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Повседневная жизнь в КНДР

18:35. 31 октября 2018 Просмотров - 511 8 коммент. Опубликовал:


Большая подборка фотографий обычной бытовой жизни в Северной Корее. Фото сделаны осенью 2018 года/

Повседневная жизнь в КНДР

Как видно из фоторепортажа, опубликованного на сайте NK news в Северной Корее, несмотря на режим санкций, происходят изменения.
Открылись рестораны быстрого питания в стиле KFC, появился свой аналог Wi-Fi, а  улицы Пьеньяна  чистят дворники на велосипедах-уборщиках с солнечными батареями на крыше.    Установлены автоматическех торговые автоматы  с  продуктами «Made-in-DPRK» по всей стране  Фотографии, сделанные в нескольких регионах страны, дают понимание некоторых из новых и заметных событий, происходящих сегодня в КНДР.




























































































































































https://dambiev.livejournal.com/1338259.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: азия, ким чен ын, кндр, пхеньян, северная корея, фотографии, чучхэ
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8 коммент.»

  • 128 85
    Иван 31 октября 2018 в 19:53 Ссылка Пометить
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    Счастливые люди.

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    влад 31 октября 2018 в 19:55 Ссылка Пометить
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    Мне кажется что повседневную жизнь на фотках я не увидел, на большинстве фотографий людей нет совсем. А на многих город как вымер. А те фотографии где из четырех человек три в форме (видимо военной) тоже выглядят не очень убедительно…

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  • 1721 433
    Алекс 31 октября 2018 в 20:03 Ссылка Пометить
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    Мужики грустные, замученные, а женщины весёлые, счастливые.

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  • 993 897
    Лариса Петрова 31 октября 2018 в 21:36 Ссылка Пометить
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    Каждый, как водится, видит своё. Я, например, увидела, что страна, несмотря на все санкции, развивается. Значит, народ работает. Поэтому, может быть, и нет праздно шатающихся толп в дневное время. А главное, люди – хозяева своей жизни и своей страны, нет у них ворюг-олигархов, тянущих все соки. Поэтому люди знают: как они потрудятся, так и будут жить, никто не вывезет миллиарды за рубеж. А девушки-кореянки вполне симпатичные :)

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  • 3340 2997
    strelez 31 октября 2018 в 21:50 Ссылка Пометить
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    Неожиданно не увидел анонсированную массу военных на улицах. Похоже, что там получше, чем нам рассказывают. На улицах чистота, порядок.

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  • 1930 1502
    Juryi 31 октября 2018 в 22:59 Ссылка Пометить
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    Людей, конечно, не хватает.
    Но городские элементы явно говорят,
    что страна живет, и живет красиво.

    Имеем ввиду : КНДР – последняя в мире
    страна социализма (Лаос – особая статья).
    А кругом – враги, представьте,
    как им все дается, вопреки…
    Да в их – то природных условиях.

    J UDOV

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  • 48 36
    Хан_Уман 1 ноября 2018 в 1:44 Ссылка Пометить
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    Диктат, цензура и показуха…
    А так всё хорошо.
    Всё одинаково бедные.
    И ключ под ковриком.

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