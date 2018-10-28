«НАША ИДЕОЛОГИЯ – СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

В Москве состоялся форум «Экономика. Политика. Общество. Что делать?», который организовала «Партия дела». Делегацию ПВО на этом мероприятии возглавлял Николай Стариков. (https://pvo.center/?p=43637)

Предлагаем вашему вниманию репортаж газеты «Комсомольская правда» о состоявшемся обмене мнениями.

Источник https://www.kp.ru/daily/26900.7/3944706/

«Патриотизм – это не хвастовство ракетами, а развитие экономики!»

Бизнесмены и политики собрались на форум «Партии Дела», чтобы подумать, как России выйти из кризиса

«ОТ ПРОДАЖИ НЕФТИ ПЕРЕЙДЕМ К ПРОИЗВОДСТВУ»

Западные санкции и внутренние проблемы сильно бьют по российской экономике. Да и люди не особо-то и довольны работой нынешнего правительства. И вот «Партия Дела» собрала известных политологов и бизнесменов, чтобы решить, как стране выкарабкиваться из кризиса в политике и экономике.



— Мы давно не собирались, за прошедший период прошли большие процессы, случилось много событий. Мы провели большую работу, используя разные площадки общественных организаций, Московский экономический форум, — открыл форум председатель Федерального Совета «Партия Дела» Константин Бабкин. — Наша идеология проста: нам нужна сильная устремленная вперед держава, для этого мы хотим видеть справедливое общество с работающими социальными лифтами. Нам нужны свобода и демократия в России, страна должна двигаться вперед на основе развития реального сектора экономики. Страна должна двигаться вперед на основе развития реального сектора экономики и высоких технологий. Нам нужно больше работы в регионах. Продвигать разумную экономическую политику, бороться за демократию и отстаивать линию развития общества. Раньше, когда я открывал газету, у меня создавалось впечатление, что мы живем с чиновниками и журналистами в разных мирах. Сейчас люди видят основную проблему общества в том, что экономика не развивается. Кудрин даже боится опубликовать свою экономическую стратегию.

Предприниматели советовали уводить российскую экономику от продажи нефти и газа к развитию промышленности и производства.

— Экономика на грани краха, — рассказал гендиректор обувной компании «Ralf Ringer» Андрей Бережной. — Потребительская активность граждан, как драйвер роста экономики, исчерпала себя. Как развивать производство, если нет спроса? Рынки, которые экспортируют нам продукцию, закрыты для нас. Страна живет в точке идеологического и мировоззренческого тупика. Надо кардинально менять экономику страны, уходить от сырьевой зависимости, которая растет.

«ЛЮДИ ХОТЯТ НОВЫХ ЛИЦ В ПОЛИТИКЕ»

Речь зашла о патриотизме. Участники форума объяснили: хвастаться нужно не ракетами, а собственными бизнесменами.

— Роста нет, к сожалению, в государстве, есть рост небольшой в Партии Роста, — отметил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. — Спасибо за овации. С развитием экономики, частной собственности будет создавать мощный средний класс общества и тогда демократические институты заработают. Мы патриотизм понимаем по-разному, признать, что наша страна отстала во многих аспектах — это патриотично, а не надувать щеки и говорить, что у нас самые сильные ракеты. Мы стремимся, чтобы нас уважали за нашу открытую внешнюю политику ко всем странам мира. Мы не верим ни в какие теории заговора международные.

Политологи жаловались на произвол чиновников во время региональных выборов.

— Львиная доля тех, кто не дошел до выборов — политики с реальным потенциалом, — напомнил доцент департамента политических наук ВШЭ Александр Кынев. — Власти снимают самых сильных конкурентов, все партии по списку, зачистки происходят по всей России. На выборах в сентябре ранее неизвестные молодые кандидаты выигрывают, люди хотят новых лиц и не доверяют политической элите. Зачем Вы не оставляете людям выбора между собой и клоунами? (Снимая достойных кандидатов в выборов). Если продолжать фильтрацию выборов и назначения кандидатов, то систему ждет крах. Нужна здоровая конкуренция, а не суррогат конкуренции. Если выборы 2019 года покажут, что люди продолжат голосовать за кого угодно в знак протеста, то без здоровой конкуренции пострадают все.

«НАША ИДЕОЛОГИЯ – СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Писатель-политолог Николай Стариков сформулировал свое понимание идеологии: сильное государство — сильная экономика; безусловные свободы; жесткая линия внешней политики; уважение человека; развитие промышленности.

— Разочарование, дезориентация и апатия — ситуация сегодня, — сказал Стариков. — Мы ожидали не этих действий и назначений. До выборов голосование прошло за стабильность, сохранение и развитие, но после назначений аппарата Правительства именно люди требуют изменений. …. Малые партии никуда пройти не могут. В России голосуют и всегда голосовали не за партии, а за идеи и персоналии. Мы должны предлагать не партию, а идею и личностей. Партия любая — всего лишь инструмент попадания умных и знающих людей во власть. Необходимо популяризировать и нести в массы идею.

Все политики призывали партии объединяться, а не существовать своими кучками поодиночке.

— Мы не имеем собственного государства, мы имеем приватизированное государство, которое работает на обеспечение прибыли и безопасности 1 процента сверхбогатых людей и транснациональных корпораций, — генерал-полковник и член генсовета ВПП «Партии дела» Леонид Ивашов. — Даже сфера образования сегодня отнесена в категорию услуг, тоже самое происходит с наукой и высокими технологиями. Недавно Греф выступил против обучения физико-математики, специализированных школ. Это говорит господин, который «проталкивает цифровую экономику». Средний класс, который является основой развития и стабильности государства и общества, сегодня не в почете. Средний класс, малый и средний бизнес — самые незащищенные представители общества.