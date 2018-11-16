«Укротитель фашистского зверья». Маршал Неделин: факты и тайны

Источник: histrf.ru

Своими достижениями в области ракетной техники мы, безусловно, обязаны представителям славной плеяды создателей самого грозного оружия в мире, обеспечивающего надежный щит нашей стране. Среди них особенно выделяется имя Митрофана Ивановича Неделина. Главный маршал артиллерии, Герой Советского Союза, основатель Ракетных войск стратегического назначения, один из самых засекреченных военачальников – масштаб личности Неделина неоспорим. Вся его жизнь была связана с ракетами: он успешно воевал в артиллерии на нескольких войнах, активно изучал и развивал ракетостроительную отрасль в послевоенное время, целиком посвящая себя укреплению оборонной мощи страны. Фактически за успехи нашего ракетостроения он заплатил своей жизнью.



В 2019 году Российское военно-историческое общество (РВИО) планирует открыть памятник Главному маршалу артиллерии Митрофану Ивановичу Неделину в подмосковном Одинцове. На сайте РВИО открыт народный сбор средств на монумент.

Чтобы узнать новые детали жизненного пути и драматической смерти легендарного маршала, корреспондент портала «История.РФ» поговорил с писателем, биографом и журналистом Николаем Андреевым.

«В ракеты маршал был влюблен»

– Расскажите, пожалуйста, с чего начался боевой путь Митрофана Неделина?

– Митрофан Иванович добровольцем пошел в Красную армию, рвался в артиллерию, однако начитанного и грамотного парня назначили полковым библиотекарем. Неделин один за другим писал рапорты: «Прошу допустить к строевой службе», а параллельно читал пособия по артиллерийскому мастерству. И вот однажды на учебных стрельбах красноармейцы никак не могли ликвидировать тренировочный макет, расположенный в нескольких километрах от них: то перелет снарядов, то недолет. Неделин попросил командира разрешить ему попробовать. Здесь ему пригодилось все прочитанное о расчетах. Уверенно прицелился – выстрелил – в яблочко! Вот так проявил себя полковой библиотекарь. Затем с Красной армией он прошел всю Гражданскую войну.

– Митрофан Иванович успешно воевал на Великой Отечественной войне, был удостоен звания Героя Советского Союза. Что вы знаете об этом периоде его жизни?

– Имея уже богатый боевой опыт, в годы Великой Отечественной войны он проявил себя как очень эффективный командир. Его в шутку называли «укротителем фашистского зверья». «Тигры» и «пантеры» (немецкие танки – прим. ред.) были гордостью гитлеровских танковых войск и главной ударной силой вермахта. Искусство борьбы с тяжелой техникой противника Неделин освоил в совершенстве. Например, он мастерски использовал тактику завлекающих батарей: по наступающим немецким танкам несколько его артиллеристов с флангов неожиданно открывали огонь. Фашисты разворачивали танки на их подавление и попадали под огонь основных сил советской артиллерии.

В том числе благодаря его мудрому и аккуратному командованию советские войска с успехом провели последнюю оборонительную операцию – Балатонскую. Тогда Гитлер отчаянно бросил все свои резервы – последние «тигры» и «пантеры» – в наступление, но так и не смог прорвать советскую оборону.

– Давайте поговорим о рождении Ракетных войск стратегического назначения. Первым главнокомандующим стал Главный маршал артиллерии. Закономерен вопрос: почему из всех прославленных советских военачальников выбрали именно Митрофана Ивановича?

– Хрущев знал, что маршал «влюблен в ракеты». На протяжении всех послевоенных лет Неделин активно занимался улучшением боевой мощи советской артиллерии, внимательно следил за созданием ракетно-ядерного оружия за рубежом. Постоянно встречался с нашими учеными, конструкторами, инженерами, со всеми, кто был причастен к этой теме. Он давно зарекомендовал себя как талантливый организатор, пользовался безграничным уважением у подчиненных, никогда не прятался от ответственности, целиком посвящал себя работе. Более подходящую кандидатуру для такого серьезного и сложного дела было трудно себе представить. И, конечно, он прекрасно справлялся, об этом свидетельствует то, что ввод основных объектов космодрома Байконур был проведен в течение двух лет и трех месяцев. Это настоящий подвиг – его и людей, работавших с ним.

Тост за тост

– Охарактеризуйте, пожалуйста, личность Митрофана Николаевича.

