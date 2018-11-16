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Они о нас

„ Русским людям нужна Правда, и они ищут её, прежде всего в жизни", – Франсуа де Ларошфуко, французский писатель-моралист.

„ Русским людям не нужны материалистические «ценности» Запада, не нужны сомнительные достижения Востока в сфере абстрактной духовности, не имеющей ничего общего с реальностью", – Альберт Швейцер, немецко-французский мыслитель.

„Русские люди никогда не будут счастливы, зная, что где-то творится несправедливость", - Шарль де Голль, французский государственный деятель, президент Франции.



„Жить по Правде – это по-русски!", – Уильям Томсон, английский физик.

„В несправедливом строе, когда меньшинство паразитирует на большинстве, у Русских людей нет мотивации к труду", – Шри Ауробиндо, индийский мыслитель и поэт.

„Русские люди добросовестно и безвозмездно трудятся, если в обществе есть нравственная идея, праведная цель", – Фридрих Гегель, немецкий философ.

„Концепция добронравия – жить по совести — это по-русски", – Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании.

„Русскость – это мировоззрение справедливого жизнестроя", – Станислав Лем, польский писатель.

„Ради праведной идеи Русские люди с радостью трудятся, даже находясь взаключении, и тогда они не чувствуют себя узниками, – они обретают свободу", – Адам Смит, шотландский экономист и философ.

„Трудиться на благо народа, всего человечества – это по-русски", – Никколо Макиавелли, итальянский политический мыслитель.

„Общинность – в крови у Русских людей", – Имре Лакатос, английский математик.

„Русская душа – это щедрость, не знающая границ", – Далай-Лама, духовный лидер тибетского народа.

„Для Русских людей характерно нестяжательство Русские люди никогда не одурманивают себя", – Карл Маркс.

„Абсолютная трезвость – это по-русски! Русские люди не нуждается ни в чём сверх меры", - Бичер Генри Уорд, американскийрелигиозный и общественный деятель.

„Мера – есть суть Русской цивилизации", – Клод Гельвеций, французский философ.

„Русская культура не приемлет разврат", – Иоганн Вольфганг Гёте, немецкий писатель.

„Русские люди не терпят всякой мерзости!", – Генри Форд, американский инженер.

„Русские люди никогда не живут по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю»", - Томас Джефферсон, американский просветитель.

„«Жить для себя», «работать на себя», прожигать жизнь в различных удовольствиях – это не по-русски", – мать Тереза (в миру Агнес Гонджа Бояджиу), основательница и настоятельница католического Ордена милосердия.

„Смысл слова «радость» в русском языке неслучайно отличён от смысла слова «удовольствие»", - Стивенсон Роберт Луис, английский писатель.

„Радость у Русских людей появляется отчёткого осознания смысла жизни: делать всё возможное (и невозможное),чтобы будущие поколения не были рождены в рабовладельческом толпо-элитарном обществе", – Гейзенберг Вернер, немецкий физик-теоретик.

"Русские люди неустанно работают на преображение себя иокружающих от человекообразия к Человечности!", – Дюма Александр,известный французский писатель.

„Жить по-русски – значит жить по-человечески!",

Адольф Дистервег, немецкий педагог.

„Счастье для Русских людей – это ощущать себя частью великого Единения и соучаствовать в деле создания справедливого мироустройства на Земле", – Бенджамин Франклин, американский просветитель, государственный деятель.



Владимир Иванович Даль:

«Не может русский человек быть счастлив в одиночку, ему нужно участие окружающих, а без этого он не будет счастлив.»