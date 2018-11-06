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Qu’ils mangent de la brioche

10:09. 6 ноября 2018 Просмотров - 128 2 коммент. Опубликовал:


Еще одна обжигающая ПРАВДА из цикла "Путь едят пирожные".

«Пенсии это ещё что – ОМС отменить, отменить и разогнать это чудовище на теле медицины, вместе с страховыми фирмами, которые никому не нужны. И да оплачивать самим свое лечение и получать хорошее лечение, а не ту пародию что сейчас, и да заботиться о своем здоровье, самому, чтоб не тратить деньги на лечение. И да это позиция члена фракции ЕР – пока меня не выгнали. И да выгонят. И да я готов к этому.» (с) депутат Петровский

PS. В годовщину Октябрьской революции фракция будет рассматривать вопрос об исключении Петровского за "обжигающую правду". Не иначе приближение годовщины Октября вызывает сезонные корчи и конвульсии у эффективных управленцев. Что делать, если нет денег оплачивать свое лечение по полной стоимости, эффективный депутат не объяснил.
Вчершаняя "героиня детского фронта" https://colonelcassad.livejournal.com/4562881.html спешно убежала в отпуск и заявила, что ее "неправильно поняли". Да нет же, все все поняли.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: глацких, капитализм, общество, петровский
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2 коммент.»

  • 117 97
    Бородатый 6 ноября 2018 в 13:13 Ссылка Пометить
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    Походу такую ряху только пирожными можно наесть.

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  • 726 561
    George 6 ноября 2018 в 13:18 Ссылка Пометить
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    Л. Н. Толстой тоже получил “анафему” только за то, что озвучил основную идею христианства – “непротивление злу насилием”.
    P.S. Как чукча – что видят, то и поют.

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