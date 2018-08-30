Вредители в Тольятти
09:04. 30 августа 2018 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Администрация Тольятти сообщает, что в лесной области вокруг города действуют вредители, умышленно сжигающие лес с целью дистабилизации обстановки в городе.
Вредители, как в 30-х…
В период "огоньковщины" времён горбачёвской "перестройки" и ельцинского первоначального "накопления демократизации" возмущались, когда читали в публикациях о "зверствах НКВД" в 30-е годы. Что-де неправедные и абсолютно надуманные приговоры были вынесены "безвинным жертвам". "Какие вредители ?! Какие диверсии ?! Разве могло всё это быть ?! Все были только за процветание Советского Союза и работали не покладая рук, чтобы построить социализм. Всё это придумки злобного НКВД. Дутые дела…" А вот случаи из современной действительности. И как это назвать ?!
В Тольятти злоумышленники устраивают возгорания в лесах. Эта шокирующая информация прозвучала на аппаратном совещании в городской администрации. Как сообщил первый заместитель главы города Игорь Ладыка, на прошлой неделе вновь случилось два возгорания в лесном массиве. На сей раз пострадал 54 лесной квартал. Первое загорание произошло 20 августа, выгорела сухая подстилка на площади 7 тыс. кв. метров, второе возгорание было на следующий день, 21 августа, сгорело еще 4 тыс. кв.м. сухой травы.
Как оказалось, в администрации уже давно обратили внимание на регулярность пожаров. В итоге нашли две закладки из шин и стволов сухих деревьев. Более того, в распоряжении администрации есть фото с квадрокоптера, наглядно демонстрирующее, как группа злоумышленников занимается поджогом.
«Вместе с УВД мы продолжим поиск этих людей, видимо, кому-то очень нравится дестабилизировать обстановку в городе. Кроме того, мы заключаем договор с компанией по дальнейшей работе квадрокоптера», — сообщил глава города Сергей Анташев.
К поиску подозреваемых в этом подключились и правоохранители Тольятти. «Я думаю, что мы сможем этих товарищей закрыть надолго», — прокомментировал ситуацию глава города.
И ведь это совсем не единичный случай в пригородном лесу. Пытаются его сжечь регулярно. Уже несколько случаев было в этом году. И совсем не удивлюсь, если и нашумевшее убийство священника Рустэма Гизитдинова, произошедшее 19 июня этого года, связано с тем, что он стал свидетелем поджогов леса. Писал об этом в журнале здесь : https://amarok-man.livejournal.com/3573268.html "Жертва убийства или несчастный случай"
"…Ночью 19 июня 2018 года по улице Комзина в районе Портпоселка горел пригородный лес. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пламя и обнаружили обгоревший труп человека. удалось опознать лишь по жетону с указанием группы крови и фамилией погибшего. Стал ли отец Рустик жертвой убийства или это был несчастный случай — разбираются правоохранители.
Рустэм Гизитдинов с 2010 года был священником Русской православной церкви и пользовался большим уважением среди горожан."
А ведь в это время проходил ЧМ по футболу и в Тольятти приехала швейцарская футбольная команда, которая и проживала в отеле не так далеко оит места возгорания.
Через несколько дней были зафиксированы возгорания в этом же лесном пригородном массиве. Их пришлось тушить привлекая технику и вертолёт
Было сильное подозрение, что и этот пожар возник не случайно.
И вот ещё несколько случаев "случайных" возгораний. Только случайны ли они были ?! А теперь уже и поджигатели и приготовленные закладки для поджога квадрокоптер обнаружил.
И что это ?! Можно применять термин "вредительство" из 30-х годов или назвать по другому, но то что это целенаправленные злоумышленные действия, то факт. А в их причинах необходимо разбираться соответствующим органам.
https://amarok-man.livejournal.com/3716689.html – цинк
Помнится на "Истмате" попадался в числе прочего документ про выявленных (тогда еще ОГПУ) вредителей. организовываших поджоги леса с целью дискредитации советской власти в период коллективизации.
Источник: colonelcassad.livejournal.com