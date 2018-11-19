Новости Украины и Новороссии 19 ноября 2018
- 11:32 Приходится воровать.
- 10:56 «Русский язык убивает», — на Украине нашли неожиданную причину Иловайского котла (ВИДЕО).
- 10:30 Климкин: Украина и США ведут переговоры о новых поставках оружия.
- 08:40 «Виноваты дураки», — представитель майданных властей объяснил причины катастрофе на Украине (ВИДЕО).
- 07:53 «Кличко провалился»: украинцы оценили работу мэра Киева (ВИДЕО).
- 05:17 «Россия пойдёт на Киев».
- 03:20 Письмо Пугачевой.
- 02:00 В кого прицелилась молодая украинская гвардия?.
- Вчера 21:30 Украинский министр призывает обложить налогом деньги заробитчан.
Приходится воровать
Надо в Раде принять закон, разрешающий воровать, пока Крым не вернут, ведь как без воровства и коррупции вести информационную войну.
Надо понимать, что владея 5-м каналом, Порошенко это лояльный Кремлю антиукраинский олигарх.
Если что, это не фейк - https://www.facebook.com/karl.volokh?fref=nf
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«Русский язык убивает», — на Украине нашли неожиданную причину Иловайского котла (ВИДЕО)
Причиной огромных потерь ВСУ в Иловайске стал тот факт, что украинские командиры отдавали приказы на русском языке, а их рации прослушивались, что позволяло «оккупационным войскам Путина узнать планы защитников территориальной целостности Украины».
В этом уверены особо неутомимые поборники мовы, например, «ветеран АТО», «киборг» из Донецкого аэропорта Назар Чепко, заявивший об этом в рамках состоявшегося во Львове форума «За украинский язык».
«Русский язык убивает украинцев как духовно, морально, так и физически. Все помнят начало войны. Один из больших котлов первых — это Иловайский котел, где украинское войско убивали профессиональные российские солдаты. Удивляло то, что за несколько дней более тысячи убитых.
А так происходило потому, что, когда псевдоукраинские, а в действительности “советские” командиры давали команды украинским солдатам, они это делали на “собачьем” (русском — прим. РВ) языке. А рации прослушивались.
Это — русский язык. Это ответ тем, кто нам говорит: “Да успокойтесь со своим языком хохляцким”», — распалялся Чепко.
Добавим, что ролик с выступлением «киборга» разместила на своём YouТube-канале главная русофобка «незалежной», экс-нардеп от неонацистской «Свободы» Ирина Фарион.
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Климкин: Украина и США ведут переговоры о новых поставках оружия
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев и Вашингтон продолжают дискуссии «о грядущих поставках оружия».
Об этом он сказал в интервью американскому изданию Defence News.
«Мы ведем дискуссии с США относительно новых единиц военной техники», — сказал Климкин, отказавшись однако предоставлять какие-либо уточнения.
«Эти дискуссии продолжаются постоянно, поскольку „Джавелины“ были важны психологически. Мы заметили, что россияне отвели свои танки вглубь оккупированных территорий… опасаясь, психологически и физически, что такое противотанковое оружие может быть использовано в случае российской провокации», — делится своими лживыми «наблюдениями» украинский министр.
Климкин добавил, что Киеву необходимо развивать свои «военно-морские возможности».
«Мы очень решительны в защите своих интересов в Азовском море и не можем позволить россиянам взять под контроль весь Азов», — бахвалится он.
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«Виноваты дураки», — представитель майданных властей объяснил причины катастрофе на Украине (ВИДЕО)
На Украине в ряде сфер наблюдается катастрофа, к которой привели «дураки» в лице властей страны.
Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире собственного шоу на ТВ.
Он сравнил обещания властей для украинцев с аферами кота Базилио и лисы Алисы.
«У вас ничего не растет, у дураков. У вас вообще ничего не растет: сельское хозяйство — катастрофа, тяжелая промышленность — катастрофа, средний и малый бизнес — катастрофа, топливно-энергетический комплекс — катастрофа. Скажите мне, пожалуйста, где наши прорывы? Что мы строим? Сарай, хату, пристройку строят с каким-то чертежом. Где чертеж того, что строит наша страна? Ну, что вы строите — они не знают. Мы могли бы по откармливанию правительства быть на первом месте в мире. Вот это единственное, что у вас действительно получается», — сказал политик.
