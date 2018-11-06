Глацких отстранили от должности
11:14. 6 ноября 2018 Просмотров - 181 Один комментарий Опубликовал: brahman
Для тех, кто интересовался. Глацких временно отстранили от должности руководителя департамента молодежной политики.
Предчувствуя беду, она еще вчера убежала в отпуск и начала приносить извинения, но было уже поздно. Утром ее выдернули на прием к губернатору и отстранили от работы.
Во вторник, 6 ноября, директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была отстранена от должности на время проведения служебной проверки. Причиной послужило ее же высказывание о том, что государство «ничего не должно» российской молодежи.
Решение об отстранении принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Губернатор Евгений Куйвашев 6 ноября подписал распоряжение об отстранении от должности директора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких на время проведения проверки», – говорится в сообщении пресс-службы губернатора Свердловской области.
Ранее в Сети набрал популярность видеоролик, в котором Глацких выступила со скандальным заявлением. Отвечая на вопрос одного из участников дискуссии о финансировании детских проектов, Глацких ответила, что «государство ничего не должно», и посоветовала обратиться за помощью к родителям, «которых государство не просило рожать детей».
Пользователи возмутились высказыванием чиновницы, что стало причиной массовой критики. Сама же Глацких позже извинилась за свои слова.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201811061025-wblz.htm – цинк
PS. С учетом оговорки про временное отстранение, нельзя исключать, что могут попытаться вернуть ее на то же место, когда скандал утихнет, но более вероятен вариант со сменой профиля работа.
Губернатор также добавил, что у государства безусловно есть свои обязательства перед гражданами и оно их выполняет.
«С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы. Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 миллиардов рублей. И, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять»,
PS2. По поводу доходов эффективного управленца https://stolica-s.su/news/russia/164362
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Мдя. За слова стали ругать. Когда за дела начнут?