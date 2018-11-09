Демонтаж элеватора начался в центре Краснодара

Насколько понимаю, элеватор- это объект стратегической инфраструктуры, напрямую связанный с вопросом физического выживания населения в Особый период.

Неведомо, насколько элеватор был "рентабельным" или "нерентабельным" на самом деле. Но учитывая стоимость возведения подобного объекта в нынешних ценах (и сроки), а также большую вероятность приближающегося коллапса, факт сноса приобретает двоякий смысл. К тому же, элеватор создавал большое кол-во рабочих мест. Создается впечатление, что "кто-то" очень спешит исполнить все "задуманное" к какому-то заранее назначенному времени "Ч". Чтобы, в случае "обрушения", население не только стрелялось и резалось на улицах, но еще и потихоньку кушало друг друга (по мотивам 33-го, от усатого "кровавого упыря").

Интересно, что бы было с группой инициаторов уничтожения стратегического объекта при Сталине И.В.

Источник: m-kalashnikov.livejournal.com