Сводки от ополчения Новороссии 29 октября 2018

Известный писатель и патриот Донбасса Захар Прилепин — о том, что происходит в 4-м разведывательно-штурмовом батальоне полка спецназначения армии ДНР, и об открытом письме врио Главы Республики Денису Пушилину.

По поводу одного из воинских подразделений армии ДНР — 4-го разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения, в народе безо всякого моего участия прозванного «батальоном Прилепина», — в последнее время было много шума.

Да, в 2016 году мной и рядом моих товарищей был создан батальон, пополнивший армию донбасских «ополченцев».

В течение двух лет батальон выполнял боевые задачи на многих передовых позициях, от горловского до мариупольского направления. Но в нынешнем сентябре начались события, от нас не зависящие.

Как многие помнят, украинские СМИ этой осенью написали сотни новостей про «разоружение батальона Прилепина». Самое забавное, что и здесь, в России, были издания и отдельные персонажи, что с удовольствием подлаивали киевским журналистам, придумывая дичайшие версии.

Ситуация, на самом деле, была вполне банальной. Полк спецназначения подчинялся напрямую Александру Захарченко. Так было всегда, с самого начала.

С гибелью Главы ДНР началась реорганизация полка — увы, неизбежная.

Новое руководство Донецкой Республики приняло решение перевести весь полк, и наш батальон в частности, под крыло МВД ДНР.

Бойцы батальона, в основной своей массе, отнеслись к этому скептически. 90% личного состава воюет с 2014 года, имеет колоссальный боевой опыт и менее всего, при всём уважении к труду милиции, хотело бы заниматься правоохранительной работой.

Были определённые ведомственные, как это называется, «тёрки», но на сегодняшний момент всё в целом улажено.

Основная часть батальона перешла в т. н. «армейский корпус», и уже в новом качестве батальон получил боевое распоряжение о выходе на, пожалуй, один из самых тяжёлых участков фронта.

Осталась, однако, одна проблема, которая до сих пор не улажена.

Наш батальон так и не получил зарплату за последние три месяца службы в составе полка спецназначения.

Не хотелось бы думать, что гибель нашего командира и Главы ДНР Александра Захарченко могла быть кем-то использована для банального передела средств.

Сам я в Донбассе за два года службы принципиально не получал зарплаты (первые полтора года мои 20 тысяч зарплаты замкомбата шли в фонд батальона, последние полгода я просто не получил деньги, оставляя их в полку) — более того, тратил свои и, в большом количестве, на свой батальон, и ни у кого за это благодарности не просил.

Никакого «бизнеса», про которое пишут украинские СМИ, ни у меня, ни у батальона в ДНР никогда не было. Мне ничего не надо: я не бедствую.

Но 250 бойцов батальона, отдающие жизнь и здоровье на благо Республики, не имеют никаких средств к проживанию, кроме их зарплаты.

Мне кажется, они имеют право на уважение. Они не просто заслужили уважение — они его отвоевали.

Вчера (24 октября — прим. ред.) нижеприведённое письмо от бойцов батальона было официально передано в приёмную временно исполняющему обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денису Владимировичу Пушилину.

Хочу надеяться, что на письмо отзовутся и примут все необходимые меры.

Я лично прошу об этом Дениса Владимировича.

Открытое письмо

Временно исполняющему обязанности Главы Донецкой Народной Республики Пушилину Денису Владимировичу

Обращаются к Вам бойцы 4-го разведывательно-штурмового батальона полка специального назначения Донецкой Народной Республики (4 РШБ ПСН ДНР).

Ранее наш батальон входил в состав полка специального назначения. В связи с реорганизацией вооруженных сил ДНР и ликвидацией полка специального назначения, бойцы нашего батальона в большинстве своём приняли решение перейти на службу в 1-й армейский корпус, так как именно он осуществляет основные задачи по обороне Республики. Мы будем и впредь участвовать в защите Донецкой Народной Республики, не жалея своих сил и здоровья.

Но в связи с реорганизацией у нас образовалась задолженность по выплате денежного довольствия личному составу за три месяца этого года (июль, август, сентябрь).

Командованием ПСН в устной форме нам было доведено, что задолженность по зарплате не будет выплачена, без объяснения причин.

Денежное довольствие для нас является основным, а для многих единственным источником дохода. Почти у всех на иждивении есть семья, дети, пожилые родители. В Республике, в которой идёт война, жизнь простых людей и так не легка. А в данном случае речь идёт буквально о выживании семей бойцов.

Просим Вас разобраться и принять меры в связи с невыплатой денежного довольствия бойцам, ранее проходившим службу в 4 РШБ ПСН ДНР в/ч 02707.

Личный состав 4 РШБ ПСН, 22.10.2018 г.

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Захар Прилепин