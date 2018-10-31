Прощаться не будет
13:49. 31 октября 2018 Просмотров - 170 2 коммент. Опубликовал: brahman
Разбор очередной поделки на тему ВОВ и Кровавой Гэбни снятой при поддержки Фонда Кино.
Обзор подготовлен для сообщества "Кинопотрошители".
Год: 2018
Страна: Россия
Жанр: военный детектив
Режиссер: Павел Дроздов
Сценарий: Наталья Лебедева, Павел Дроздов, Алексей Петрухин
Продюсер: Алексей Петрухин
Актеры: Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Артур Ваха, Алёна Чехова, Сергей Горобченко, Анна Чурина, Дагун Омаев, Юрий Кузнецов, Анатолий Гущин, Дмитрий Гусев, Александр Робак, Елена Захарова, Ксения Петрухина, Родион Долгирев, Андрей Смоляков и др.
Осень 1941-го, немцы рвутся к Москве. Место действия: г. Калинин (Тверь). Всеобщая неразбериха, эвакуация и вражеские шпионы.
Начинается действие: ночь, подозрительный мужик в кепке разводит костёр у стратегически важного моста. К счастью, ночью все отдыхают, мост никто не охраняет. Мужик возвращается в город и внезапно натыкается на двух конных ментов, которым отчего-то не спится. Тут на огонёк прилетают три люфтваффера. Пролетая над мостом, скромно сбрасывают по одной бомбе каждый, но пилотов немцы набирали в ту пору криворуких, хоть и экономных – бомбы летят мимо и падают в реку.
Бомбардировщики с досады кружат над городом и так же экономно сбрасывают одну бомбу в конников, чтобы их друг-пироман сумел уйти от погони. По мостам они попадают не очень, а вот охотники на ментов из них оказались хоть куда!
То есть прошло всего три минуты экранного времени, но уже видно, что нас ждёт комедия, которую почему-то сняли на серьёзных щщах. Так что пресловутый Красовский со своей идеей поржать над Великой Отечественной далеко не первый, истинные мастера это делают более изысканно и тонко!
Ну так вот. Тот самый мужичонка по фамилии Тяпов после очередной пакости возвращается домой, а там засада: его уже ждут парни из НКВД.
Тяпова вяжут, но тут появляется таинственный предатель в форме, лица которого нам не показывают, и убивает представителей власти.
Как вы думаете, после убийства НКВДшников Тяпов пускается в бега, или где-то прячется? А зачем? Наверняка это была парочка охотников за головами, которые никому не сказали, куда и зачем пошли, поэтому можно продолжать жить по месту постоянной прописки! Реально, Тяпов продолжает спокойно жить у себя дома! Да и предателя не парит, что Тяпов «засветился» и может его сдать! Явно снимали по Агате Кристи, такие крепкие логические цепочки!
Итак, идём дальше. Актёры из «Бумера» (Мерзликин и Горобченко) наблюдают за тем, как толпа солдат невесть зачем тушит несколько горящих брёвен в развалинах кирпичного здания.
Если уж совсем заняться нечем – постояли бы да погрелись. И тут на одного бедолагу сверху падает горящее бревно. Это тем более странно, так как у развалин отсутствует крыша. Вы можете спросить – что за дичь? Забегая вперёд, поясню, что это за пожар: это горит рояль в кустах. Оказалось, что у придавленного бревном на поясе был пистолет, а его товарищи не только труп не убрали, но и пистолет у него забрать постеснялись. А пистолет будет нужен дальше по ходу сюжета.
Авторы, вот вам не стыдно, честно скажите?
Мерзликин помогает потушить мужика под бревном, и как я уже сказал, тушёный мужик так и остаётся лежать, никто у него не спрашивает, как он там вообще себя чувствует. Горобченко уходит прочь с нелепым громким выкриком: «Тушииить!»
Следующая чудесная сцена. Деваха со всех ног улепётывает от двух вооружённых ментов. Те настигают её, валят на землю и отбирают у неё немецкую агитационную листовку. Она пытается отмазаться, мол, кто-то разбрасывал листовки и «вон туда побежал», менты не верят, и тут вдруг девица кидается на них и пытается оттолкнуть. Это уже ни в какие ворота не лезет, поэтому дядистёпы решают расстрелять шпионку на месте. Она тут же кричит, что готовит диверсию на вагонзаводе, но расскажет всё только начальнику НКВД.
Её послушно доставляют к начальнику, и он устало вздыхает, мол, дочка, зачем ты так дрочишь судьбу…
Не, ну вы оценили?! Вот это развлечения у «золотой молодёжи», вот это адреналин!
Маша (а так её зовут) пояснила отцу, что не разбрасывала листовки, а собирала, так как «там вся улица в этой мерзости». Ну да. И от ментов бежать – очень удачная идея была. Отвага и слабоумие.
