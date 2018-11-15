Новости Украины и Новороссии 15 ноября 2018

Пользователи соцсетей прокомментировали массовые аварии на коммунальных сетях в Киеве, раскритиковав власти украинской столицы.

«Сейчас морозы ударят, и можно в мэры выбрать балерину», — написал Виталий Москаленко.

«Что там светится в дыму? “Гиперлуп” или томос?» — задался вопросом Димитрий Миклашевич, подразумевая планы Киева построить сверхзвуковую транспортную систему Hyperloop на Украине и процесс предоставления УПЦ автокефалии.

«Ну, хоть где-то горячая вода есть», — сыронизировал Вячеслав Гончаренко, имея в виду проблемы с длительным отсутствием в Киеве горячего водоснабжения.

«…Чтобы вода стала горячей — ее надо подогреть!» — пошутил Сергей Кривич, процитировав мэра города Виталия Кличко.

«Надо терпеть! Ещё чуть-чуть и все будет хорошо, трубы будут позолоченные и по ним будет баварское из Европы течь. Кто не верит, тот агент Путина», — заявил Ярослав Филиппов.

Как ранее сообщали СМИ, после начала отопительного сезона в Киеве массово происходят аварии на теплосетях.

По словам представителей мэрии, уровень их изношенности составляет 80%, при этом каждые сутки коммунальщикам приходится ликвидировать около 60-70 аварий.

Так, в Днепровском районе Киева затопило водой улицы во дворах одного из жилых комплексов.

Ранее, 13 ноября, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского в центре Киева прорвало трубу с горячей водой, из-за чего частично обвалился асфальт. При этом один автомобиль провалился в образовавшуюся на дороге яму.

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