Сводки от ополчения Новороссии 31 октября 2018
- 15:30 ВСУ отрабатывают наступление (ФОТО).
- 14:15 Карта обстрелов 31 октября 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки.
- 02:00 Взрыв на объекте ВСУ на Донбассе.
- Вчера 21:37 “С поля летели огненные шары”: мирные жители рассказали о ежедневных обстрелах Старомихайловки.
- Вчера 21:14 Только темнеет, начинают простреливать наши позиции – Боец ДНР.
ВСУ отрабатывают наступление (ФОТО)
На военном полигоне в поселке Черкасское (Днепропетровская область) «всушники» из 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) отработали «тактические элементы наступления».
«Пока танкисты 93-й бригады вели орудийный огонь с ходу и пробивали линию обороны противника, пехотинцы под прикрытием боевых машин продвигались вперед, занимая новые позиции.
Успех наступательных действий напрямую зависит от взаимодействия атакующих подразделений и обученности личного состава уверенно идти вперёд, используя особенности местности, защиту стали и огневую мощь бронетехники», — хвастается «победами» на учениях пресс-служба 93-й ОМБр.
Правда, учитывая критически низкий уровень подготовки военнослужащих ВСУ и вечные проблемы с техникой и оружием, учения, завершившиеся без жертв, и правда можно считать успехом.
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Карта обстрелов 31 октября 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Взрыв на объекте ВСУ на Донбассе
29 октября на территории парка воинской части ВСУ в оккупированном Новоайдаре на Луганщине прогремел взрыв.
В результате взрыва неустановленного предмета, как сообщает украинский попагандистский портал «Цензор.нет», погиб военнослужащий-контрактник 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
Ещё один украинский оккупант получил ранения и в настоящее время находится в больнице.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
“С поля летели огненные шары”: мирные жители рассказали о ежедневных обстрелах Старомихайловки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Только темнеет, начинают простреливать наши позиции – Боец ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com