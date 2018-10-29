Русский поцелуй

Надо отметить, что богатые своим разнообразием и сакральностью традиции, бытовавшие на Руси 13-16 веков, отразились в бытованиях самых различных времён и народов, начиная с 17 века от Рождества Христова. Да и сама всемирная история, начало создания которой датируется современными исследователями лишь 17 веком, во много была скопирована с русско-славянской истории и искусственно перенесена на бумаге в далёкое античное прошлое.

Ещё античные вельможи, если верить историкам, желая салютовать толпе, вскидывали правую руку вверх под 45 градусов в приветственном возгласе. То же самое в течение пятидесяти лет делали подданные в США, в СССР и целом ряде других стран. Происходит это и сегодня, правда, в менее узнаваемых, неочевидных формах. Известные же различия в ритуале на местах лишь подчёркивают национальное лицо такого салюта – идеологическую окраску этноса или политического движения, – оставаясь по существу всё тем же приветственным вскидыванием руки вверх. [1]

Вскидывание руки в нацистском приветствии, которое мы видим в фильмах, посвящённых Второй мировой войне (1939-1945), имеет множественные исторические дубликаты и подражания. Здесь уместно говорить даже о некоем общенациональном лице такого приветствия. С другой стороны, само немецкое «хайль…» отнюдь не является первичным или исконным. Его происхождение, даже учитывая «почтенный возраст» немецкого языка, довольно позднее.



В рамках Новой исторической науки такое движение легко объяснимо.[2] Огромность и мощь единственной на то время Империи уже сами по себе являлись поводом для подражания в различных областях жизни и государственного устройства на местах.



А учитывая, что принципиальное обособление от имперской Руси земель Европы, Азии и Америки в известные сегодня нам государственные образования произошло довольно поздно, нет никаких оснований утверждать, что какие-либо значимые традиции вплоть до 16 века могли проникать на славянский Восток «с Запада».[3]

В полной мере это можно сказать и о прогерманском ХАЙЛЬ.[4]

Это слово проникло в немецкий язык как изначальное русское ЦЕЛ, ЦЕЛЫЙ. Вместо первой буквы Ц немцы стали произносить Х (HEIL).



Смысл древнего слова ЦЕЛОВАТЬ (от цѣльба, цѣлити) в речевом прошлом Руси отличался от его нынешнего значения, и был, в первую очередь, приветственным.



То есть, ЦЕЛОВАТЬ не подразумевало контактно-физического действа, которое мы вкладываем в него сегодня. Для этих целей древние предки использовали иное – ЛОБЫЗАТЬ.



Со временем смысл слова ЦЕЛОВАТЬ упростился и стал прямым синонимом к ЛОБЫЗАТЬ. Что, возможно, даёт право говорить об изменении нравов, упрощении исконной семантики восточных славян.



Во всяком случае, изначальное приветственное «ЦЕЛУЮ!», то есть пожелание человеку быть и оставаться ЦЕЛЫМ (здоровым, благополучным, счастливым, невредимым), которое произносилось при встрече, со временем уплостилось до тривиального лобызания. Целоваться на Руси любили всегда. Да и вожделенные красавицы на Руси никогда не переводились.[5]

У некоторых потомков полабских славян[6] до сих пор сохранилось приветствие возгласом «С’ол!» Если озвучить это полабское приветствие на русский лад, то получится – «Будь ЦЕЛ!»



Сегодня мы говорим просто – «Здравствуй!» Да и англо-саксонское HÁLETTAN (в русской фонетике – САЛЮТАН, переход H-C) вместе с древне-исландским HEILSA (СЕЛСА, переход H-C) в значениях салютовать, приветствовать, как и латинское salutāre, salvē – имеют прямую связь с историческим древнерусским ЦЕЛ, ЦЕЛЫЙ, ЦЕЛОВАТЬ.[7]

То же можно сказать и в отношении немецкого приветствия ХАЙЛЬ[8] (HEIL), которое, согласно мнению доктора филологии Н. Шанского, имеет прямую родственную связь с русским ЦЕЛ.



