«Отвакцинены» Роберт Де Ниро, 2016 год

Концептуал СМИ Документальный фильм знаменитого отца восемнадцатилетнего аутиста

Этот новый фильм успел наделать много шума, несмотря на то, что в нём не пропагандируется полный отказ от вакцинирования. Как на высоком уровне фальсифицируются исследования? Почему на основании этого формируется медицинская практика? Как это негативно отражается на здоровье людей? Почему фильм Роберта Де Ниро не допустили к показу на кинофестивале?

О том, что такое здоровье и болезнь, в чём кроются причины самых различных недугов и как их предотвратить расскажут:



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