Повседневная жизнь в КНДР
18:35. 31 октября 2018 Просмотров - 511 8 коммент. Опубликовал: brahman
Большая подборка фотографий обычной бытовой жизни в Северной Корее. Фото сделаны осенью 2018 года/
Повседневная жизнь в КНДР
Как видно из фоторепортажа, опубликованного на сайте NK news в Северной Корее, несмотря на режим санкций, происходят изменения.
Открылись рестораны быстрого питания в стиле KFC, появился свой аналог Wi-Fi, а улицы Пьеньяна чистят дворники на велосипедах-уборщиках с солнечными батареями на крыше. Установлены автоматическех торговые автоматы с продуктами «Made-in-DPRK» по всей стране Фотографии, сделанные в нескольких регионах страны, дают понимание некоторых из новых и заметных событий, происходящих сегодня в КНДР.
https://dambiev.livejournal.com/1338259.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Счастливые люди.
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Мне кажется что повседневную жизнь на фотках я не увидел, на большинстве фотографий людей нет совсем. А на многих город как вымер. А те фотографии где из четырех человек три в форме (видимо военной) тоже выглядят не очень убедительно…
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Мужики грустные, замученные, а женщины весёлые, счастливые.
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Каждый, как водится, видит своё. Я, например, увидела, что страна, несмотря на все санкции, развивается. Значит, народ работает. Поэтому, может быть, и нет праздно шатающихся толп в дневное время. А главное, люди – хозяева своей жизни и своей страны, нет у них ворюг-олигархов, тянущих все соки. Поэтому люди знают: как они потрудятся, так и будут жить, никто не вывезет миллиарды за рубеж. А девушки-кореянки вполне симпатичные :)
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Конечно у них нет ворюг олигархов,потому как воровать нечего,зато сам ким вполне на олигарха похож,даже на трех сразу в одном флаконе.)
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Неожиданно не увидел анонсированную массу военных на улицах. Похоже, что там получше, чем нам рассказывают. На улицах чистота, порядок.
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Людей, конечно, не хватает.
Но городские элементы явно говорят,
что страна живет, и живет красиво.
Имеем ввиду : КНДР – последняя в мире
страна социализма (Лаос – особая статья).
А кругом – враги, представьте,
как им все дается, вопреки…
Да в их – то природных условиях.
J UDOV
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Диктат, цензура и показуха…
А так всё хорошо.
Всё одинаково бедные.
И ключ под ковриком.