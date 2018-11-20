Сводки от ополчения Новороссии 20 ноября 2018

Управляемой ракетой была подбита машина ВСУ в Песках, рядом с Донецком.

Об этом говорится в сюжете украинского телевидения из под столицы ДНР.

«Открыли огонь из ракетной установки “Фагот”, но благодаря проводу, который идёт через дорогу, они не попали (попали не совсем точно, — прим РВ», —

рассказал журналистам украинский боевик, участвующий в карательной операции на Донбассе.

По словам бандита, чьё лицо скрыто балаклавой, ракета попала в заднюю часть машины, и его «побратимы» успели выскочить из горящего автомобиля.

«Потом два выстрела из миномёта, а потом они пристрелялись, и из АГС докидали, пока не сожгли машину полностью», — добавляет оккупант,

Отметим, что нет точных данных, кто же обстрелял машину карателей, быть может, это ракета ВСУ навелась на кондиционер легковушки.

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