– Лучше меня это сделают слова, сказанные о нем некоторыми его современниками. Известный советский конструктор Сергей Павлович Королев считал удачей, что такой умный и целеустремленный военачальник работает вместе с ними. По уму и организаторским способностям равных Неделину на то время, пожалуй, не было. Он мог одновременно говорить с учеными и рабочими профессионально, потому что разбирался практически во всех технических вопросах вверенной ему области. Все отмечали, что Неделин был человеком большой воли и интеллекта. Например, академик Андрей Сахаров охарактеризовал его как человека очень неглупого, энергичного и знающего. Поверьте, характеристика Андрея Дмитриевича дорогого стоит. Притом что они с Неделиным во многом были, мягко говоря, не единомышленниками, между ними были ситуации, почти переходящие в конфликт.

– Интересно. Расскажите подробнее

– Могу привести один занимательный пример, который, кстати, и Митрофана Ивановича прекрасно характеризует. Когда произошло историческое событие – успешный взрыв водородной бомбы, разработанной Сахаровым, – военные генералы пригласили ученых на банкет. Немногословный Неделин, в то время руководивший испытаниями и возглавлявший Ракетные войска, предложил сказать первый тост Андрею Дмитриевичу. Сахаров встал с бокалом и с вызовом сказал: «Предлагаю выпить за то, чтобы наши бомбы взрывались так же успешно, как сегодня, над полигонами и никогда – над городами». Генералы неловко закрутили головами в сторону маршала, мол, что этот физик брякнул, а ученые – в сторону Сахарова. Повисло тугое молчание. Неделин окинул Сахарова пристальным взглядом и добродушно начал рассказывать старый анекдот: старик молится перед иконой с лампадкой, просит Бога: «Направь и укрепи, направь и укрепи», а старуха лежит на печке и ему оттуда говорит: «Ты, старый, молись только об укреплении, направить я и сама сумею!» Затем маршал сделал паузу и со сталью в голосе продолжил: «Давайте выпьем за укрепление оборонной мощи нашей великой страны. А уж направить – оставьте это решать нам». Каков, да?! В этом был весь Неделин. Человек четыре войны прошел, ему не до пацифистских рассуждений. Сразу дал понять: вы, ученые, молодцы, создали оружие, самое страшное в истории человечества, вот сидите и помалкивайте, использовать его – не ваша забота.

– Я знаю, что вы подробно изучали обстоятельства гибели маршала при запуске ракеты Р-16. Долгое время они хранились в секрете. Расскажите, пожалуйста, как прошел тот роковой, последний день в жизни Митрофана Ивановича?

– Хрущев тогда вернулся из Америки, ему не терпелось показать всему миру, что мы обладаем грозным оружием. Поэтому со стороны руководства оказывалось давление, Неделина торопили. Также была ещё одна причина такой спешки. Она понятна любому советскому человеку – на носу годовщина Октябрьской революции, поэтому запуск ракеты был намечен на 23 октября. На космодроме работали в крайне напряженных условиях, на стартовую площадку Р-16 Янгеля была выведена «сырой», были проблемы с блоком управления. После заправки обнаружилось, что ракетное топливо подтекает, старт был отложен на сутки.

На следующий день, 24 октября, с самого утра тоже все не заладилось. Нашли проблемы со связью, но их быстро устранили. Народу было больше допустимого, что добавляло суматохи и нервозности. Начальник стартовой позиции мялся и долго не решался пригласить маршала в бункер. Когда решился, Неделин сделал шаг по направлению к нему, но в последний момент передумал. Помахал рукой, мол, «начинайте» – и отошел шагов на десять от ракеты. Конечно, правила безопасности и инструкций обязывали удалить со старта всех посторонних, независимо от их ранга. То, что Неделин пренебрег мерами безопасности, возможно, было вызвано тем, что он хотел вселить уверенность и спокойствие в людей, которые были измотаны в страшной запарке.

Воспоминания выживших очевидцев свидетельствуют о том, что маршал Неделин сидел на стуле возле командного пункта, когда раздался треск, страшный рокот. То, что дальше произошло на старте Р-16, можно сравнить с фильмами-катастрофами. Это была буря огня, которая поглощала все, что встречалось на ее пути. Те, кто находился рядом с Неделиным, погибли моментально. Причина взрыва ракеты – внезапное срабатывание того самого блока управления, который пытались до этого заменить. Маршала Неделина опознали по обгоревшей звезде Героя и наручным часам.

Вот так трагически закончилась его любовь к ракетам. Митрофан Иванович никогда не жалел своих сил ради любимого дела, посвящал себя ему целиком, и в конечном итоге эта страсть буквально испепелила его. Надо отдать должное мужеству маршала – он не оставил своих офицеров, конструкторов, подчиненных, он был вместе с ними до конца.

Автор: Мария Савельева

Источник: nstarikov.ru