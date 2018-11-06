Главная » Политика, Творчество

Глацких отстранили от должности

11:14. 6 ноября 2018 Просмотров - 181 Один комментарий Опубликовал:


Для тех, кто интересовался. Глацких временно отстранили от должности руководителя департамента молодежной политики.
Предчувствуя беду, она еще вчера убежала в отпуск и начала приносить извинения, но было уже поздно. Утром ее выдернули на прием к губернатору и отстранили от работы.

Во вторник, 6 ноября, директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была отстранена от должности на время проведения служебной проверки. Причиной послужило ее же высказывание о том, что государство «ничего не должно» российской молодежи.
Решение об отстранении принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Губернатор Евгений Куйвашев 6 ноября подписал распоряжение об отстранении от должности директора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких на время проведения проверки», – говорится в сообщении пресс-службы губернатора Свердловской области.
Ранее в Сети набрал популярность видеоролик, в котором Глацких выступила со скандальным заявлением. Отвечая на вопрос одного из участников дискуссии о финансировании детских проектов, Глацких ответила, что «государство ничего не должно», и посоветовала обратиться за помощью к родителям, «которых государство не просило рожать детей».
Пользователи возмутились высказыванием чиновницы, что стало причиной массовой критики. Сама же Глацких позже извинилась за свои слова.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201811061025-wblz.htm – цинк

PS. С учетом оговорки про временное отстранение, нельзя исключать, что могут попытаться вернуть ее на то же место, когда скандал утихнет, но более вероятен вариант со сменой профиля работа.
Губернатор также добавил, что у государства безусловно есть свои обязательства перед гражданами и оно их выполняет.

«С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы. Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 миллиардов рублей. И, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять»,

PS2. По поводу доходов эффективного управленца https://stolica-s.su/news/russia/164362

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: глацких, дети, капитализм, куйвашев, общество
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Вотум недоверия Патриарху Кириллу - раскол в церкви неминуем
...... Реакция последовала молниеносно. Всех немедленно отстранили от должностей. Как принято, с огромным...
Рабский менталитет
Господа! Я пишу на своем ЖЖ, и мы не на ученом совете. Поэтому, извиняюсь, но эту эмоциональную реплику не буду сопровождать ссылками. Очень не хочется цитировать сволочь.Итак, кризис с техосмотрами. Ссылок не надо, и так все в курсе. Людей буквально ...
300 млн.$ от Путина Кадырову
Дата: 15.10.2011 Российский премьер Владимир Путин собирается выделить госкредит размером до десятка миллиардов рублей на строительство в Чечне горнолыжного курорта, проект которого год назад одобрил чеченский президент Рамзан Кадыров. В приложении к ...
Стратегия 2020 - План Путина - Ликвидация России
Как бывший "план Путина" превращается в план нового геноцида и развала РФ. Обещаннная Владимиром Мау "новая модель развития" на совещании у Путина в мае 2011-го обернулась бредом гайдарочубайсоидов 20-летней давности. Максим Калашников и Александр Чуев. ...
Речь Рейгана Речь на закрытом совещании руководителей внешнеполитических служб, июнь 1984 г.
Этой «наглой фантазии» американского президента Рейгана я, естественно, в тот момент не придал значения – мели Емеля... К несчастью всех людей труда планеты нашей, всё оказалось не фантазией. Это стенограмма выступления президента США Р. Рейгана на ...
Последние новости с Украины и Новороссии за 22 декабря 2014
Лукашенко пообещал выполнить любую просьбу Порошенко за сутки. Башни Кремля: кто курирует Донбасс? Днепропетровск зажигает «красный свет» для гумконвоев, на территории АТО умирают от голода пенсионеры. Видео-сводки и другие последние новости с Украины и ...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>