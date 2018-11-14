Сводки от ополчения Новороссии 14 ноября 2018
- 20:31 Дети Горловки согреты заботой волонтёров и НМ ДНР.
- 18:46 Пушилин прокомментировал возможность эскалации конфликта на Донбассе (ВИДЕО).
- 16:59 Комиссия выясняет обстоятельства гибели бойца ВСУ в пьяной драке – НМ ЛНР.
- 16:12 Новому представителю Киева в СЦКК поставлены задачи противодействовать ОБСЕ в Донбассе – НМ ДНР.
- 14:23 «Много раненых, есть погибшие!» — украинские «волонтёры» бьют тревогу (ФОТО).
- 13:04 Карта обстрелов 14 ноября 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки.
- 05:30 В Госдуме заподозрили в предательстве офицеров УФСБ и судью, обвинивших ополченца в терроризме за защиту ДНР.
- Вчера 23:22 На территории выгоревшего арсенала ВСУ обнаружен беспилотник (ФОТО).
Дети Горловки согреты заботой волонтёров и НМ ДНР
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Пушилин прокомментировал возможность эскалации конфликта на Донбассе (ВИДЕО)
Избранный глава ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что Украина в ближайшее время не пойдет на эскалацию конфликта в Донбассе.
«Что касается военной эскалации: мои убеждения, что Украина сейчас находится в некой растерянности, что Украина не ожидала такой явки и такой поддержки. Поэтому я очень сомневаюсь, что она пойдет на эскалацию конфликта. Здесь я могу успокоить наших граждан», — сказал он во время пресс-конференции.
При этом Пушилин отметил, что на линии соприкосновения не исключены отдельные провокации со стороны Украины.
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Комиссия выясняет обстоятельства гибели бойца ВСУ в пьяной драке – НМ ЛНР
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Новому представителю Киева в СЦКК поставлены задачи противодействовать ОБСЕ в Донбассе – НМ ДНР
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«Много раненых, есть погибшие!» — украинские «волонтёры» бьют тревогу (ФОТО)
13 ноября в Главный военный клинический госпиталь в Киеве прибыл новый борт с тяжелоранеными боевиками, воевавшими на Донбассе.
Об этом на своей странице в соцсети пишет «волонтёр» (а по факту — пособница карателей) Наталья Юсупова.
«В Киеве — снова борт с ранеными воинами! Люди, сделайте репост, пожалуйста, есть воины в тяжелом состоянии. Я также прошу помогать СМИ, это очень важно!
За прошедшие две недели много раненых и есть погибшие. Война не заканчивается и это беда!» — взывает о помощи «атошникам» Юсупова.
«Пока политики тратят миллионы на рекламу своей предвыборной кампании, наши воины продолжают отдавать свои жизни на передовой. Очень важно — сдать кровь!…Каждый день доктора делают воинам сложнейшие операции», — добавила она.
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Карта обстрелов 14 ноября 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки
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В Госдуме заподозрили в предательстве офицеров УФСБ и судью, обвинивших ополченца в терроризме за защиту ДНР
Депутат Государственной думы Евгений Примаков младший (внук главы Правительства РФ, МИД и СВР) заподозрил в предательстве судью и офицеров управления ФСБ по Челябинску.
Парламентарий направил обращение к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой разобраться в скандальном деле ополченца ДНР Филиппа Венедиктова, которого российский суд собирается депортировать на Украину из-за офицеров челябинского управления госбезопасности, решивших обвинить защитника Донбасса в «террористической деятельности» — т.е. в участии в войне против тех самых вооружённых сил Украины, творивших чудовищные зверства в Донецкой и Луганской Республиках.
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«Ополченца Венедиктова Управление ФСБ по Челябинску выдаёт через суд на Украину за участие в незаконных вооруженных формированиях в террористической Донецкой Народной Республике.
Полагаю, что вот этот запрос товарищей офицеров УФСБ по Челябинску и судью взбодрит.
Полагаю, что то, что они делают — не ошибка, а предательство. Если же это ложь и клевета — то пусть наказание найдёт тех, кто это распространяет.
И вот что я сейчас отправляю телеграммой:
«Директору ФСБ РФ А. В. БОРТНИКОВУ
от депутата ГД РФ ПРИМАКОВА Е.А.
Уважаемый Александр Васильевич, из средств массовой информации мне стало известно, что управление ФСБ России по Челябинской области, возможно, препятствует получению разрешения на временное пребывание гражданину Украины Ф. В. Венедиктову, ссылаясь на информацию CБУ о его якобы причастности к террористической деятельности в ДНР в августе 2015 года на стороне народного ополчения. В связи с этим прошу вас дать указание проверить:
— правомерно ли управление ФСБ использует указанную информацию иностранной спецслужбы, ведущей диверсионно-террористическую деятельность против нашей страны согласно вашему интервью “Российской газете” от 19.12.2017 года.
— имеются ли в распоряжении УФСБ сведения об указанной террористической деятельности Венедиктова Ф.П., закреплённые средствами объективного контроля?
— не усматривается ли в публичном преследовании Венедиктова Ф.П. со стороны УФСБ ущерба безопасности Российской Федерации через дискредитацию внешней политики на украинском направлении?
В случае неподтверждения указанной информации и выявления клеветы в адрес возглавляемой вами службы прошу вас принять меры в отношении лиц, распространяющих её в социальных сетях», — резко заявляет парламентарий в своём обращении.
Как сообщала «Русская Весна», Филипп Венедиктов, позывной «Филя», принимал непосредственное участие в боях за Новороссию против украинских неонацистов. В ходе боевых действий получил тяжёлое ранение. Имеет награды, в том числе медаль «За боевые Заслуги».
«Наша доблестная Федеральная Служба Безопасности в лице заместителя начальника управления по Челябинской области Серебрякова С. В. мало того, что считает нецелесообразным нахождение в России человека, который потерял свое здоровье защищая русских людей, но для того, чтобы вместе с почками отбить и желание быть патриотом России, нужно дать ему запрет на въезд на целых тридцать лет», — не так давно писал известный ополченец Донбасса Михаил Полынков (позывной «Хрусталик»).
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На территории выгоревшего арсенала ВСУ обнаружен беспилотник (ФОТО)
На территории арсенала Минобороны Украины в Ичне Черниговской области, на котором ранее произошел пожар, военнослужащие обнаружили беспилотный летательный аппарат.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Сегодня, 13 ноября, на технической территории военных складов в городе Ичня обнаружен квадрокоптер „Фантом“. Беспилотный летательный аппарат находился на земле возле одного из хранилищ», — говорится в сообщении.
По данным украинского минобороны, коптер не повреждён.
«БПЛА передан сотрудникам Службы безопасности Украины, проводятся следственные действия», — отметили в ведомстве.
«СЕНСАЦИЯ! На территории выгоревшего арсенала в Ичне (который стал жертвой диверсии, как мы знаем) обнаружен коптер Фантом! Дрон, видимо, удивительным образом выжил в самом эпицентре пожарища, в котором несколько суток рвались боеприпасы всех возможных калибров.
Наверняка его карта памяти ещё хранит доказательства причастности ГРУ», — шутят авторы телеграм-канала «Зрада чи Перемога».
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