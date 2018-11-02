Договор дороже (?) денег (!) или пора (?) вернуть (!) Аляску
США могут выйти из договора РСМД. До этого вышли из договора ПРО. Фактически нарушили правила ВТО. А что если и Россия поступит так, как диктуют ее интересы?
В очередном эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы решили обсудить идею выхода России из договора цессии (уступки) Аляски в пользу САСШ.
Хронометраж:
00:00:24 – О выходе США из РСНД;
00:10:10 – Ответить США выходом из Беловежского договора;
00:15:47 – Нужно отойти от позиции постоянного оправдания;
00:17:35 – Вашингтон – центр агрессии;
00:20:39 – О пятой колонне;
00:23:11 – НАТО проводит учения, а чем отвечаем мы ?
00:27:42 – Об уходе Меркель;
00:33:23 – США ведут политику по ухудшению безопасности в мире;
00:36:50 – Отрицание роли победы в ВОВ должно быть уголовным преступлением;
00:41:56 – Бойкот странами выборов на Донбассе.
Предыдущий выпуск программы:
Источник: nstarikov.ru