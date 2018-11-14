Сводки от ополчения Новороссии 14 ноября 2018

Депутат Государственной думы Евгений Примаков младший (внук главы Правительства РФ, МИД и СВР) заподозрил в предательстве судью и офицеров управления ФСБ по Челябинску.

Парламентарий направил обращение к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой разобраться в скандальном деле ополченца ДНР Филиппа Венедиктова, которого российский суд собирается депортировать на Украину из-за офицеров челябинского управления госбезопасности, решивших обвинить защитника Донбасса в «террористической деятельности» — т.е. в участии в войне против тех самых вооружённых сил Украины, творивших чудовищные зверства в Донецкой и Луганской Республиках.

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«Ополченца Венедиктова Управление ФСБ по Челябинску выдаёт через суд на Украину за участие в незаконных вооруженных формированиях в террористической Донецкой Народной Республике.

Полагаю, что вот этот запрос товарищей офицеров УФСБ по Челябинску и судью взбодрит.

Полагаю, что то, что они делают — не ошибка, а предательство. Если же это ложь и клевета — то пусть наказание найдёт тех, кто это распространяет.

И вот что я сейчас отправляю телеграммой:

«Директору ФСБ РФ А. В. БОРТНИКОВУ

от депутата ГД РФ ПРИМАКОВА Е.А.

Уважаемый Александр Васильевич, из средств массовой информации мне стало известно, что управление ФСБ России по Челябинской области, возможно, препятствует получению разрешения на временное пребывание гражданину Украины Ф. В. Венедиктову, ссылаясь на информацию CБУ о его якобы причастности к террористической деятельности в ДНР в августе 2015 года на стороне народного ополчения. В связи с этим прошу вас дать указание проверить:

— правомерно ли управление ФСБ использует указанную информацию иностранной спецслужбы, ведущей диверсионно-террористическую деятельность против нашей страны согласно вашему интервью “Российской газете” от 19.12.2017 года.

— имеются ли в распоряжении УФСБ сведения об указанной террористической деятельности Венедиктова Ф.П., закреплённые средствами объективного контроля?

— не усматривается ли в публичном преследовании Венедиктова Ф.П. со стороны УФСБ ущерба безопасности Российской Федерации через дискредитацию внешней политики на украинском направлении?

В случае неподтверждения указанной информации и выявления клеветы в адрес возглавляемой вами службы прошу вас принять меры в отношении лиц, распространяющих её в социальных сетях», — резко заявляет парламентарий в своём обращении.

Как сообщала «Русская Весна», Филипп Венедиктов, позывной «Филя», принимал непосредственное участие в боях за Новороссию против украинских неонацистов. В ходе боевых действий получил тяжёлое ранение. Имеет награды, в том числе медаль «За боевые Заслуги».

«Наша доблестная Федеральная Служба Безопасности в лице заместителя начальника управления по Челябинской области Серебрякова С. В. мало того, что считает нецелесообразным нахождение в России человека, который потерял свое здоровье защищая русских людей, но для того, чтобы вместе с почками отбить и желание быть патриотом России, нужно дать ему запрет на въезд на целых тридцать лет», — не так давно писал известный ополченец Донбасса Михаил Полынков (позывной «Хрусталик»).

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