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Сводки от ополчения Новороссии 31 октября 2018

07:39. 31 октября 2018 Просмотров - 489 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ отрабатывают наступление (ФОТО)

ВСУ отрабатывают наступление (ФОТО) | Русская весна

На военном полигоне в поселке Черкасское (Днепропетровская область) «всушники» из 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) отработали «тактические элементы наступления».

«Пока танкисты 93-й бригады вели орудийный огонь с ходу и пробивали линию обороны противника, пехотинцы под прикрытием боевых машин продвигались вперед, занимая новые позиции.

Успех наступательных действий напрямую зависит от взаимодействия атакующих подразделений и обученности личного состава уверенно идти вперёд, используя особенности местности, защиту стали и огневую мощь бронетехники», — хвастается «победами» на учениях пресс-служба 93-й ОМБр.

Правда, учитывая критически низкий уровень подготовки военнослужащих ВСУ и вечные проблемы с техникой и оружием, учения, завершившиеся без жертв, и правда можно считать успехом.

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ВСУ отрабатывают наступление (ФОТО) | Русская весна
ВСУ отрабатывают наступление (ФОТО) | Русская весна
ВСУ отрабатывают наступление (ФОТО) | Русская весна
ВСУ отрабатывают наступление (ФОТО) | Русская весна
ВСУ отрабатывают наступление (ФОТО) | Русская весна
ВСУ отрабатывают наступление (ФОТО) | Русская весна
ВСУ отрабатывают наступление (ФОТО) | Русская весна
ВСУ отрабатывают наступление (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Карта обстрелов 31 октября 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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Взрыв на объекте ВСУ на Донбассе

Взрыв на объекте ВСУ на Донбассе | Русская весна

29 октября на территории парка воинской части ВСУ в оккупированном Новоайдаре на Луганщине прогремел взрыв.

В результате взрыва неустановленного предмета, как сообщает украинский попагандистский портал «Цензор.нет», погиб военнослужащий-контрактник 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Ещё один украинский оккупант получил ранения и в настоящее время находится в больнице.

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