Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 августа 2018
- 13:42 «Карибский кризис 2.0»? Россия начинает масштабные учения у берегов Сирии.
- 12:19 «Последствия непредсказуемы», — МИД России рассказал о планах США по Сирии.
- 12:14 Страшный план: Боевики похитили множество детей для расправы и оправдания нападения США на Сирию.
- 06:00 Опять химичат: к чему могут привести новые удары США по Сирии.
- Вчера 23:58 Сирия. Дарайский котёл: бегство из ада и возвращение после прихода Армии России (ФОТО).
«Карибский кризис 2.0»? Россия начинает масштабные учения у берегов Сирии
Масштабные учения группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России пройдут в Средиземном море с 1 по 8 сентября.
Об этом 30 августа сообщает Минобороны РФ.
«В соответствии с планом подготовки ВС РФ под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва в период с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море будет проведено масштабное учение группировки сил (войск) Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России», — говорится в сообщении ведомства.
В учениях примут участие более 25 кораблей и судов Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов», десятки самолетов дальней, военно-транспортной и морской авиации.
«В составе группировки планируется развернуть более 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером „Маршал Устинов”. В международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации», — сообщили в Минобороны.
«В интересах обеспечения безопасности мореплавания и полетов воздушных судов в соответствии с международным законодательством заблаговременно районы проведения учения будут объявлены опасными для судоходства и полётов», — добавляется в сообщении.
По плану учений группировка отработает в Средиземном море комплекс задач по противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне, а также противоминному обеспечению.
Как ранее сообщала «Русская Весна», вооружённые силы САР и ВКС России готовы зачистить провинцию Идлиб — последний регион, оккупированный террористами, но неделю назад Белый дом заявил, что «режим Башара Асада» якобы готовится применить химическое оружие.
«В ответ» на это США угрожают нанести «самый мощный» удар по сирийским объектам. Одновременно с этим Пентагон направил в Персидский залив ракетный эсминец с «Томагавками», затем несколько стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer с крылатыми ракетами были переброшены на базу Эль-Удейд в Катар.
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Москва же заранее начала готовить силовой ответ, ставший неприятным сюрпризом для американцев, которые вынуждены были инициировать интенсивные переговоры с российской стороной.
Напомним, что за последние недели Россия перебросила к берегам Сирии крупнейшую за всё время операции ударную военно-морскую группировку ракетных и других военных кораблей. Средиземноморское ударное соединение сейчас насчитывает не менее 10 надводных и подводных кораблей.
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«Последствия непредсказуемы», — МИД России рассказал о планах США по Сирии
Вашингтону и его союзникам понадобятся сутки для наращивания необходимой для удара по Сирии группировки, полагают в российском министерстве иностранных дел.
Посол РФ в США предостерег Вашингтон от агрессии в Сирии.
«Они (США — прим. ред.) могут осуществить наращивание ракетных мощностей для нанесения ударов по Сирии всего за сутки.
В настоящее время ударная группировка США, Франции и Великобритании состоит из самолетов стратегической и тактической авиации на базах в Иордании, Кувейте и на Крите», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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По оценкам российского внешнеполитического ведомства, указанная группировка насчитывает около 70 носителей, порядка 380 крылатых ракет воздушного базирования, а также два американских эсминца «Карни» и «Росс», каждый из которых имеет по 28 «Томагавков» на борту.
Дипломат предостерегла Запад от возможных провокаций в САР. По ее словам, последствия агрессии против Дамаска непредсказуемы.
Официальный представитель российского МИДа напомнила, что у Дамаска нет химического оружия. ОЗХО в очередном ежемесячном докладе вновь подтвердила полное уничтожение в Сирии всех 27 бывших объектов по производству химоружия.
«У Дамаска уже даже физически нет возможностей для этого: химические арсеналы Сирии были полностью уничтожены под международным контролем в 2014–2015 годах в ходе уникальной операции с участием в том числе США», — сказала Захарова.
Запад пытается, как подчеркнула дипломат, изменить вектор событий в САР в направлении, которое в большей степени отвечало бы планам Вашингтона и его союзников.
«Из создавшейся ситуации следует только один вывод: Запад не устраивает заданный резолюцией СБ ООН 2254 курс на урегулирование в Сирии. Он пытается изменить вектор событий в направлении, которое в большей степени отвечало бы собственным планам Вашингтона и его союзников», — подытожила официальный представитель МИДа.
