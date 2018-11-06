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Максим Попенкер об истории создания американских штурмовых винтовок

19:11. 6 ноября 2018 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:

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Максим Попенкер рассказывает о создании штурмовых винтовок после Второй Мировой войны в США и странах миролюбивого блока НАТО.
Как эффективные американские менеджеры расходовали казенные деньги, и что в итоге из этого получилось.
О координации внедрения и унификации систем вооружения в структурах блока НАТО.
Ответы на эти вопросы от ведущего историка оружия.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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