В общем, Маша идёт домой и в подъезде встречает Мерзликина. Судя по всему, у них к друг другу трепетные чувства, а управляющая компания их дома – ОАО «Славянка».
Тут надо пояснить, хотя и жёсткий оффтоп. Но это «боль моя дырка задница», как говорил Борат. Смело можете пропустить мой «плач Ярославны» в этом абзаце и читать дальше, ничего не потеряете. Когда министром обороны стал пресловутый «табуреточник» Сердюков, по всей стране были упразднены военные КЭЧ, и военные городки передали кровососущей гражданской компании ОАО «Славянка». На протяжении нескольких лет она сосала квартплату со всех военных городков страны, не вкладывая в них НИ РУБЛЯ. Только в нашем военном городке стоит несколько заброшенных разрушенных двухэтажек, в которых раньше располагались общежития, почта, детский эстетический центр. В пятиэтажках по всему городку протекают крыши, люди, которые ещё не съехали с верхних этажей, латают их своими силами. Некоторые заброшенные квартиры протекают во время дождей до первого этажа. В итоге ОАО «Славянка»… объявило себя банкротом! Гениально! Качая деньги и не вкладывая ни рубля, они умудрились обанкротиться! А недавно я узнал, что ОАО «Славянка» под Питером в Шушарах отгрохало огромный микрорайон и продало его… Министерству же обороны! Прекрасная схема отмывания денег, я считаю! Сейчас же жилищная вакханалия продолжается, только название управляющей компании сменилось. Люди обращаются в суды, выигрывают их, но ничего не получают, так как управляющая компания тупо игнорирует решения судов, продолжая качать бабло (за капремонт в том числе). Кто крышует этот беспредел, остаётся лишь догадываться.
Вернёмся к фильму. Так что случилось с подъездом в доме комсостава?! Война-то идёт всего ничего, а стены ремонта лет двадцать как не видели!
Дети ночью толпой патрулируют город. Не готов сказать, есть ли у этой сцены историческая основа. В итоге они натыкаются на Тяпова с подельником, которые разграбляют неохраняемый продсклад. Тяпов убивает ножом старшего мальчика, а его сестра испуганно свистит в свисток. Сперва авторам даже удалось изобразить испуг у девочки, но далее она стоит и продолжает свистеть с абсолютным покерфэйсом. Наверное, много дублей было, устала.
В общем, берут подельника Тяпова, тот его сдаёт. Говорят: «Давно пора было Тяпова брать». А бесстрашные Тяпов с Мерзликиным посреди бела дня без палева бухают, на тяповской же хате. Мерзликин – комендант города и предатель по совместительству.
Маша на рынке выяснила, что Тяпов листовки разбрасывал, и с малохольным другом Васей отправилась… нет, не к отцу и даже не в милицию, пошли вдвоём и без оружия Тяпова брать.
Тут бы и случиться какой-нибудь фигне, да на их счастье фашист прилетел, да начал в чистом поле за огородами кошмарить бегущих по полю тётку, девочку и козу. Тётку с козой расстрелял, пошёл на второй круг. Маша с Васей побежали спасать девочку, а Мерзликин потихоньку вылез из окна и сбил самолёт из винтовки.
В общем, Мерзликину надо доказать свою лояльность немцам, и он соглашается помочь взорвать мост, «так как самолёты разбомбить его не могут». План просто гениален: Тяпов прячется в лесу, Мерзликин ведёт по мосту четверых диверсантов, а последний идущий разматывает за собой вот такой моток:
Посреди моста Мерзликин запинается за свои же провода, и охрана открывает огонь по диверсантам. Мерзликин убегает в лес, уворачиваясь от пуль, как избранный, подельники гибнут (кроме Тяпова в лесу).
Кто-нибудь мне пояснит, какой был план? Охрану бы они не перебили, так как охранников тупо было больше и они стояли по всему периметру моста. Чтобы взорвать мост, взрывчатку нужно заложить под его опоры, насколько я знаю из фильмов. Думаю, охранники этого бы не одобрили. Так что же было задумано? Просто протянуть «полёвку» через весь мост? На спор, что ли? Или незаметно сбросить мешки со взрывчаткой на середине моста? Я думаю, сценаристы тут даже не заморачивались – просто нужна была «неудачная попытка взрыва моста».
Также «держит в напряжении» интрига – кто же предатель в руководстве НКВД? С Мерзликиным разобрались, но он не НКВДшник. А вариантов-то немного: начальник – он же Машин отец, принципиальный Горобченко и мутный Егор Бероев. И вот Горобченко убивают в середине фильма. Трудно было что ли ещё пару персонажей ввести, раз уж это детектив?
