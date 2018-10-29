Русский поцелуй
Вскидывание руки в нацистском приветствии, которое мы видим в фильмах, посвящённых Второй мировой войне (1939-1945), имеет множественные исторические дубликаты и подражания.
Здесь уместно говорить даже о некоем общенациональном лице такого приветствия.
С другой стороны, само немецкое «хайль…» отнюдь не является первичным или исконным. Его происхождение, даже учитывая «почтенный возраст» немецкого языка, довольно позднее.
Ещё античные вельможи, если верить историкам, желая салютовать толпе, вскидывали правую руку вверх под 45 градусов в приветственном возгласе.
То же самое в течение пятидесяти лет делали подданные в США, в СССР и целом ряде других стран. Происходит это и сегодня, правда, в менее узнаваемых, неочевидных формах.
Известные же различия в ритуале на местах лишь подчёркивают национальное лицо такого салюта – идеологическую окраску этноса или политического движения, – оставаясь по существу всё тем же приветственным вскидыванием руки вверх.[1]
Надо отметить, что богатые своим разнообразием и сакральностью традиции, бытовавшие на Руси 13-16 веков, отразились в бытованиях самых различных времён и народов, начиная с 17 века от Рождества Христова.
Да и сама всемирная история, начало создания которой датируется современными исследователями лишь 17 веком, во много была скопирована с русско-славянской истории и искусственно перенесена на бумаге в далёкое античное прошлое.
В рамках Новой исторической науки такое движение легко объяснимо.[2] Огромность и мощь единственной на то время Империи уже сами по себе являлись поводом для подражания в различных областях жизни и государственного устройства на местах.
А учитывая, что принципиальное обособление от имперской Руси земель Европы, Азии и Америки в известные сегодня нам государственные образования произошло довольно поздно, нет никаких оснований утверждать, что какие-либо значимые традиции вплоть до 16 века могли проникать на славянский Восток «с Запада».[3]
В полной мере это можно сказать и о прогерманском ХАЙЛЬ.[4]
Это слово проникло в немецкий язык как изначальное русское ЦЕЛ, ЦЕЛЫЙ. Вместо первой буквы Ц немцы стали произносить Х (HEIL).
Смысл древнего слова ЦЕЛОВАТЬ (от цѣльба, цѣлити) в речевом прошлом Руси отличался от его нынешнего значения, и был, в первую очередь, приветственным.
То есть, ЦЕЛОВАТЬ не подразумевало контактно-физического действа, которое мы вкладываем в него сегодня. Для этих целей древние предки использовали иное – ЛОБЫЗАТЬ.
Со временем смысл слова ЦЕЛОВАТЬ упростился и стал прямым синонимом к ЛОБЫЗАТЬ. Что, возможно, даёт право говорить об изменении нравов, упрощении исконной семантики восточных славян.
Во всяком случае, изначальное приветственное «ЦЕЛУЮ!», то есть пожелание человеку быть и оставаться ЦЕЛЫМ (здоровым, благополучным, счастливым, невредимым), которое произносилось при встрече, со временем уплостилось до тривиального лобызания. Целоваться на Руси любили всегда. Да и вожделенные красавицы на Руси никогда не переводились.[5]
У некоторых потомков полабских славян[6] до сих пор сохранилось приветствие возгласом «С’ол!» Если озвучить это полабское приветствие на русский лад, то получится – «Будь ЦЕЛ!»
Сегодня мы говорим просто – «Здравствуй!» Да и англо-саксонское HÁLETTAN (в русской фонетике – САЛЮТАН, переход H-C) вместе с древне-исландским HEILSA (СЕЛСА, переход H-C) в значениях салютовать, приветствовать, как и латинское salutāre, salvē – имеют прямую связь с историческим древнерусским ЦЕЛ, ЦЕЛЫЙ, ЦЕЛОВАТЬ.[7]
То же можно сказать и в отношении немецкого приветствия ХАЙЛЬ[8] (HEIL), которое, согласно мнению доктора филологии Н. Шанского, имеет прямую родственную связь с русским ЦЕЛ.
Заимствованное германцами русское ЦЕЛ на рубеже 17-18 вв. родило в немецком языке слово HEIL (ХАЙЛЬ), которое до сего времени продолжает нести в себе изначальное славянское значение – целый, здоровый, крепкий (HEIL=СЕЛ=САЛЮТ=ЦЕЛ – от искон. цѣльба, цѣлъ, цѣлити).[9]
Заметим, что этимологи 19-20 в., как и сам упомянутый выше Шанский, не дают однозначного направления заимствования русс. ЦЕЛ от какого-либо западно-европейского языка, но лишь подчёркивают близкую родственность связь между ними: нем. HEIL и общеславянским[10] цѣлъ (целъ=ЦЕЛЫЙ=инд.-евр.*KAILOS, переход К-Ц).[11]
Рис. Выдержка из работы Н. Шанского[12]
Нам понятна такая осторожность и внимательное отношение к слову. Надо полагать, если бы известный лингвист был абсолютно уверен в том, кто у кого заимствовал, он бы сообщил об этом в своей книге.[13]
Таким образом, немецкое «хайль!»[14] (известное многим хотя бы по нацистским приветствиям «хайль Гитлер» (Heil Hitler)[15] и «зиг хайль» (Sieg Heil)), скорее всего, было заимствовано из русского языка, а не наоборот.
