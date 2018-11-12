Давайте поговорим… Выпуск 91. Эгрегор, Лока, Род. Что означают эти слова?



Алексей Орлов и Михаил Ять



Мы продолжаем разбираться в скрытых смыслах слов и понятий…



В этом разговоре речь шла о разборе таких слов, как Эгрегор, Лока и Род. Ведь чем более полно мы понимаем наш язык, нашу речь, образы, которые передают те или иные слова, тем более осознанными становятся наши мысли и дела, наша жизнь наполняется смыслом, цельной становится наша картина понимания мира. А это всё, в свою очередь, позволяет жить с большей пользой, как для себя, так и для окружающего пространства…



Ссылка на передачу: “Эгрегоры. Помощники или враги?” – https://www.youtube.com/watch?v=Zj8z6…



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Источник: www.youtube.com