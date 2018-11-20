Горбачевский “Фултон наоборот”

Концептуал СМИ Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын – о внешней политике СССР и о сдаче позиций Советского Союза на мировой арене. Какие новые приоритеты появились во внешней политике СССР времён горбачёвского правления? Как СССР отказался от жёсткой конфронтации с Западом и выходил из международной изоляции? Почему не удалась экономическая модернизация страны? К чему привело новое политическое мышление?



Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

История России. Евгений Спицын

История СССР. Евгений Спицын

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