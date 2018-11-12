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Эгрегор, Лока, Род. Что означают эти слова? Алексей Орлов и Михаил Ять

11:27. 12 ноября 2018 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим… Выпуск 91. Эгрегор, Лока, Род. Что означают эти слова?

Алексей Орлов и Михаил Ять

Мы продолжаем разбираться в скрытых смыслах слов и понятий…

В этом разговоре речь шла о разборе таких слов, как Эгрегор, Лока и Род. Ведь чем более полно мы понимаем наш язык, нашу речь, образы, которые передают те или иные слова, тем более осознанными становятся наши мысли и дела, наша жизнь наполняется смыслом, цельной становится наша картина понимания мира. А это всё, в свою очередь, позволяет жить с большей пользой, как для себя, так и для окружающего пространства…

Ссылка на передачу: “Эгрегоры. Помощники или враги?” – https://www.youtube.com/watch?v=Zj8z6…

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Источник: www.youtube.com

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