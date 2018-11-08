В чём смысл русской революции

Поэт и публицист Анна Долгарева — о запросе общества на цели и задачи космических масштабов.

7 ноября 2018 года — 101-я годовщина легендарного выстрела с крейсера «Аврора». Можно считать, точка отсчета новой истории. Европейские страны, например, к прогрессу шли не менее кроваво. Но как-то постепенно. По ступеням. Один этап, другой, третий. А у нас грохнуло все и сразу. Чтоб мир насилья весь разрушить до основанья, а затем построить новый мир — вполне, кстати, неплохой, хотя и не идеальный. С поправкой на особенности человеческого характера, так вполне даже годный.

Правда новый мир требовал вечного подвига, а тех, кто был на этот вечный подвиг способен, изрядно проредила Великая Отечественная война.

И все же было, было чем гордиться. Запуск искусственного спутника. Полет Гагарина в космос. Это то, что приходит на ум первым. Космос и ядерные ракеты. И еще искусство. Так вот и жили: в тесных хрущевках и коммунальных квартирах, с дефицитом и парторгом, зато с Космосом над головой и внутри.

Смыслы были у жизни. Космические смыслы и цели.

Порой, если остановиться и вдуматься, то даже странно уже звучит как-то… Зачем вообще все эти ракеты, зачем спутники, зачем победы, зачем все эти призрачные штуки, такие, например, как «гордиться своей страной»? Ужасно ведь немодно сейчас среди некоторых… Ведь сейчас главное, чтобы хорошо было индивидууму.

Идеальных систем не бывает, это мы еще в учебниках по физике читали. В советских, кстати, учебниках. Одна система оперирует глобальной сверхидеей, в случае победы которой станет лучше всем и каждому. Вторая система оперирует представлением о комфорте отдельного человека.

И тоже вроде бы, если каждому станет хорошо, то и всем станет хорошо. Логично же? Индуктивный и дедуктивный подход. Но на практике оба работают криво.

А так вообще, конечно, хорошо бы, чтобы и индивидууму было тепло, комфортно, и коллективу чтобы тоже, и еще обязательно смыслы. Потому что без смыслов, на самом деле, индивидуум страдает, даже если у него яблочный гаджет последней модели и возможность бесплатно лечить зубы по страховому полису.

Но вот никак человечество не придумает такой системы, чтобы всем было хорошо. Начали строить другое счастье, бытовое. Вот мы сейчас живем, пожалуй, в апогее этого бытового счастья, в сытые годы. И так хочется больше смыслов. Пресно без них. Даже в сытости. Хочется больше Космоса.

Логичным образом возникает запрос на Космос. Запрос всегда возникает на дефицит. Вот в восьмидесятых был дефицит колбасы, а сейчас дефицит Космоса. И люди начинают тянуться к нему, и нормально это, хорошо.

Проблема в том, что Космос сейчас никто обывателю не предложит. В руководстве КПРФ — сплошь упитанные старики, которым скупую слезу бы о былых временах уронить, а не строить мечты, дарить победы. Накапливается критическая масса запроса на Космос. Она загоняет потенциальную энергию общества вглубь, но не контейнирует ее в какую-то кинетическую энергию, выполняющую полезную работу.

Так что и отсутствие традиционного официального митинга коммунистов у крейсера «Аврора» в годовщину революции в этом году, возможно, кстати. Потому что запрос есть, а ответа на него там, у «Авроры» нет и пока не намечается.

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Анна Долгарева