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Страшный план: Боевики похитили множество детей для расправы и оправдания нападения США на Сирию
29 августа ряд сирийских правозащитных ресурсов сообщил об исчезновении в подконтрольных оппозиции районах провинции Алеппо десятков детей.
По словам местных жителей, в населенных пунктах Атариб и Сальва, а также в лагерях беженцев Ках и Атма после рейдов боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусры»*, бывшее сирийское крыло «Аль-Каиды»*) пропало не менее 40 детей.
В основном это сироты из числа беженцев. Многие из них родом из городков аль-Зарба, Хан-Туман, Хан аль-Асаль, Тарманин, расположенных западнее города Алеппо.
По свидетельству жителей южного Идлиба, из сел Басама, Джузеф, Аль-Рами, Марьян, в горном районе Джебель Завия на одной из баз «Нусры» есть пункт для размещения похищенных детей.
С учётом того, что в ходе химической провокации в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года террористы использовали детей-сирот из числа беженцев, правозащитники испытывают серьезные опасения за судьбу маленьких узников «Хайят Тахрир аш-Шам».
Вероятнее всего, боевики готовятся расправиться с ними, чтобы выдать за жертвы химической атаки со стороны Сирийской армии, что должно оправдать агрессию США против Арабской Республики.
Напомним, что 5 лет назад в эти дни банды террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра», сметя армейский заслон, прошли рейдом по деревням на севере провинции Латакия. По официальным данным, убито было порядка 400 человек, причём самым жестоким образом — не щадили никого, части тел бандиты развешивали на деревьях.
Однако родственники жителей тех деревень говорили, что убитых было ещё больше. К тому же сотни людей пропали без вести — были похищены. После провокации с якобы химатакой в Восточной Гуте 21 августа 2013, когда все мировые СМИ дружно, без проведения какого-либо расследования, возложили вину на Сирийскую армию, появились фото убитых детей. Причём никто на Западе не задался вопросом — а почему только дети? Где их матери, другие взрослые? Так вот, некоторых из детей родные тогда опознали по фотографиям — это были те, кто пропал из деревень на севере Латакии перед «химической атакой».
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Опять химичат: к чему могут привести новые удары США по Сирии
Американцы усиливают морскую группировку у берегов Сирии в Средиземном море, ссылаясь на якобы возникшую угрозу применения армией САР химического оружия в провинции Идлиб.
Пентагон уже готов нанести массированный ракетный удар по военным объектам в стране. МИД и Минобороны России пытаются ослабить напряженность, настаивая на том, что сообщения о готовящейся химической атаке — очередная провокация боевиков, заинтересованных в обострении и без того непростой ситуации. О том, кому выгодно раскачивать сирийскую лодку и чем может обернуться военное вмешательство США, — в материале РИА Новости.
Отработанная методика
Главную роль в операции американцев, скорее всего, сыграет эсминец «Росс», вооруженный 28 ракетами «Томагавк» и способный ударить по любому району арабской республики. Он находится в восточной части Средиземного моря с 27 августа. Кроме того, в Персидский залив прибыл эсминец «Салливанс» с полусотней крылатых ракет на борту, а на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами.
Эти маневры советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал «решительным ответом» на планы сирийского режима возобновить наступательные военные действия в провинции Идлиб. Он дал понять, что если Асад применит там химическое оружие, то нарвется на ракетный удар гораздо мощнее прежних — очевидно, имеется в виду не совсем удавшаяся апрельская атака.
В Минобороны России сразу отреагировали на перемещения американских кораблей и авиации, указав на намерения Вашингтона воспользоваться инсценированной боевиками химической атакой. По данным военного ведомства, провокация готовится при активном участии британских спецслужб. Российские военные знают даже точное место, где планируется разыграть спектакль. Удар из реактивных установок боеприпасами с отравляющими веществами нанесут в ближайшее время по населенному пункту Кафер-Зайта в сирийском Идлибе, куда прибыли иностранные англоязычные специалисты.
В российском МИДе заявления представителей США расценили как угрозу и ультиматум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что Запад сохраняет курс на раскачивание ситуации в Сирии с целью смены режима в Дамаске. «Мы к такому развитию готовы, мы разоблачаем эти замыслы. Но история, в том числе недавняя, похоже, ничему американцев не учит, и сейчас опять мы видим серьезное нагнетание обстановки», — отметил Рябков.
