Договор дороже (?) денег (!) или пора (?) вернуть (!) Аляску

США могут выйти из договора РСМД. До этого вышли из договора ПРО. Фактически нарушили правила ВТО. А что если и Россия поступит так, как диктуют ее интересы?

В очередном эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы решили обсудить идею выхода России из договора цессии (уступки) Аляски в пользу САСШ.

Хронометраж:

00:00:24 – О выходе США из РСНД;

00:10:10 – Ответить США выходом из Беловежского договора;

00:15:47 – Нужно отойти от позиции постоянного оправдания;

00:17:35 – Вашингтон – центр агрессии;

00:20:39 – О пятой колонне;

00:23:11 – НАТО проводит учения, а чем отвечаем мы ?

00:27:42 – Об уходе Меркель;

00:33:23 – США ведут политику по ухудшению безопасности в мире;

00:36:50 – Отрицание роли победы в ВОВ должно быть уголовным преступлением;

00:41:56 – Бойкот странами выборов на Донбассе.

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Предыдущий выпуск программы:

«Подарки» от США

Источник: nstarikov.ru