Новости Украины и Новороссии 19 ноября 2018

Причиной огромных потерь ВСУ в Иловайске стал тот факт, что украинские командиры отдавали приказы на русском языке, а их рации прослушивались, что позволяло «оккупационным войскам Путина узнать планы защитников территориальной целостности Украины».

В этом уверены особо неутомимые поборники мовы, например, «ветеран АТО», «киборг» из Донецкого аэропорта Назар Чепко, заявивший об этом в рамках состоявшегося во Львове форума «За украинский язык».

«Русский язык убивает украинцев как духовно, морально, так и физически. Все помнят начало войны. Один из больших котлов первых — это Иловайский котел, где украинское войско убивали профессиональные российские солдаты. Удивляло то, что за несколько дней более тысячи убитых.

А так происходило потому, что, когда псевдоукраинские, а в действительности “советские” командиры давали команды украинским солдатам, они это делали на “собачьем” (русском — прим. РВ) языке. А рации прослушивались.

Это — русский язык. Это ответ тем, кто нам говорит: “Да успокойтесь со своим языком хохляцким”», — распалялся Чепко.

Добавим, что ролик с выступлением «киборга» разместила на своём YouТube-канале главная русофобка «незалежной», экс-нардеп от неонацистской «Свободы» Ирина Фарион.

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