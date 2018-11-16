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Они о нас

08:19. 16 ноября 2018 Просмотров - 132 Один комментарий Опубликовал:
Интересно, а вот такая знаменитая англичанка как Тереза Мэй, хулящая русских налево и направо: знает ли она, кто такие перечисленные ниже знаменитости, высказавшиеся о нашем народе?

Нет, конечно, Тереза знает как минимум два известных слова: Тереза и Форд. Наверняка слышала и о французском авианосце „Шарль де Голль”, ну, там ещё… Смит и Черчилль…

Впрочем, нынешней английской элите, судя по её поведению на дипломатической арене, такие знания вовсе ни к чему.

*
Они о нас

„Русские люди никогда не будут счастливы, зная, что где-то творится несправедливость", - Шарль де Голль, французский государственный деятель, президент Франции.

Русским людям не нужны материалистические «ценности» Запада, не нужны сомнительные достижения Востока в сфере абстрактной духовности, не имеющей ничего общего с реальностью", – Альберт Швейцер, немецко-французский мыслитель.

Русским людям нужна Правда, и они ищут её, прежде всего в жизни", – Франсуа де Ларошфуко, французский писатель-моралист.


Жить по Правде – это по-русски!", – Уильям Томсон, английский физик.

В несправедливом строе, когда меньшинство паразитирует на большинстве, у Русских людей нет мотивации к труду", – Шри Ауробиндо, индийский мыслитель и поэт.

Русские люди добросовестно и безвозмездно трудятся, если в обществе есть нравственная идея, праведная цель", – Фридрих Гегель, немецкий философ.

Концепция добронравия – жить по совести — это по-русски", – Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании.

Русскость – это мировоззрение справедливого жизнестроя", – Станислав Лем, польский писатель.

Ради праведной идеи Русские люди с радостью трудятся, даже находясь взаключении, и тогда они не чувствуют себя узниками, – они обретают свободу", – Адам Смит, шотландский экономист и философ.

Трудиться на благо народа, всего человечества – это по-русски", – Никколо Макиавелли, итальянский политический мыслитель.

Общинность – в крови у Русских людей", – Имре Лакатос, английский математик.

Русская душа – это щедрость, не знающая границ", – Далай-Лама, духовный лидер тибетского народа.

Для Русских людей характерно нестяжательство Русские люди никогда не одурманивают себя", – Карл Маркс.

Абсолютная трезвость – это по-русски! Русские люди не нуждается ни в чём сверх меры", - Бичер Генри Уорд, американскийрелигиозный и общественный деятель.

Мера – есть суть Русской цивилизации", – Клод Гельвеций, французский философ.

Русская культура не приемлет разврат", – Иоганн Вольфганг Гёте, немецкий писатель.

Русские люди не терпят всякой мерзости!", – Генри Форд, американский инженер.

Русские люди никогда не живут по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю»", - Томас Джефферсон, американский просветитель.

«Жить для себя», «работать на себя», прожигать жизнь в различных удовольствиях – это не по-русски", – мать Тереза (в миру Агнес Гонджа Бояджиу), основательница и настоятельница католического Ордена милосердия.

Смысл слова «радость» в русском языке неслучайно отличён от смысла слова «удовольствие»", - Стивенсон Роберт Луис, английский писатель.

Радость у Русских людей появляется отчёткого осознания смысла жизни: делать всё возможное (и невозможное),чтобы будущие поколения не были рождены в рабовладельческом толпо-элитарном обществе", – Гейзенберг Вернер, немецкий физик-теоретик.

"Русские люди неустанно работают на преображение себя иокружающих от человекообразия к Человечности!", – Дюма Александр,известный французский писатель.

Жить по-русски – значит жить по-человечески!",

Адольф Дистервег, немецкий педагог.

Счастье для Русских людей – это ощущать себя частью великого Единения и соучаствовать в деле создания справедливого мироустройства на Земле", – Бенджамин Франклин, американский просветитель, государственный деятель.

Владимир Иванович Даль:

«Не может русский человек быть счастлив в одиночку, ему нужно участие окружающих, а без этого он не будет счастлив.»



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Источник.
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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: даль, Культура, мера, мировоззрение, народ, русский, справедливость, цивилизация, человек, черчилль, язык
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Один комментарий»

  • 1586 1395
    VorchunVV 16 ноября 2018 в 8:41 Ссылка Пометить
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    „Концепция добронравия – жить по совести — это по-русски”, – Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании.

    Интересно, а как это высказывание соотнести с его речью в Фултоне 5 марта 1946 года?

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