Притом произойти это могло не ранее 17 века и, скорее всего, – в сер. 18-нач. 19 века, когда «русская филология» с подачи немецких штатных академиков-«этимологов» и при поддержке императорского двора начала массово отказывать русскому словарю в существовании когда-то множества древних исконных слов и смыслов в пользу искусственно создаваемых западноевропейских языков.[16]
Что в итоге привело к значительному выхолащиванию когда-то богатого прорусского разговорного словаря.
Историки и политики, в свою очередь, перевернули, исказили прошлое в угоду новым европейским династиям.
Воспользовавшись начавшейся Смутой и фактическим распадом старой русской империи,[17] эти правители (в недавнем прошлом ещё наместники московского царя), наряду с размежеванием границ в Европе и отделением новообращённых приходов от церковной метрополии вынуждены были создавать и свои собственные национальные языки.
Но даже зная сегодня об этом, возможно ли восстановить попранную историческую справедливость? Да и будет ли правильным восстанавливать дискредитированные донельзя:
Русское приветствие в виде «римского салюта» итальянских фашистов?
Русский древний коловрат, превратившийся в умах нацистов в «фашистский крест»?
Или древне-русское целомудренное ЦЕЛ, изменённое на гитлеровское приветствие «Хайль»?[18]
Вопрос праздный.
Приложение[19]
По сигналу руководителя ученики строятся в шеренги, руки по бокам внизу, равнение на флаг.
По второму сигналу каждый ученик отдаёт честь в воинском приветствии – правая рука поднимается ладонью вниз к линии лба и касается его.
Стоя таким образом, все медленно повторяют вместе: «Я клянусь в верности моему флагу и республике, которую он символизирует: единой неделимой нации со свободой и справедливостью для всех».
При словах «моему флагу» правая рука изящно поднимается ладонью вверх, в сторону флага, и остаётся в этом жесте до конца клятвы, после чего все сразу же опускают руки по бокам вниз.
Для гражданских лиц отдание чести было заменено на жест «Рука у сердца» – правая рука поднимается ладонью вниз на уровень груди и касается её, после чего следовал взмах рукой, как описывал Беллами.
В 1920-х годах албанский правитель Ахмет Зогу для полиции учредил приветствие, аналогичное жесту «Рука у сердца».
Сегодня в некоторых странах Латинской Америки, особенно в Мексике, гражданские лица используют аналогичное приветствие для салютования государственному флагу.
В 1920–1930-х годах итальянские фашисты в качестве приветствия начали использовать римский салют, чтобы подчеркнуть связь обновлённой Италии с традициями Древнего Рима.
По их примеру немецкие нацисты приняли нацистское приветствие, которое визуально похоже на римский салют.
Сходство жестов привело к путанице, особенно с началом Второй мировой войны.
С 1939 года до нападения на Пёрл-Харбор противники участия США в войне старались не использовать салют Беллами, чтобы их не причислили к сторонникам нацистов.
Например, известный американский лётчик Чарльз Линдберг и его сторонники были вынуждены оправдываться и доказывать, что Линдберг не поддерживает Гитлера и что на фотографиях изображено не нацистское приветствие, а салют Беллами. Биограф Скотт Берг доказывает, что скандальные фотографии сделаны без захвата в кадр флага США, что делает салют Беллами неотличимым от нацистского приветствия.
В Швейцарии недавно официально разрешено нацистское приветствие «зиг хайль». Решение принял Федеральный суд страны, по мнению которого, приветствие «зиг хайль», показанное в общественном месте, отныне не является преступным, если кто-то таким образом просто декларирует свои нацистские убеждения, а не навязывает их другим.
Фёдор Избушкин
[1] Перечислим некоторые: «античный Римский салют», немецкое приветствие Национал-социалистической немецкой рабочей партии (NSDAP, 1923), фашистское «хайль Гитлер» и «зиг хайль» в Третьем рейхе (1933-1945), «Итальянский салют» при Муссолини, «Клятва верности флагу США» (1892-1942), различные скаутские, пионерские движения, «Слава Украине!» и «Героям слава!» украинских националистов, воинское «отдание чести» в большинстве стран мира и мн. др.
Правительство США только в 1942 году отменило приветственное вскидывание руки в салюте при произнесении «Клятвы верности американскому флагу». Во время произнесения слов «Клянусь в верности моему флагу» правая рука поднимается к груди, потом резко вскидывается вверх и направляется прямо на флаг.
