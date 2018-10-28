Наша идеология — сильная экономика
Источник: pvo.center
В Москве состоялся форум «Экономика. Политика. Общество. Что делать?», который организовала «Партия дела». Делегацию ПВО на этом мероприятии возглавлял Николай Стариков. (https://pvo.center/?p=43637)
Предлагаем вашему вниманию репортаж газеты «Комсомольская правда» о состоявшемся обмене мнениями.
Источник https://www.kp.ru/daily/26900.7/3944706/
«Патриотизм – это не хвастовство ракетами, а развитие экономики!»
Бизнесмены и политики собрались на форум «Партии Дела», чтобы подумать, как России выйти из кризиса
«ОТ ПРОДАЖИ НЕФТИ ПЕРЕЙДЕМ К ПРОИЗВОДСТВУ»
Западные санкции и внутренние проблемы сильно бьют по российской экономике. Да и люди не особо-то и довольны работой нынешнего правительства. И вот «Партия Дела» собрала известных политологов и бизнесменов, чтобы решить, как стране выкарабкиваться из кризиса в политике и экономике.
— Мы давно не собирались, за прошедший период прошли большие процессы, случилось много событий. Мы провели большую работу, используя разные площадки общественных организаций, Московский экономический форум, — открыл форум председатель Федерального Совета «Партия Дела» Константин Бабкин. — Наша идеология проста: нам нужна сильная устремленная вперед держава, для этого мы хотим видеть справедливое общество с работающими социальными лифтами. Нам нужны свобода и демократия в России, страна должна двигаться вперед на основе развития реального сектора экономики. Страна должна двигаться вперед на основе развития реального сектора экономики и высоких технологий. Нам нужно больше работы в регионах. Продвигать разумную экономическую политику, бороться за демократию и отстаивать линию развития общества. Раньше, когда я открывал газету, у меня создавалось впечатление, что мы живем с чиновниками и журналистами в разных мирах. Сейчас люди видят основную проблему общества в том, что экономика не развивается. Кудрин даже боится опубликовать свою экономическую стратегию.
Предприниматели советовали уводить российскую экономику от продажи нефти и газа к развитию промышленности и производства.
— Экономика на грани краха, — рассказал гендиректор обувной компании «Ralf Ringer» Андрей Бережной. — Потребительская активность граждан, как драйвер роста экономики, исчерпала себя. Как развивать производство, если нет спроса? Рынки, которые экспортируют нам продукцию, закрыты для нас. Страна живет в точке идеологического и мировоззренческого тупика. Надо кардинально менять экономику страны, уходить от сырьевой зависимости, которая растет.
«ЛЮДИ ХОТЯТ НОВЫХ ЛИЦ В ПОЛИТИКЕ»
Речь зашла о патриотизме. Участники форума объяснили: хвастаться нужно не ракетами, а собственными бизнесменами.
— Роста нет, к сожалению, в государстве, есть рост небольшой в Партии Роста, — отметил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. — Спасибо за овации. С развитием экономики, частной собственности будет создавать мощный средний класс общества и тогда демократические институты заработают. Мы патриотизм понимаем по-разному, признать, что наша страна отстала во многих аспектах — это патриотично, а не надувать щеки и говорить, что у нас самые сильные ракеты. Мы стремимся, чтобы нас уважали за нашу открытую внешнюю политику ко всем странам мира. Мы не верим ни в какие теории заговора международные.
Политологи жаловались на произвол чиновников во время региональных выборов.
— Львиная доля тех, кто не дошел до выборов — политики с реальным потенциалом, — напомнил доцент департамента политических наук ВШЭ Александр Кынев. — Власти снимают самых сильных конкурентов, все партии по списку, зачистки происходят по всей России. На выборах в сентябре ранее неизвестные молодые кандидаты выигрывают, люди хотят новых лиц и не доверяют политической элите. Зачем Вы не оставляете людям выбора между собой и клоунами? (Снимая достойных кандидатов в выборов). Если продолжать фильтрацию выборов и назначения кандидатов, то систему ждет крах. Нужна здоровая конкуренция, а не суррогат конкуренции. Если выборы 2019 года покажут, что люди продолжат голосовать за кого угодно в знак протеста, то без здоровой конкуренции пострадают все.
