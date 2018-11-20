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Как наполнить бюджет страны. Никита Кричевский

22:05. 20 ноября 2018 Просмотров - 17 Нет комментариев Опубликовал:

Эфир на Радио «Комсомольская правда»

Экономист Никита Кричевский в студии радио «Комсомольская правда» в программе «Неделя в цифрах» разбирает актуальные экономические вопросы. Откуда берется бензин на независимых автозаправках и почему он «серый»? Передадут ли долги по ЖКХ на аутсорс? Почему нужно разбудить «спящие» вклады? Откуда деньги идут в бюджет? Какое новое бремя готовят для самозанятых? Кто будет платить и сколько?

Почему народ не доверяет власти? Как достичь национального процветания? Увидим ли мы ли Русское экономическое чудо? Читайте в книге:

Антискрепа, Кричевский Н.А.

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Радио «Комсомольская правда»

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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