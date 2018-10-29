Сводки от ополчения Новороссии 29 октября 2018
- 16:02 Безсонов: Киев скрывает ежедневные небоевые потери ВСУ.
- 15:46 Беспилотник ВСУ нанёс удар по пригороду Донецка.
- 14:21 ВСУ корректируют огонь с помощью развернутой в Золотом американской РЛС.
- 13:43 «Батальон Прилепина» — последние новости.
- 12:15 Дегустация ИРП ВСУ.
- 11:25 ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки. 29 октября 2018.
- 10:53 Делегация Москва-Донбасс доставила помощь в школы Амвросиевки.
Безсонов: Киев скрывает ежедневные небоевые потери ВСУ
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Беспилотник ВСУ нанёс удар по пригороду Донецка
Сегодня, 29 октября, в 14:00 вооруженные формирования Украины снова применили ударный беспилотный летательный аппарат, сбросив зажигательные боеприпасы на поселок Старомихайловка, расположенный к западу от Донецка.
Об этом «Русской Весне» сообщили в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В результате обстрела произошло возгорание дома по адресу ул. Днепропетровская, 56», — говорится в сообщении.
Пожарные расчеты МЧС ДНР прибыли на место происшествия для тушения пожара.
По предварительным данным, жертв среди мирного населения удалось избежать. Более подробная информация уточняется.
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ВСУ корректируют огонь с помощью развернутой в Золотом американской РЛС
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«Батальон Прилепина» — последние новости
Известный писатель и патриот Донбасса Захар Прилепин — о том, что происходит в 4-м разведывательно-штурмовом батальоне полка спецназначения армии ДНР, и об открытом письме врио Главы Республики Денису Пушилину.
По поводу одного из воинских подразделений армии ДНР — 4-го разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения, в народе безо всякого моего участия прозванного «батальоном Прилепина», — в последнее время было много шума.
Да, в 2016 году мной и рядом моих товарищей был создан батальон, пополнивший армию донбасских «ополченцев».
В течение двух лет батальон выполнял боевые задачи на многих передовых позициях, от горловского до мариупольского направления. Но в нынешнем сентябре начались события, от нас не зависящие.
Как многие помнят, украинские СМИ этой осенью написали сотни новостей про «разоружение батальона Прилепина». Самое забавное, что и здесь, в России, были издания и отдельные персонажи, что с удовольствием подлаивали киевским журналистам, придумывая дичайшие версии.
Ситуация, на самом деле, была вполне банальной. Полк спецназначения подчинялся напрямую Александру Захарченко. Так было всегда, с самого начала.
С гибелью Главы ДНР началась реорганизация полка — увы, неизбежная.
Новое руководство Донецкой Республики приняло решение перевести весь полк, и наш батальон в частности, под крыло МВД ДНР.
Бойцы батальона, в основной своей массе, отнеслись к этому скептически. 90% личного состава воюет с 2014 года, имеет колоссальный боевой опыт и менее всего, при всём уважении к труду милиции, хотело бы заниматься правоохранительной работой.
Были определённые ведомственные, как это называется, «тёрки», но на сегодняшний момент всё в целом улажено.
Основная часть батальона перешла в т. н. «армейский корпус», и уже в новом качестве батальон получил боевое распоряжение о выходе на, пожалуй, один из самых тяжёлых участков фронта.
Осталась, однако, одна проблема, которая до сих пор не улажена.
Наш батальон так и не получил зарплату за последние три месяца службы в составе полка спецназначения.
Не хотелось бы думать, что гибель нашего командира и Главы ДНР Александра Захарченко могла быть кем-то использована для банального передела средств.
Сам я в Донбассе за два года службы принципиально не получал зарплаты (первые полтора года мои 20 тысяч зарплаты замкомбата шли в фонд батальона, последние полгода я просто не получил деньги, оставляя их в полку) — более того, тратил свои и, в большом количестве, на свой батальон, и ни у кого за это благодарности не просил.
Никакого «бизнеса», про которое пишут украинские СМИ, ни у меня, ни у батальона в ДНР никогда не было. Мне ничего не надо: я не бедствую.
Но 250 бойцов батальона, отдающие жизнь и здоровье на благо Республики, не имеют никаких средств к проживанию, кроме их зарплаты.
Мне кажется, они имеют право на уважение. Они не просто заслужили уважение — они его отвоевали.
Вчера (24 октября — прим. ред.) нижеприведённое письмо от бойцов батальона было официально передано в приёмную временно исполняющему обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денису Владимировичу Пушилину.
Хочу надеяться, что на письмо отзовутся и примут все необходимые меры.
Я лично прошу об этом Дениса Владимировича.
Открытое письмо
Временно исполняющему обязанности Главы Донецкой Народной Республики Пушилину Денису Владимировичу
Обращаются к Вам бойцы 4-го разведывательно-штурмового батальона полка специального назначения Донецкой Народной Республики (4 РШБ ПСН ДНР).
Ранее наш батальон входил в состав полка специального назначения. В связи с реорганизацией вооруженных сил ДНР и ликвидацией полка специального назначения, бойцы нашего батальона в большинстве своём приняли решение перейти на службу в 1-й армейский корпус, так как именно он осуществляет основные задачи по обороне Республики. Мы будем и впредь участвовать в защите Донецкой Народной Республики, не жалея своих сил и здоровья.
Но в связи с реорганизацией у нас образовалась задолженность по выплате денежного довольствия личному составу за три месяца этого года (июль, август, сентябрь).
