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«Отвакцинены» Роберт Де Ниро, 2016 год

19:01. 10 ноября 2018 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал:

Документальный фильм знаменитого отца восемнадцатилетнего аутиста

Этот новый фильм успел наделать много шума, несмотря на то, что в нём не пропагандируется полный отказ от вакцинирования. Как на высоком уровне фальсифицируются исследования? Почему на основании этого формируется медицинская практика? Как это негативно отражается на здоровье людей? Почему фильм Роберта Де Ниро не допустили к показу на кинофестивале?

О том, что такое здоровье и болезнь, в чём кроются причины самых различных недугов и как их предотвратить расскажут:

Книги о здоровье

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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