Рабинович удивился безграничному терпению украинцев и вновь завёл излюбленную предвыборную песню всех украинских политиков «Мы великая страна»:
«Мы великая страна, у нас колоссальный потенциал, равного которому нет ни у кого в мире, потому что любая страна мира давно бы уже лопнула. А мы с вами, видите, смотрим, еще и терпим это как».
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На видео с 41:45
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«Кличко провалился»: украинцы оценили работу мэра Киева (ВИДЕО)
На украинском ТВ был проведён опрос зрителей в прямом эфире, который выявил отношение граждан страны к работе мэра Киева Виталия Кличко.
У зрителей спросили: «Кличко как глава столицы — успешный или провальный?».
Пока шёл эфир в студию позвонили 7 850 человек, 95 процентов из которых оказались не довольны работой Кличко на посту градоначальника.
«95 процентов говорят, что этот человек на посту мэра Киева провальный. Его политика провальная. Его команда — это беда для города», — резюмировал ведущий программы.
Четыре долгих года без горячей и холодной воды попеременно, без отопления и с проваливающимся под землю асфальтом, с бьющими в самых неожиданных местах гейзерами из теплотрасс понадобилось украинцам, чтобы понять это.
Кличко был «избран», а фактически назначен мэром Киева в 2014 году после госпереворота. На этом посту он сменил Александра Попова, при котором было открыто несколько станций метро, завершена реконструкция автовокзала, тянущаяся около 10 лет, выполнена блестящая реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади, где по утрам и вечерам собираются традиционные пробки.
Следующие выборы состоятся в 2020 году. Градоначальник пообещал, что поборется за место главы украинской столицы в будущем.
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На видео с 41.02.
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«Россия пойдёт на Киев»
На Украине все еще продолжают культивировать идею о том, что Россия — это «агрессор», и близок тот день, когда она обязательно нападает на Незалежную. Причем, интересно, что этим занимается не только местное «министерство правды», вторят ему и поляки.
Так, от премьера-министра Польши Матуеша Моравецкого поступил «тревожный сигнал», что когда Россия завершит строительство газопровода «Северный поток-2», она может пойти агрессией на Украину, причем открыто.
Он считает позицию немецкого правительства о том, что это просто бизнес-проект, в корне неверной. Оказывается, к востоку от Одры в это никто не верит. Думается, что Польше просто невыгоден этот проект, поэтому она всячески лоббирует за его закрытие и выдумывает новые угрозы.
Более того, он даже упомянул цитату Владимира Ленина о жадных капиталистах, которые продадут веревку, на которой и повесят, намекая на то, что это же случится и с ЕС после завершения проекта.
Но это все популизм и пустые угрозы. Много раз говорили о том, что «Северный поток-2» — это не политический проект. Политизировать его усиленно пытаются Украина и Польша, вместе с Америкой, конечно же, которым он попросту не выгоден.
Так что, можно не бояться этих угроз, а слова Моравецкого воспринимать исключительно как попытки «замутить воду».
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Письмо Пугачевой
От нормальных людей 830, 831
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В кого прицелилась молодая украинская гвардия?
Европа с опаской наблюдает за тем, как члены ультрарадикальных организаций оттачивают среди малолетних диверсантов умение убивать «клятых москалей».
Патриотический лагерь «Гарт волi» («Закалка воли»), который недавно посетили журналисты международного агентства «Ассошиэйтед пресс» (AP), — далеко не первый в списке национально-патриотических проектов Украины. Как и другие аналогичные базы, он пользуется государственной поддержкой и, к сожалению, интересом со стороны украинских детей.
Именно эта база в Тернопольской области стала недавно объектом внимания западных СМИ.
В репортаже AP говорится, что детей в возрасте от 8 до 18 лет обучает стрельбе из автомата Калашникова г-н Черкашин, бывший участник «АТО», а ныне активист молодежной организации «Сокол» радикальной партии «Свобода». По его словам, воспитанники не направляют оружие на людей или живых существ (с той лишь оговоркой, что «сепары» ДНР и ЛНР, а также прочие «зеленые человечки» и «московские оккупанты» к людям не относятся). А потому «в них целиться можно и нужно».