Командованием ПСН в устной форме нам было доведено, что задолженность по зарплате не будет выплачена, без объяснения причин.
Денежное довольствие для нас является основным, а для многих единственным источником дохода. Почти у всех на иждивении есть семья, дети, пожилые родители. В Республике, в которой идёт война, жизнь простых людей и так не легка. А в данном случае речь идёт буквально о выживании семей бойцов.
Просим Вас разобраться и принять меры в связи с невыплатой денежного довольствия бойцам, ранее проходившим службу в 4 РШБ ПСН ДНР в/ч 02707.
Личный состав 4 РШБ ПСН, 22.10.2018 г.
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Захар Прилепин
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Дегустация ИРП ВСУ
Дегустация ИРП ВСУ
Сегодня в цепкие лапы попался индивидуальный рацион питания, который поставляется для вооруженных сил Украины, в том числе и той их части которые ежедневно обстреливают Донбасс. Некоторые говорят, что ИРП ВСУ вкуснее Российского. Ничего не поделать, будем проверять и дегустировать…
Сразу надо отметить, что украинский ИРП отличается от Российского. Украинский ИРП это большой зеленый гермопакет, в котором запаяны продукты питания. Российсский ИРП, это тоже гермопакет, но который запакован в удобную картонную коробку.
Итак, вскрываем упаковку.
В упаковке есть три отдельных гермопакета на каждый прием пищи. На пакетах нет насечек для вскрытиях руками, поэтому их придется вскрывать ножом или любым другим острым предметом.
Первым будем вскрывать пакет с надписью завтрак.
В пакете есть каша с мясом – в данном случае была гречневая каша с мясом, пакетик быстрорастворимого кофе, немного соли, галеты, пластиковая ложка, влажная и обычная салфетка. Обычная салфетка была без упаковки и весьма экономного формата…
К моему сожалению, ни в пакете с надписью завтрак, ни в общей упаковке украинского сухпая я не обнаружил походной горелки, при помощи которой можно разогреть кашу и воду для напитков. Кроме того, сама упаковка продуктов не предназначена для их приготовления или разогрева внутри упаковки. поэтому пришлось использовать читерский прием в виде микроволновки и электрического чайника.
Отмечу сразу, в отличии от Российского индивидуального рациона питания, который поставляется в воинские части Министерства Обороны РФ, в украинском сухпае нет средств при помощи которых можно разогреть продукты или вскипятить воду в походных или полевых условиях. То есть нет спичек, нет сухого горючего, нет походной плитки, даже нет химических источников тепла для разогрева продуктов и упаковка продуктов питания в украинском ИРП не предназначена для их приготовления на открытом огне, а только в посуде.
По вкусу гречневая каша с мясом, которая находилась в украинском ИРП вполне сносная и по большому счету ничем не отличается от тех продуктов, которые входят в Российский ИРП. Даже можно сказать, что в Украинский ИРП каши накладывают немного больше.
С завтраком покончили и переходим к обеду.
В пакете с обедом нет ничего неожиданного, все по той же схеме как и в пакете с завтраком. В данном случае на первое попался гороховый суп с мясом, на второе была фасоль с курицей, также в пакете были галеты, сухари, чай, сахар, немного соли и джем.
Вкус блюд оказался вполне сносным, порции более чем достаточны для насыщения. Единственное что можно было бы отметить в качестве недостатка – можно было бы положить побольше галет, пакетик перца и два пакетика чая с сахаром.
Переходим к ужину.
Тут тоже все по ранее известной схеме. Гермопакет, а в нем продукты…
В пакете была перловая каша с мясом, гелеты, сухари, пакетик меда, чай с сахаром, немного соли. Вкус каши вполне нормальный, а ее количество достаточно для насыщения.
Что можно сказать по итогу дегустации индивидуального рациона питания, который поставляется в вооруженные силы Украины, в том числе в части, которые принимают участие в АТО (ООС).
1. Сухппай ВСУ вполне пригодный для питания в полевых условиях набор продуктов, но Российский будет получше ассортиментом продуктов и набором дополнительных принадлежностей.
2. Сухпай ВСУ не имеет необходимых средств для разогрева продуктов питания и кипячения воды. Нет спичек, нет сухого горючего, нет плитки, а что самое важное, упаковка продуктов питания не предназначена для разогрева продуктов на открытом огне.
3. Для употребления продуктов питания входящих в сухпай ВСУ необходима посуда, где их можно разогреть и приготовить, а это создает дополнительные неудобства.
4. В наборе индивидуального рациона питания ВСУ нет поливитаминов, а что самое главное нет препаратов для обеззараживания воды. Вода в походных условиях и в особенности условий боевых действий зачастую это то, что набрал с земли, а не куллера и отсутствие элементарного пантоцида может привести не только к диарее, но и более нежелательным последствиям, которые приведут к санитарным потерям личного состава.
5. Ну и пожалуй последнее, что хотелось бы сказать относительно сухпая ВСУ, на мой личный взгляд калорийность этого индивидуального рациона питания несколько недостаточна для взрослого человека, который занимается активной деятельностью. Небольшая плитка шоколада была бы для этого рациона питания не лишней…
МОО Вече, CIGR, Партия Дела
Владимир Орлов
https://soldier-moskva.livejournal.com/350867.html – цинк
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ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки. 29 октября 2018
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Делегация Москва-Донбасс доставила помощь в школы Амвросиевки
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