У Горобченко остаётся безутешная вдова, глядя на которую осознаёшь, что пластические хирурги в Твери были в то время на высоте.
Вы там охренели, что ли – ещё бы актрису с татуировкой на лице на эту роль взяли!
Читал отзывы – мол, какие дети молодцы, так здорово играли в этом фильме! Заявляю: дети в фильме просто никакие. Может для тех, кто не вырос на советских фильмах для детей и «Ералашах» 70-80 годов, это и актёрская игра, но мне-то есть с чем сравнивать.
Также веселит обилие в фильме красных яблок, которые появляются много раз и в разных сценах – видимо, один из спонсоров фильма – «торговая палатка Ашота».
Есть в фильме в общем-то бесполезная сюжетная линия, где герой Александра Робака дезертировал с фронта, прибежал к семье, узнал, что сына зарезали бандиты. Да и дочь потом начала капризничать: «Ты предатель, ты дезертир, пусти, пусти». Именно капризничать, а не приходить в шок от ужаса от того факта, что родной отец – предатель. Тема загублена полностью и не трогает ни разу. А потому что кастинг на детские роли надо тоже проводить, а не брать «детей по знакомству».
Начальник приказывает Бероеву ехать к нему домой, искать Машу. Ну правильно, чем ещё заняться руководству НКВД, как друг дружку по шкурным вопросам посылать. Это как в том анекдоте, где один генерал говорит другому: «Пришли ко мне пару толковых полковников, мне диван надо переставить».
Бероев приезжает, а на хате уже Тяпов и Маша с… порванным ртом?!
Тут же приезжает и Мерзликин, но его пытаются арестовать, Бероев выскакивает и убивает глупых НКВДшников, потом ссорится с Мерзликиным и они начинают крушить и без того плачевный подъезд в духе битвы двух терминаторов. На шум прибегает ботексная вдовушка и становится свидетельницей кончины Бероева. А незадачливый Тяпов, оставшись в квартире наедине с Машей, роняет себе на голову графин со шкафа и отключается. Зачем графин держать под потолком, пить же неудобно!
(А графин-то из некачественного стекла был, у меня так один раз стеклянная кружка в руках взорвалась!)
Очухавшись, наивный Тяпов спешит – куда бы вы думали – к себе домой! Но так как уже весь город знает, где живёт известный бандит Тяпов, там его подстерегает девочка с пистолетом, желающая отомстить за гибель брата. Пистолет она позаимствовала у того самого пожарника из начала фильма.
Тяпов кидается с ножом, но Мерзликин, появившийся ниоткуда, наконец-то его приземляет. Хорошим он оказался, агентом под прикрытием.
И вот финальная сцена. Немцы наступают широким фронтом, при поддержке танков.
В окопах все, кто может держать винтовку, даже поп Мухомор. (Видимо, поп-пулемётчик из «Штрафбата» авторам в душу запал).
Начинается бой. Ну как начинается? До немцев ещё километра два, но неожиданно мы видим, что у них неприятности: горят несколько танков.
Из противотанковых средств в окопах мы видим лишь бутылки с зажигательной смесью, артиллерии тоже нет. Разве что терминатор Мерзликин метал бутылки на два километра? Или сами немцы осознав, что такой народ им не сломить, позорно подожгли свои танки?! И вот, когда немцы подошли поближе, начальник НКВД зачем-то поднял всех из окопов в атаку с голыми руками на танки.
Побежали все: и Мерзликин, и Маша, и малохольный Вася, и дезертир Робак, и вдовушка, и даже какие-то две бабульки с винтовками…
Для кого траншеи строили? Кто город оборонять будет? Куда все побежали?! Зачем такой бездарный слив, для красивой картинки в фильме?
И в конце закадровый голос говорит: «На следующий день враг занял Калинин». Мы понимаем – все погибли. Но голос продолжает: «Начальник НКВД Токарев прошёл всю войну и умер в 1993 году». Стоп! А как же атака с голыми руками на танки?!
Короче. Фильм настолько неискренне-целлулоидный и с таким паршивым глупым сценарием, что никому на экране не сочувствуешь.
Ну, зато авторы яблок наелись.
P.S. Снято при поддержке Фонда кино и военно-исторического общества.
https://movie-rippers.livejournal.com/395746.html – цинк
"В России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Они либо ничего не знают, либо у них голова забита всякой чушью" (с) министр культуры Мединский
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Замечательная статья про очередной выкидыш “кинотворчества” за бюджетные деньги. Нужен военно-исторический фильм? Ннаа! Быстро, с признаками “военного” и “исторического”. А что если кому не нравится, пояснят, что брали консультации у традиционных историков, а сняли так, как “творец чувствует”. И весь сказ. Ну, а деньги, деньги это святое…
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Спецэффекты хоть есть или тупо своровали деньги?