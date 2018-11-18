Сводки от ополчения Новороссии 18 ноября 2018

Украинские военные за минувшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 300 боеприпасов.

Об этом сегодня заявил руководитель представительства Республики в СЦКК Руслан Якубов.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 18 раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 314 единиц».

Он добавил, что под огнем украинских военных оказались поселки Старомихайловка, Александровка и шахты Трудовская на западе Донецка, село Спартак к северу от Донецка, Ясиноватая и прилегающие к ней населенные пункты Васильевка, Крутая Балка, Каштановое, Минеральное, горловские поселки Гольмовский, Зайцево, Доломитное, Озеряновка, шахты имени Гагарина, а также село Новоласпа на юге ДНР. При обстрелах применялись минометы, зенитные установки, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Как сообщала «Русская Весна», мирный дончанин, житель поселка шахты Трудовская, ранен в результате обстрела со стороны украинских оккупантов.

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