Сводки от ополчения Новороссии 13 ноября 2018
11:29. 13 ноября 2018 Просмотров - 119 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 10:33 Карта обстрелов 13 ноября 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки.
- Вчера 23:23 Если понадобится брать автоматы в руки, они все возьмут – о героических женщинах Донбасса.
Карта обстрелов 13 ноября 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Если понадобится брать автоматы в руки, они все возьмут – о героических женщинах Донбасса
К оглавлению | Источник: www.youtube.com