«НАША ИДЕОЛОГИЯ – СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
Писатель-политолог Николай Стариков сформулировал свое понимание идеологии: сильное государство — сильная экономика; безусловные свободы; жесткая линия внешней политики; уважение человека; развитие промышленности.
— Разочарование, дезориентация и апатия — ситуация сегодня, — сказал Стариков. — Мы ожидали не этих действий и назначений. До выборов голосование прошло за стабильность, сохранение и развитие, но после назначений аппарата Правительства именно люди требуют изменений. …. Малые партии никуда пройти не могут. В России голосуют и всегда голосовали не за партии, а за идеи и персоналии. Мы должны предлагать не партию, а идею и личностей. Партия любая — всего лишь инструмент попадания умных и знающих людей во власть. Необходимо популяризировать и нести в массы идею.
Все политики призывали партии объединяться, а не существовать своими кучками поодиночке.
— Мы не имеем собственного государства, мы имеем приватизированное государство, которое работает на обеспечение прибыли и безопасности 1 процента сверхбогатых людей и транснациональных корпораций, — генерал-полковник и член генсовета ВПП «Партии дела» Леонид Ивашов. — Даже сфера образования сегодня отнесена в категорию услуг, тоже самое происходит с наукой и высокими технологиями. Недавно Греф выступил против обучения физико-математики, специализированных школ. Это говорит господин, который «проталкивает цифровую экономику». Средний класс, который является основой развития и стабильности государства и общества, сегодня не в почете. Средний класс, малый и средний бизнес — самые незащищенные представители общества.
Запись выступления на этом форуме удалось найти в сети:
Источник: nstarikov.ru
loading...
И экономика, и производство, и капитализация и пр. набор всевозможных терминов, под слащавые выступления лидеров стран на саммитах, других сборищах – это инструменты по уничтожению природы… А Земля – живой организм… И она не желает такого обращения с ней… И ураганы, землетрясения, наводнения, цунами и пр. катаклизмы – это только первые предупреждение людям… Дальше последует освобождение планеты от тех, кто ей вредит…
loading...
Прилетит лекарство в виде метеорита))
loading...
Всё может быть, всё может статься…
loading...
Идеология это система взглядов на мир и общество, поэтому экономика не может быть идеологией по определению.
loading...
Чтобы развивать экономику сначала нужно освободится от оккупантов. Vorchun прав – в колониальной стране экономика развиваться не может.
loading...
А вот господина Старикова, такой идеологическо-экономический нонсенс или скорее винегрет, вполне устраивает. Главное внимание к его собственной персоне.
loading...
Вы тоже заметили , но это его задача.
loading...
“Однажды, лебедь, рак да щука…”.
Забыли историю, что “Чёрные сотни” создавались из представителей среднего класса.
На мой взгляд, сейчас, нашей стране, крайне необходим, умный, высокообразованный, порядочный во всех отношениях, социалистической направленности, непримиримый к врагам нашего Отечества – Диктатор.
Слишком много отвратительного, антинародного, привнесено в нашу страну, продажной, неисправимо коррумпированной паразитической нечистью. Лет двадцать нужно, для приведения нашей страны в нормальное состояние, а “Лебедь, рак да щука” никогда не сумеют исправить отвратительное положение в стане.
loading...
Диктатор – националист.
loading...
“Наша идиология-сильная экономика.”А что такое экономика?Откуда она берётся?Если взять за основу первобытное племя-чем оно занято?Поиском различного рода съедобных растений.Что нашёл-то и съел. С зарождением земледелия,отдельные члены общества получили возможность не заниматься поиском съедобного, а изготовлять орудия труда для земледельцев. Те-же серпы, плуги, бороны. Не будем разбирать вопрос -как освобожденные от работы на
Земле постарались закрепостить работующих:но все достижения машиностроителей,покорителей космоса,все достижения науки,стоят на фундаменте ,крепость которому дает именно развитость сельского хозяйства.Государство,без развитого сельского хозяйства,не имеет никакого будущего. Какое-то время оно может даже процветать,за счёт продажи полезных ископаемых,но потом,неминуемо,наступит конец.Ещё в девяностых Сталина обвиняли в том-что он ограбил крестьянство, но если разобраться,то именно в крестьянскве были реальные деньги
.Именно крестьянство вынесло на себе становление и последующее развитие СССР.И именно крестьянство понесло наибольший урон в результате реформ демократов.Поэтому для возрождения страны,надо в первую очередь возрождать сельское хозяйство.