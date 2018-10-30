Новости Украины и Новороссии 30 октября 2018
- 14:54 Максим Бендус о поездке на Донбасс.
- 11:15 Ветерана ВОВ поздравили с Днем освобождения Украины от фашизма.
- 08:31 Совбез ООН сегодня обсудит выборы в ДНР и ЛНР.
- 08:01 ВМС Украины подсчитали суда, остановленные российскими кораблями.
- 02:00 Ситуация в Азовском море очень напряженная, — командующий ВМС Украины.
- 00:30 В оккупированном Лисичанске прекратили работу все шахты, горняки с семьями блокируют дороги (ФОТО).
- Вчера 22:58 Как Марина Порошенко деньги выделила.
- Вчера 20:47 Геополитический расклад от бабушки.
- Вчера 20:13 Нацбанк Украины отсудил у Коломойского первый миллиард.
Максим Бендус о поездке на Донбасс
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Ветерана ВОВ поздравили с Днем освобождения Украины от фашизма
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Совбез ООН сегодня обсудит выборы в ДНР и ЛНР
Во вторник, 30 октября, Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание, на котором будет обсуждаться ситуация в Донбассе и выборы, намеченные на 11 ноября.
«Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание, посвященное ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Мероприятие состоится по инициативе Украины вместе с группой друзей в Совете Безопасности», — цитирует спикера Постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко издание «Укринформ».
Николаенко заявил, что «через неконтролируемый участок границы в Украину из РФ продолжают направляться так называемые гуманитарные конвои, поступает оружие, боеприпасы и военный персонал».
Однако, выборы, судя по всему, волнуют представителя Украины больше всего.
«Украина и её партнеры неоднократно заявляли, что, в случае их проведения, Россия грубо нарушит взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей, а сами по себе так называемые „выборы“ являются ничтожными», — подчеркнул он.
Николаенко подчеркнул, что ситуация с выборами «требует срочной реакции» Совета Безопасности ООН.
«Кроме того, планируем проинформировать международное сообщество о нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму, а также о российских провокациях в Азовском море», — добавил он.
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ВМС Украины подсчитали суда, остановленные российскими кораблями
Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что из Киева внимательно следят за действиями российских кораблей в Азовском море.
«С 25 апреля остановлен 481 корабль, и 202 в Азовском море… Я считаю, что это безосновательная остановка и допрос наших судов», — заявил Воронченко.
При этом он отметил, что за минувшую неделю подобных инцидентов не было.
Как сообщала «Русская Весна», вчера Воронченко назвал ситуацию в Азовском море очень напряжённой «с точки зрения военных».
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Ситуация в Азовском море очень напряженная, — командующий ВМС Украины
Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко констатировал, что ситуация в Азовском море остается напряженной.
«С точки зрения военных, ситуация в Азовском море, которая сложилась сейчас, очень напряженная. Как уже было сказано Госпогранслужбой, там находится около 120 (украинских — ред) кораблей и катеров, но таких, которые могут действовать или обслуживать суда и имеют вооружение — всего 36. Имеющих достаточно вооружения — 24. Мы нарастили усилия, мы перебросили туда пока катерную группу, которая уже выполняет задачи боевой службы», — сказал Воронченко.
По его словам, все это влияет на ситуацию с безопасностью в Приазовье, торговлю и судоходство. Воронченко добавил, что за последнюю неделю остановок украинских судов не происходило.
«Я считаю, что дальнейшая эскалация может быть проведена в Черном море», — спрогнозировал украинский адмирал.
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В оккупированном Лисичанске прекратили работу все шахты, горняки с семьями блокируют дороги (ФОТО)
Шахтеры Лисичанска на оккупированной территории ЛНР остановили работу всех четырех шахт и перекрыли дорогу с требованием погасить задолженность по зарплате.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Напомним, лисичанские шахтеры начали бастовать в шахте на глубине 575 метров ещё 11 дней назад.
Из 23 бастующих горняков, под землей к настоящему времени остались 14: остальные подняты на поверхность из-за проблем со здоровьем.
В понедельник горняки и их семьи начали выполнять свои угрозы: в городе перекрыли дороги и полностью остановили работу всех шахт. Бастующие перекрывали дорогу, ведущую к заводу «Пролетарий» и далее — на Северодонецк. Более 100 человек на переходе не пропускали машины.
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Как Марина Порошенко деньги выделила
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Геополитический расклад от бабушки
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Нацбанк Украины отсудил у Коломойского первый миллиард
За последние два месяца хозсуды приняли 19 решений в интересах Национального банка Украины на общую сумму 947 млн гривен в спорах со структурами, связанными с экс-акционером Приватбанка Игорем Коломойским.
Об этом в своей колонке для «Экономической правды» написал начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.
«В этом году одним из важных направлений работы НБУ в судебной плоскости стал процесс взыскания задолженности по кредитам рефинансирования, в частности, с бывшего акционера Приватбанка Игоря Коломойского. Почти четыре месяца назад Национальный банк подал 148 исков против бизнесмена и связанных с ним 32 компаний на общую сумму около 10 млрд грн.», — отметил Григорчук.
Цель таких мероприятий, замечает чиновник, — заставить ответчиков выполнить принятые на себя обязательства. Задолго до вхождения государства в капитал Приватбанка НБУ предоставлял финучреждению кредиты рефинансирования.
Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, предоставил центральному банку персональную гарантию, что эти кредиты будут погашены.
Кроме личной поруки Национальный банк по соответствующим договорам получил обеспечение от подконтрольных Коломойскому компаний. В обеспечение обязательств в НБУ передавались уже всем известные объекты: «Буковель», «Биола», самолеты МАУ, агротерминал, недвижимость по всей стране и другое движимое и недвижимое имущество.
«Поскольку на май 2018 года в Приватбанке сформировалась просроченная задолженность перед НБУ на сумму около 10 млрд грн., Национальный банк получил законное право требовать погашения этого долга за счет, в том числе, имущества поручителей. Уже сейчас можем говорить о первых успехах при рассмотрении этих исков, ведь за последние два месяца хозяйственные суды приняли 19 решений в интересах Национального банка на общую сумму 947 млн грн.», — подчеркнул начальник управления Нацбанка.
Он отметил, что суды удовлетворили, в частности, иски НБУ к компаниям «Финилон» (9 исков), «Эверест Истейт» (4 иска), «Эдельвейс-2000» (3 иска), «Скорзонера» (2 иска), «Кобос» (1 иск).
Названия самих компаний почти не известны широкой общественности, однако интерес должен вызывать перечень имущества, которое они предоставили Национальному банку в обеспечение по обязательствам Приватбанка. Так, компания «Скорзонера» передала НБУ в ипотеку земельные участки курорта «Буковель», тогда как другие вышеупомянутые компании предоставили в обеспечение недвижимость в Киеве и Крыму.
Некоторые из принятых 19 судебных решений уже вступили в законную силу. Это открыло для Национального банка возможность начать процедуру обращения взыскания залогового имущества путем его продажи на публичных торгах.
Как сообщалось ранее, результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что ПАО «Приватбанк» было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к причинению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов США.
В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Многие из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка в таких размерах.
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