Заимствованное германцами русское ЦЕЛ на рубеже 17-18 вв. родило в немецком языке слово HEIL (ХАЙЛЬ), которое до сего времени продолжает нести в себе изначальное славянское значение – целый, здоровый, крепкий (HEIL=СЕЛ=САЛЮТ=ЦЕЛ – от искон. цѣльба, цѣлъ, цѣлити).[9]



Заметим, что этимологи 19-20 в., как и сам упомянутый выше Шанский, не дают однозначного направления заимствования русс. ЦЕЛ от какого-либо западно-европейского языка, но лишь подчёркивают близкую родственность связь между ними: нем. HEIL и общеславянским[10] цѣлъ (целъ=ЦЕЛЫЙ=инд.-евр.*KAILOS, переход К-Ц).[11]





Рис. Выдержка из работы Н. Шанского[12]

Нам понятна такая осторожность и внимательное отношение к слову. Надо полагать, если бы известный лингвист был абсолютно уверен в том, кто у кого заимствовал, он бы сообщил об этом в своей книге.[13]

Таким образом, немецкое «хайль!»[14] (известное многим хотя бы по нацистским приветствиям «хайль Гитлер» (Heil Hitler)[15] и «зиг хайль» (Sieg Heil)), скорее всего, было заимствовано из русского языка, а не наоборот.



Притом произойти это могло не ранее 17 века и, скорее всего, – в сер. 18-нач. 19 века, когда «русская филология» с подачи немецких штатных академиков-«этимологов» и при поддержке императорского двора начала массово отказывать русскому словарю в существовании когда-то множества древних исконных слов и смыслов в пользу искусственно создаваемых западноевропейских языков.[16]



Что в итоге привело к значительному выхолащиванию когда-то богатого прорусского разговорного словаря.

Историки и политики, в свою очередь, перевернули, исказили прошлое в угоду новым европейским династиям.



Воспользовавшись начавшейся Смутой и фактическим распадом старой русской империи,[17] эти правители (в недавнем прошлом ещё наместники московского царя), наряду с размежеванием границ в Европе и отделением новообращённых приходов от церковной метрополии вынуждены были создавать и свои собственные национальные языки.

Но даже зная сегодня об этом, возможно ли восстановить попранную историческую справедливость? Да и будет ли правильным восстанавливать дискредитированные донельзя:

Русское приветствие в виде «римского салюта» итальянских фашистов?

Русский древний коловрат, превратившийся в умах нацистов в «фашистский крест»?

Или древне-русское целомудренное ЦЕЛ, изменённое на гитлеровское приветствие «Хайль»?[18]

Вопрос праздный.

Приложение[19]

По сигналу руководителя ученики строятся в шеренги, руки по бокам внизу, равнение на флаг.



По второму сигналу каждый ученик отдаёт честь в воинском приветствии – правая рука поднимается ладонью вниз к линии лба и касается его.



Стоя таким образом, все медленно повторяют вместе: «Я клянусь в верности моему флагу и республике, которую он символизирует: единой неделимой нации со свободой и справедливостью для всех».

При словах «моему флагу» правая рука изящно поднимается ладонью вверх, в сторону флага, и остаётся в этом жесте до конца клятвы, после чего все сразу же опускают руки по бокам вниз.

Для гражданских лиц отдание чести было заменено на жест «Рука у сердца» – правая рука поднимается ладонью вниз на уровень груди и касается её, после чего следовал взмах рукой, как описывал Беллами.

В 1920-х годах албанский правитель Ахмет Зогу для полиции учредил приветствие, аналогичное жесту «Рука у сердца».



Сегодня в некоторых странах Латинской Америки, особенно в Мексике, гражданские лица используют аналогичное приветствие для салютования государственному флагу.

В 1920–1930-х годах итальянские фашисты в качестве приветствия начали использовать римский салют, чтобы подчеркнуть связь обновлённой Италии с традициями Древнего Рима.



По их примеру немецкие нацисты приняли нацистское приветствие, которое визуально похоже на римский салют.



Сходство жестов привело к путанице, особенно с началом Второй мировой войны.



С 1939 года до нападения на Пёрл-Харбор противники участия США в войне старались не использовать салют Беллами, чтобы их не причислили к сторонникам нацистов.



Например, известный американский лётчик Чарльз Линдберг и его сторонники были вынуждены оправдываться и доказывать, что Линдберг не поддерживает Гитлера и что на фотографиях изображено не нацистское приветствие, а салют Беллами. Биограф Скотт Берг доказывает, что скандальные фотографии сделаны без захвата в кадр флага США, что делает салют Беллами неотличимым от нацистского приветствия.

В Швейцарии недавно официально разрешено нацистское приветствие «зиг хайль». Решение принял Федеральный суд страны, по мнению которого, приветствие «зиг хайль», показанное в общественном месте, отныне не является преступным, если кто-то таким образом просто декларирует свои нацистские убеждения, а не навязывает их другим.

Ведущий редактор рубрики «Записки о языке»

Фёдор Избушкин