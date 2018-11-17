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Александр Дугин. Либо русские проснутся, либо исчезнут

13:50. 17 ноября 2018 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал:

Другого шанса у нас не будет

Философ Александр Дугин о том, почему последние несколько столетий русский субъект практически отсутствовал. Почему время на принятие решения: быть русским в истории или не быть – истекает.

О конфликте русского и западного мира и о борьбе России с западными противниками расскажут:

Книги Александра Дугина

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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