Новости Украины и Новороссии 15 ноября 2018
- 09:38 Германия требует закрыть “Миротворец”.
- 08:31 «И томос светится в дыму…»: Интернет смеётся над авариями на теплосетях Киева (ФОТО).
- 05:30 Холодомор: Украина мёрзнет от незалежности и выходит на новый майдан (ВИДЕО).
- Вчера 21:56 Денис Пушилин: о Совмине, о стратегии развития “Сила Донбасса” и комендантском часе.
- Вчера 20:59 В ЛНР объявили итоговые цифры по выборам.
- Вчера 20:44 Правительство ДНР возьмет курс на прозрачность и дебюрократизацию – Пушилин.
Германия требует закрыть “Миротворец”
После попадания бывшего канцлера Германии Шредера на "Миротворец", МИД Германии пробудился от спячки и вяло прорычал в адрес Киева, что "Миротворец" надо закрыть.
При этом немцы ссылаются на то, что они эту позицию уже высказывали, но как видим, мнение Германии было проигнорировано. Случай с Шредером дает повод СДПГ (которую в свое время возглавлял Шредер) переозвучить требования к Киеву, тем более что МИД Германии ныне возглавляет член СДПГ Хайко Маас. На деле, повод копеечный, так как Шредер попал на "Миротворец" за древнее интервью по поводу Крыма, уже давно находясь на различных сайтах в списках "врагов Украины" как "агент влияния Кремля". И немцы все это игнорировали годами, а тут переполошились, что бывшего немецкого канцлера можно записать в один список с "сепаратистами", "террористами", "агентами Кремля" и журналистами, которых убивают украинские фашисты.
Есть мнение, что простых призывов МИД Германии будет недостаточно, тут нужна хорошая санкционная палка, чтобы бить по голове Авакова, Геращенко и прочую гоп-компанию.
PS. В 2014 году можно было бы даже гордиться – "Оказался в одном списке с бывшим немецким канцлером".
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«И томос светится в дыму…»: Интернет смеётся над авариями на теплосетях Киева (ФОТО)
Пользователи соцсетей прокомментировали массовые аварии на коммунальных сетях в Киеве, раскритиковав власти украинской столицы.
«Сейчас морозы ударят, и можно в мэры выбрать балерину», — написал Виталий Москаленко.
«Что там светится в дыму? “Гиперлуп” или томос?» — задался вопросом Димитрий Миклашевич, подразумевая планы Киева построить сверхзвуковую транспортную систему Hyperloop на Украине и процесс предоставления УПЦ автокефалии.
«Ну, хоть где-то горячая вода есть», — сыронизировал Вячеслав Гончаренко, имея в виду проблемы с длительным отсутствием в Киеве горячего водоснабжения.
«…Чтобы вода стала горячей — ее надо подогреть!» — пошутил Сергей Кривич, процитировав мэра города Виталия Кличко.
«Надо терпеть! Ещё чуть-чуть и все будет хорошо, трубы будут позолоченные и по ним будет баварское из Европы течь. Кто не верит, тот агент Путина», — заявил Ярослав Филиппов.
Как ранее сообщали СМИ, после начала отопительного сезона в Киеве массово происходят аварии на теплосетях.
По словам представителей мэрии, уровень их изношенности составляет 80%, при этом каждые сутки коммунальщикам приходится ликвидировать около 60-70 аварий.
Так, в Днепровском районе Киева затопило водой улицы во дворах одного из жилых комплексов.
Ранее, 13 ноября, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского в центре Киева прорвало трубу с горячей водой, из-за чего частично обвалился асфальт. При этом один автомобиль провалился в образовавшуюся на дороге яму.
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Холодомор: Украина мёрзнет от незалежности и выходит на новый майдан (ВИДЕО)
Очевидно, что после того, как украинское руководство решило разорвать отношения с Россией, началось самое сложное время за историю этого государства. Ценой незалежности и антироссийского курса стали высокие цены, бедность, гуманитарная катастрофа, война и тотальная деградация.
Петр Порошенко со всей своей прозападной свитой, несмотря на сложившуюся ситуацию, не собирается менять курс. И это уже привело к тому, что Украина начала бить тревогу. Обычные граждане и чиновники не согласны с той позицией, которую занял Вальцман.
Обледеневшие батареи в Кривом Роге, Херсоне, Смеле, Северодонецке и еще нескольких городах толкают народ на бунт.
Из-за недальновидной политики Киева во многих регионах так и не включили отопление и, не исключено, что оно будет отключено на протяжении предстоящей зимы, так как местные ЖКХ залезли в огромные долги.
Более того, даже в тех городах, где отопление все-таки должны включить, люди не готовы платить по тарифам, так как иначе не смогут обеспечивать свои нужды.
Ситуация, которая произошла в Кривом Роге, лучше всего демонстрирует, в каком состоянии сегодня пребывают украинцы. Они готовы засунуть Порошенко в мусорный бак, как когда-то делали это с некоторыми политиками во время своеобразной люстрации. Протестующие сначала подожгли покрышки у здания «Криворожгаза», а потом и вовсе ворвались в него.
Президент Центра стратегий и коммуникаций Дмитрий Абзалов объяснил, что к такой ситуации привела недальновидная политика Киева и, прежде всего, Петра Порошенко.
В частности, он обратил внимание, что «за счёт противостояния (Украины — ред.) с РФ тарифы на ЖКХ политическими усилиями увеличились на 80 процентов».
Эксперта, в свою очередь, поддержал и экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко. Он также уверен, что всему виной прозападный курс Петра Порошенко и его ближайшего окружения.
«Был контракт, были топливные отношения с Россией, и люди не мёрзли. Сейчас мы каждый день слышим „остаточне прощавай“ по десять раз, а миллион человек — ещё настоящие холода не наступили — уже без отопления», — заявил он.
В общем, Порошенко остается только молиться, чтобы завтра его не выловили активисты и не запихнули в мусорный бак. Народ мерзнет, и чем холоднее будет на Украине, тем выше вероятность люстрации Вальцмана.
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
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Денис Пушилин: о Совмине, о стратегии развития “Сила Донбасса” и комендантском часе
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В ЛНР объявили итоговые цифры по выборам
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Правительство ДНР возьмет курс на прозрачность и дебюрократизацию – Пушилин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com