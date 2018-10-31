Повседневная жизнь в КНДР

Как видно из фоторепортажа,

на сайте NK news в Северной Корее, несмотря на режим санкций, происходят изменения.

Открылись рестораны быстрого питания в стиле KFC, появился свой аналог Wi-Fi, а улицы Пьеньяна чистят дворники на велосипедах-уборщиках с солнечными батареями на крыше. Установлены автоматическех торговые автоматы с продуктами «Made-in-DPRK» по всей стране Фотографии, сделанные в нескольких регионах страны, дают понимание некоторых из новых и заметных событий, происходящих сегодня в КНДР.

Большая подборка фотографий обычной бытовой жизни в Северной Корее. Фото сделаны осенью 2018 года/ https://dambiev.livejournal.com/1338259.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com