Этот ритуал быстро получил название «салют Беллами» и стал широко использоваться в скаутских организациях. Из-за сходства с нацистским приветствием «салют Беллами» был упразднён. Конгресс принял решение произносить клятву, положив правую руку на сердце.
[2] Например, история «древнего Рима» – всего лишь дубликат с истории имперской Руси периода 13-16 веков, когда та же территория Апеннинского полуострова и близлежащих земель находилась под контролем русских ордынских завоевателей. См. работы по Новой хронологии и истории Анатолия Фоменко, Глеба Носовского и др. авторов.
[3] См. книги: «Раскол империи: От Грозного-Нерона до Михаила Романова-Домициана» и «Русь и Рим. Колонизация Америки (НХ. Русь и Рим. 3-е изд. Т. VII)».
[4] Зиг хайль! (нем. Sieg Heil! ‒ «Да здравствует Победа!» или «Победе Слава!») ‒ распространённый лозунг, выкрикиваемый одновременно с нацистским приветствием. Адольф Гитлер и другие вожди партии чаще всего повторяли эти слова в конце своих речей троекратно: «Зиг хайль! Зиг хайль! Зиг хайль!» ‒ что явствует из «Триумфа воли» и других документальных источников.
[5] При встрече наши древние предки произносили «Целую!», которое со временем заменилось на «Здравствуй!».
[6] Полабские славяне образовывали три племенных союза, известные нам как сохранившиеся сегодня лужицкие сербы на юге, ушедшие с исторической арены вильцы с велетами в центральных областях и ободриты с ререгами на северо-западе.
[7] Т. е. связь семантическая, графическая и фонетическая. В нашем языке имеется множество производных от корневого ЦЕЛ: целебный, цельный, целѐть, целибуха, целить, целовальник, целовать, целомудрие, целый, цель и др.
[8] Приветствие нацистское часто путают с «римским салютом» ‒ приветственным жестом итальянских фашистов, заимствованным национал-социалистами. Однако при римском салюте рука идёт к приветственному жесту от сердца, в то время как в нацистском приветствии рука идёт сразу вверх от любого положения руки.
[9] Эту связь подтверждает и этимол. словарь Черных: ЦЕЛЫЙ. Общеслав., имеющее соответствия в балт. и герм. языках (сравни готск. HAILS – «здоровый», др.-в.-нем. HAIL – то же, др.-прусское KAILU-STISKAN – «здоровье»). Первоначальное значение ЦЪЛЬ – «здоровый».
[10] Ранее, однако, мы уже высказывались о практической невозможности существования в прошлом носителей так называемого «общеславянского языка», как его представляет современная лингвистика. Более подробно мы выскажемся в последующих публикациях.
[11] Целить – (устар.) то же, что исцелять. В рус. языке XI–XVII вв. известно цhлити «лечить, врачевать, исцелять», цhлю отмечено в словарях с 1627 г., цhлити – с 1731 г., цhлить – с 1771 г. Из праслав. *цěлити «делать целым», глаг. на -ити от прилаг. *цěлъ. См. Козлова Татьяна Олеговна
[12] Н. М. Шанский, книга «В мире слов», издат. «Просвещение», 1978 г.
[13] Заметим однако, что, в отличие от научно-популярных, в академических изданиях лингвисты придерживаются общепринятой в лингвистике цеховой категоричности, вероятно, не желая хоть чем-то нарушить сложившуюся за последние 100-150 лет традицию.
[14] Согласно нацистским идеологам, поднятие руки и восклицание «Heil!» было принято у древних германцев при избрании королей.
[15] Нацисты требовали произносить нацистское приветствие от жителей Германии. Но, по мнению свидетелей Иеговы, произносить выражение «Heil Hitler!» означало бы выражать упование на то, что спасение придёт от Гитлера, что прямо противоречит основному положению веры свидетелей Иеговы в то, что единственным Спасителем, посланным Иеговой, является Иисус Христос (Луки 24:8; 1 Иоанна 4:14). Поэтому вместо этого они говорили «Доброе утро!» (нем. «Guten Morgen!») либо «Добрый день!» (нем. «Guten Tag!»).
[16] См. наши примеры с якобы отсутствующей начальной буквой А в русском языке: «Украденная буква А»
[17] Результатом Московской Смуты был приход к власти на Руси прозападной династии Романовых (1613).
[18] Например, в Германии, согласно действующему Уголовному кодексу, использование данного приветствия наказуемо. В Австрии действует аналогичный закон. В России рассматривается законопроект о введении штрафов за нацистское приветствие или за приветствие, схожее с ним. Нацистское приветствие употребляется неонацистами в историческом или видоизменённом облике.
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Сначала данный жест был у славяно-ариев и при этом произносилось – от сердца к Солнцу… Позднее, при продвижении на Аппенинский полуостров, наши предки этруски принесли его в Древний Рим и уже сами римские воины приветствовали таким образом своих императоров – одно из них – “Ave, Cezar! Morituri te salutant!” – “Здравствуй, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!”
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Что приветствие Солнцу, что свастику – взяли и испохабили…