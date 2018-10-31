Сводки от ополчения Новороссии 31 октября 2018

На военном полигоне в поселке Черкасское (Днепропетровская область) «всушники» из 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) отработали «тактические элементы наступления».

«Пока танкисты 93-й бригады вели орудийный огонь с ходу и пробивали линию обороны противника, пехотинцы под прикрытием боевых машин продвигались вперед, занимая новые позиции.

Успех наступательных действий напрямую зависит от взаимодействия атакующих подразделений и обученности личного состава уверенно идти вперёд, используя особенности местности, защиту стали и огневую мощь бронетехники», — хвастается «победами» на учениях пресс-служба 93-й ОМБр.

Правда, учитывая критически низкий уровень подготовки военнослужащих ВСУ и вечные проблемы с техникой и оружием, учения, завершившиеся без жертв, и правда можно считать успехом.

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