Демонтаж элеватора начался в центре Краснодара
Насколько понимаю, элеватор- это объект стратегической инфраструктуры, напрямую связанный с вопросом физического выживания населения в Особый период.
Неведомо, насколько элеватор был "рентабельным" или "нерентабельным" на самом деле. Но учитывая стоимость возведения подобного объекта в нынешних ценах (и сроки), а также большую вероятность приближающегося коллапса, факт сноса приобретает двоякий смысл. К тому же, элеватор создавал большое кол-во рабочих мест. Создается впечатление, что "кто-то" очень спешит исполнить все "задуманное" к какому-то заранее назначенному времени "Ч". Чтобы, в случае "обрушения", население не только стрелялось и резалось на улицах, но еще и потихоньку кушало друг друга (по мотивам 33-го, от усатого "кровавого упыря").
Интересно, что бы было с группой инициаторов уничтожения стратегического объекта при Сталине И.В.
Источник: m-kalashnikov.livejournal.com
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а мне нравиться Пути и его власть..буду за него голосовать..чтоб он поубавил количество умных рашинков..развелось много
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Найти и уничтожить такого комментатора. Русофоб.
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Не дождёшься.
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“Насколько понимаю, элеватор- это объект стратегической инфраструктуры, напрямую связанный с вопросом физического выживания населения…”
Совершенно правильно понимаешь, точно также как и те, кто принял это решение о демонтаже. Вся суть-то ведь в том, что вся эта либероидная власть, в плановом порядке и последовательно, занимается демонтажем всей России – и как страны, и как государства.