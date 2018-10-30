Новости Украины и Новороссии 30 октября 2018

Во вторник, 30 октября, Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание, на котором будет обсуждаться ситуация в Донбассе и выборы, намеченные на 11 ноября.

«Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание, посвященное ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Мероприятие состоится по инициативе Украины вместе с группой друзей в Совете Безопасности», — цитирует спикера Постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко издание «Укринформ».

Николаенко заявил, что «через неконтролируемый участок границы в Украину из РФ продолжают направляться так называемые гуманитарные конвои, поступает оружие, боеприпасы и военный персонал».

Однако, выборы, судя по всему, волнуют представителя Украины больше всего.

«Украина и её партнеры неоднократно заявляли, что, в случае их проведения, Россия грубо нарушит взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей, а сами по себе так называемые „выборы“ являются ничтожными», — подчеркнул он.

Николаенко подчеркнул, что ситуация с выборами «требует срочной реакции» Совета Безопасности ООН.

«Кроме того, планируем проинформировать международное сообщество о нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму, а также о российских провокациях в Азовском море», — добавил он.

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