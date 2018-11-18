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Сводки от ополчения Новороссии 18 ноября 2018

12:04. 18 ноября 2018 Просмотров - 266 Нет комментариев Опубликовал:

Служу Республике 18 11 2018 г

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ВСУ выпустили по территории ДНР свыше 300 боеприпасов за сутки, — СЦКК

ВСУ выпустили по территории ДНР свыше 300 боеприпасов за сутки, — СЦКК | Русская весна

Украинские военные за минувшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 300 боеприпасов.

Об этом сегодня заявил руководитель представительства Республики в СЦКК Руслан Якубов.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 18 раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 314 единиц».

Он добавил, что под огнем украинских военных оказались поселки Старомихайловка, Александровка и шахты Трудовская на западе Донецка, село Спартак к северу от Донецка, Ясиноватая и прилегающие к ней населенные пункты Васильевка, Крутая Балка, Каштановое, Минеральное, горловские поселки Гольмовский, Зайцево, Доломитное, Озеряновка, шахты имени Гагарина, а также село Новоласпа на юге ДНР. При обстрелах применялись минометы, зенитные установки, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Как сообщала «Русская Весна», мирный дончанин, житель поселка шахты Трудовская, ранен в результате обстрела со стороны украинских оккупантов.

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На Донбассе уничтожен «горный штурмовик»

На Донбассе уничтожен «горный штурмовик» | Русская весна

Как ранее сообщала «Русская Весна», 17 ноября на Донбассе был уничтожен украинский оккупант.

Стали известны подробности о ликвидированном боевике: он был прислан на Донбасс из юго-западной части Украины.

Как сообщает пресс-служба областной государственной администрации Черновицкой области, карателя звали Виталий Онуфрейчук. Он родился в 1981 году и жил в Черновцах.

«Наш земляк прошёл службу в составе 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины», — отмечают в пресс-службе ОГА.

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Бабушки в Саханке рассказали как месяц назад разбили окна в доме поле их восстановления

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