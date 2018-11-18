Сводки от ополчения Новороссии 18 ноября 2018
- 11:11 Служу Республике 18 11 2018 г.
- 10:36 ВСУ выпустили по территории ДНР свыше 300 боеприпасов за сутки, — СЦКК.
- 02:05 На Донбассе уничтожен «горный штурмовик».
- Вчера 21:14 Бабушки в Саханке рассказали как месяц назад разбили окна в доме поле их восстановления.
Служу Республике 18 11 2018 г
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ выпустили по территории ДНР свыше 300 боеприпасов за сутки, — СЦКК
Украинские военные за минувшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 300 боеприпасов.
Об этом сегодня заявил руководитель представительства Республики в СЦКК Руслан Якубов.
«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 18 раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 314 единиц».
Он добавил, что под огнем украинских военных оказались поселки Старомихайловка, Александровка и шахты Трудовская на западе Донецка, село Спартак к северу от Донецка, Ясиноватая и прилегающие к ней населенные пункты Васильевка, Крутая Балка, Каштановое, Минеральное, горловские поселки Гольмовский, Зайцево, Доломитное, Озеряновка, шахты имени Гагарина, а также село Новоласпа на юге ДНР. При обстрелах применялись минометы, зенитные установки, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.
Как сообщала «Русская Весна», мирный дончанин, житель поселка шахты Трудовская, ранен в результате обстрела со стороны украинских оккупантов.
Читайте также: Страшные кадры: боевики вырезали отряд армии Сирии в горах Латакии (ФОТО 18+)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Донбассе уничтожен «горный штурмовик»
Как ранее сообщала «Русская Весна», 17 ноября на Донбассе был уничтожен украинский оккупант.
Стали известны подробности о ликвидированном боевике: он был прислан на Донбасс из юго-западной части Украины.
Как сообщает пресс-служба областной государственной администрации Черновицкой области, карателя звали Виталий Онуфрейчук. Он родился в 1981 году и жил в Черновцах.
«Наш земляк прошёл службу в составе 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины», — отмечают в пресс-службе ОГА.
Читайте также: Установлена личность смертницы, подорвавшейся в Грозном (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Бабушки в Саханке рассказали как месяц назад разбили окна в доме поле их восстановления
К оглавлению | Источник: www.youtube.com