В этих «заповедях» ничего нового нет. Этими же принципами руководствовались радикалы, когда жгли одесситов в Доме профсоюзов. С подобными заявлениями и ранее выступали националисты в эфире украинских телеканалов, когда призывали без суда и следствия расправляться со всеми, кто не разделяет их ультраправых взглядов.
Эта практика присуща многим террористическим организациям (в том числе запрещенному в России ИГИЛ*), боевики которых использовали малолетних детей как смертоносное орудие и живые бомбы против мирного населения. Видимо, после «евромайдана» новая украинская власть решила перенять эту практику у исламских головорезов.
Отметим, что представители националистических группировок не рассматриваются на Украине как преступники. Наоборот, власть поощряет их действия, выделяя из бюджета внушительные суммы на «национально-патриотическое воспитание».
При этом руководство страны пытается скрыть и лишний раз не афиширует лояльное отношение к радикалам в основном из-за реакции Запада. Но в СМИ, в том числе и зарубежные, то и дело просачиваются факты покровительства неонацизма. Помнится случай весной этого года, когда полсотни американских конгрессменов обвинили Киев в финансировании неонацистских организаций, таких, как полк «Азов».
Конечно же, государственные мужи Украины решительно реагируют на все «провокационные» попытки извне, привычно возлагая ответственность на «промосковских лоббистов» и «низкопробные либеральные западные СМИ». Но факт остается фактом: поддержка неонацистских организаций продолжается фактически при бездействии Запада.
Только в этом году Министерство молодежи и спорта выделило 4 млн. гривен (свыше 140 тыс. долл.) на развитие патриотического воспитания в тренировочных лагерях, сообщает AP. То есть препятствий для пропаганды насилия и ненависти в лагерях как бы не существует, и занятия продолжаются полным ходом.
В тренировочном лагере в Тернопольской области девочки и мальчики воспитываются в строгости, чтобы «закалить свою волю». Их действия регламентированы — жизнь в лагере «Закалка воли» осуществляется по жесткому расписанию.
В ночное время детей в любой момент может разбудить взрыв гранаты, что служит сигналом для «боевого задания». Испытания не всем по плечу, особенно девочкам. Однако более старшие ребята их подбадривают, говоря, что «обучение необходимо для собственной защиты и безопасности своих близких».
К чему может привести распространение подобной идеологии, показывает игиловский опыт. Боевики террористической организации ошибочно полагали, что достижение цели (якобы высокой и благородной, как и в случае с Украиной) возможно только с применением силы и путем устрашения.
По этой аналогии в Киеве делают ставку на националистов, грешным делом считая, что это исправит ситуацию на юго-востоке страны и поможет взрастить послушное агрессивное поколение. Предположим, агрессивное — да, но только контролируемое ли?
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Александр Викторов
*запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинский министр призывает обложить налогом деньги заробитчан
Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил о необходимости ввести обязательные декларации для украинцев, трудоустроенных за границей.
Он отметил, что заробитчане пересылают домой ежегодно порядка $6,5 млрд.
Об этом он сообщил в интервью «Радио Свобода».
«Люди, которые работают в Украине, платят подоходный налог, платят ЕСВ. Их доходы учитываются. И, как правило, они не могут претендовать на субсидии, потому что они работают по „белому”, удерживают и бюджетников и пенсионеров, и сами себя содержат. А кто работает за рубежом, пересылает сюда средства. Эти средства попадают в конкретные домохозяйства. 6,5 миллиарда долларов», — заявил министр.
По его словам, эти средства тоже следует считать доходами физических лиц и они должны облагаться налогом.
«Доход, потому что он используется на собственное потребление. Мы попросили: пожалуйста, задекларируйте! Потому что это реально деньги, которые вы получаете на собственное потребление. Так вот, на сегодня, когда мы говорили о 1 июня 2018, эти средства никак в декларациях наших субсидиантов не были указаны. Поэтому мы тоже провели проверку, верификацию для того, чтобы выяснить, кто у нас тоже скрывает те или иные доходы», — добавил Рева.
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Три верхних фотографии – жиды. Вот причина. И удивляется Рабинович лукавя. Всё знает , хаббадник сладкоголосый!
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Бабуля класс,хрен они Донбасс победят,такая тяга к жизни.Парадокс, просит жидов о помощи,денег и стоят в очереди за бесплатной гречкой от кандитатов,дерутся.Жизнь.