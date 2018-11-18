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Калифорния в аду: 1276 пропавших, 76 погибших и штат продолжает гореть (ФОТО, ВИДЕО)

12:16. 18 ноября 2018 Просмотров - 347 4 коммент. Опубликовал:
Калифорния в аду: 1276 пропавших, 76 погибших и штат продолжает гореть (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Количество пропавших без вести при смертоносном пожаре в северной Калифорнии возросло до 1276 человек, а число погибших достигло отметки 76 человек, сообщил в воскресенье журналистам шериф округа Бьютт Кори Хони.

«Количество пропавших без вести на сегодня возросло до 1276, то есть увеличилось на 275 человек. С прошлой ночи были обнаружены останки еще пяти человек, таким образом, общее число погибших теперь составляет 76», — сказал он.

Посольство России в США выразило жителям Калифорнии соболезнования.

«Мы выражаем наши самые искренние соболезнования и сочувствие народу Калифорнии в связи с огромным ущербом и десятками человеческих жертв, вызванных разрушительными лесными пожарами», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Пожары в Калифорнии

Лесной пожар Camp начался восьмого ноября на севере Калифорнии. Он стал самым разрушительным в истории штата. Помимо этого, в его южной части бушуют еще два пожара: Woolsey и Hill.

​Эвакуировали уже более 300 тысяч человек. Дональд Трамп объявил в штате режим крупного стихийного бедствия.

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Калифорния в аду: 1276 пропавших, 76 погибших и штат продолжает гореть (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Калифорния в аду: 1276 пропавших, 76 погибших и штат продолжает гореть (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Калифорния в аду: 1276 пропавших, 76 погибших и штат продолжает гореть (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Калифорния в аду: 1276 пропавших, 76 погибших и штат продолжает гореть (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Калифорния в аду: 1276 пропавших, 76 погибших и штат продолжает гореть (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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4 коммент.»

  • 5953 1582
    nikolay 18 ноября 2018 в 13:27 Ссылка Пометить
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    Странные снимки пожара в лесном массиве. Американская пресса поместила снимки выгоревших посёлков и городов, где деревья стоят зелёные. Но горят почему то населённые пункты. Причём огонь обходит препятствия, сделанные пожарными службами. Специалисты США заявляют, что причиной пожара является высокое содержание алюминия в почве, распылённое химтрейлерами. Горит сам воздух. Известно, что алюминиевый порошок взрывоопасен. Известно, что химтрейлеры распыляли алюминий над территорией Украины, РФ, Белоруссии, по договорённости с правительствами этих стран. Такую почву легко поджечь со спутника, установив на нём оптическую фокусирующую аппаратуру.

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  • 20677 13332
    Ликвидатор 18 ноября 2018 в 13:30 Ссылка Пометить
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    Рф так же палили – в этой глуши СМИ нет. мало инфы просочилось.

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  • 20679 13334
    Ликвидатор 18 ноября 2018 в 14:20 Ссылка Пометить
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    немцев пугали русскими танками, а пришли сирийские беженцы.
    амеров пугали русским вмешательством, а сожгли пожарами.
    Причём и амеров и немцев уничтожает собственная власть – никаких русских для этого не надо.

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