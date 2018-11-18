Калифорния в аду: 1276 пропавших, 76 погибших и штат продолжает гореть (ФОТО, ВИДЕО)
Количество пропавших без вести при смертоносном пожаре в северной Калифорнии возросло до 1276 человек, а число погибших достигло отметки 76 человек, сообщил в воскресенье журналистам шериф округа Бьютт Кори Хони.
«Количество пропавших без вести на сегодня возросло до 1276, то есть увеличилось на 275 человек. С прошлой ночи были обнаружены останки еще пяти человек, таким образом, общее число погибших теперь составляет 76», — сказал он.
Посольство России в США выразило жителям Калифорнии соболезнования.
«Мы выражаем наши самые искренние соболезнования и сочувствие народу Калифорнии в связи с огромным ущербом и десятками человеческих жертв, вызванных разрушительными лесными пожарами», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Пожары в Калифорнии
Лесной пожар Camp начался восьмого ноября на севере Калифорнии. Он стал самым разрушительным в истории штата. Помимо этого, в его южной части бушуют еще два пожара: Woolsey и Hill.
Эвакуировали уже более 300 тысяч человек. Дональд Трамп объявил в штате режим крупного стихийного бедствия.
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#Campfire Update:— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 17 ноября 2018 г.
- At least 71 people dead
- 1,011 people unaccounted for (could include names that are duplicates or have different spellings)
- 47,200 people still evacuated
- Over 12,000 structures destroyed
- 146,000 acres burned
- 50% containedpic.twitter.com/7ZgMKm4QoA
Источник: rusvesna.su
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Странные снимки пожара в лесном массиве. Американская пресса поместила снимки выгоревших посёлков и городов, где деревья стоят зелёные. Но горят почему то населённые пункты. Причём огонь обходит препятствия, сделанные пожарными службами. Специалисты США заявляют, что причиной пожара является высокое содержание алюминия в почве, распылённое химтрейлерами. Горит сам воздух. Известно, что алюминиевый порошок взрывоопасен. Известно, что химтрейлеры распыляли алюминий над территорией Украины, РФ, Белоруссии, по договорённости с правительствами этих стран. Такую почву легко поджечь со спутника, установив на нём оптическую фокусирующую аппаратуру.
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молодец. Что и происходит.
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Рф так же палили – в этой глуши СМИ нет. мало инфы просочилось.
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немцев пугали русскими танками, а пришли сирийские беженцы.
амеров пугали русским вмешательством, а сожгли пожарами.
Причём и амеров и немцев уничтожает собственная власть – никаких русских для этого не надо.