал – жители прифронтового района Донецка
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Живущие на грани
О жизни обычных людей в поселке Зайцево, через который проходит линия фронта на территории Донецкой Народной Республики.
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