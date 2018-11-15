Зависимость российской промышленности от импорта

Политика замещения импорта в российской промышленности, провозглашенная после резкого ухудшения отношений с Западом в 2014 году, находится на грани провала.

Доля российских предприятий, не готовых отказаться от закупок за рубежом технологий и сырья, за время санкционной войны не только не снизилась, но даже выросла, сообщает в "Мониторинге" РАНХиГС.

Хуже всего обстоят дела с оборудованием, показала серия опросов, которую академия проводила в течение последних трех лет. Если в 2015-м году 30% предприятий выражали готовность сократить или полностью свернуть закупки за рубежом машин, станков и технологических решений, то к 2017-му таких осталось лишь 7%.

По сырью ситуация не многим лучше: три года назад о попытке перейти на отечественные аналоги говорили 22% опрошенных руководителей, а в прошлом году их доля сократилась до 8%.

Таким образом, зависимость промышленности от импорта выросла до 92-93%.

Основным препятствием для отказа от зарубежных закупок было и до сих пор остается отсутствие российских аналогов любого качества, говорит заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Cергей Цухло

Причем острота проблемы нарастает, следует из опроса: если в 2015-м году 62% российских предприятий заявили, что России в принципе не производится нужная им продукция, то в 2017-м их доля выросла до 69%.

С 35% до 37% увеличилось количество топ-менеджеров, которые потенциально были бы готовы к замещению импорта, но не довольны качеством отечественных аналогов.

Даже на пике обвала нефти и рубля в 2015-16 гг масштабы планируемого производителями импортозамещения всегда и по всем категориям закупок (и по оборудованию, и по сырью) уступали масштабам планируемого ими же "импортосохранения", рассказывает Цухло: промышленность предпочитала (или была вынуждена) сохранять прежнюю долю импорта.

По данным ФТС, за январь-ноябрь 2017-го года закупки за рубежом машин и оборудования подскочили на 28%, а их доля в общем объеме импорта из стран дальнего зарубежья достигла 51%.

Причиной таких скромных успехов стала, скорее всего, сформировавшаяся в предыдущие годы импортозависимость российской промышленности, рассуждает Цухло: "Закупая привозное оборудование, российские предприятия вынуждены переходить на адекватное импортному оборудованию сырье и материалы, которые у нас не производятся, но поставляются зарубежными производителями, предлагающими обычно комплексные поставки и не упускающими возможность привязать покупателя к своей продукции на всех этапах его использования".