Эсминец «Росс» ВМС США «Железные» доводы
Использовать провокации американцам не впервой. Так, 4 апреля 2017-го сирийская оппозиция возложила ответственность на власти за химическую атаку в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Тогда, по данным боевиков, погибли 80 человек и пострадали еще двести. Американцы, не вдаваясь в подробности и не представив доказательств виновности сирийской армии, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.
Ровно через год, 14 апреля 2018-го, состоялась совместная военная операция США, Великобритании и Франции по схожему сценарию: сообщения оппозиции о применении отравляющих веществ — отсутствие достоверных доказательств и расследования экспертов ОЗХО — массированный ракетный удар. Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.
Ночной налет продолжался полтора часа. По Сирии союзники выпустили более ста крылатых ракет. Однако большую их часть сбила сирийская ПВО, укомплектованная зенитно-ракетными системами и комплексами советского производства. В том числе С-125 «Печора-2М», С-200, «Бук» и «Квадрат».
По мнению военного эксперта Юрия Лямина, если американцы решатся на удар, то, вероятно, направят ракеты на крупные военные авиабазы и правительственные объекты — президентский дворец и здания министерств, стремясь подорвать руководящую структуру сирийской армии. Увеличение числа потенциальных целей чревато более губительными последствиями для сирийской инфраструктуры, поскольку чем шире разлетятся ракеты, тем сложнее их будет перехватить.
Удар США по базе в Сирии
«В предыдущей, апрельской атаке основной удар пришелся на объекты, которые американцы считали причастными к сирийской химической программе, — сообщил Лямин РИА Новости. — Но сирийцы закрыли ее еще несколько лет назад, и это подтверждено инспекторами ООН. Поэтому удар коалиции получился почти холостым. Значительную часть ракет сирийской ПВО удалось перехватить только благодаря тому, что удары наносились по очень небольшому числу объектов, причем неплохо прикрытых. Новая атака может стать более опасной для Сирии и привести к многочисленным жертвам».
Исследовательский военный центр в Барзе, Сирия. 14 апреля 2018 года
Палки в колеса
Провинция Идлиб — одна из немногих в Сирии, не подконтрольных властям. Правительство САР и сотрудники российского Центра примирения враждующих сторон ведут переговоры с лидерами группировок и шейхами. Местным жителям предоставлены гуманитарные коридоры, через которые из зоны деэскалации уже вывели тысячи беженцев.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что цель переговоров — мирное урегулирование по примеру того, как было в провинциях Дераа и Восточной Гуте. Российским военным удалось уговорить террористов сдать тысячи единиц танков, артиллерийских установок и систем залпового огня.
Эксперты связывают действия США с успехами правительственных сил. «Идлиб — последний оплот самых непримиримых боевиков. Туда со всей страны сбежалось множество террористов, которые отказались сдаваться. Это не только члены группировки «Джебхат-ан-Нусра»*, но, например, радикальные уйгуры из «Исламской партии Туркестана»*. Они не собираются складывать оружие. Если армия Асада их разгонит, с боевиками в Сирии будет покончено — у них попросту не останется территории для размещения баз подготовки и плацдарма для нападений. США в таком случае лишатся еще одного аргумента, чтобы задержаться в САР. Поражение боевиков в Идлибе усилит позиции сирийского правительства и его союзников. Американцы понимают, что ракетный удар может отсрочить эту операцию», — говорит Юрий Лямин.
Боевики «Сирийской свободной армии»
Как показывают события последних дней, Белый дом и главы европейских государств для обострения конфликта готовы снова воспользоваться проверенным методом — провокациями и фейковыми информационными вбросами. Не исключено, что к инсценировке химической атаки, как и прежде, привлекут небезызвестные «Белые каски» — они добросовестно снимут на камеры постановочные страдания мирного населения и плачущих детей. Выложат все в интернет, и западные лидеры покажут эти кадры, доказывая свою правоту и оправдывая все новые ракетные удары.
Николай Протопопов
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Сирия. Дарайский котёл: бегство из ада и возвращение после прихода Армии России (ФОТО)
После освобождения от боевиков город Дарайя в провинции Риф-Дамаск быстро преображается.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Дарайя — в переводе с арабского «много домов», это предместье Дамаска расположено на стратегически важной дороге. Город впервые упоминается в летописях с 8-го века, здесь родился патриарх Мелькитской церкви Йоханна 12-й, здесь покоится известный шиитский проповедник и стоят теперь частично разрушенные старинные суннитские мечети, недалеко от старых церквей, также порушенных боевиками.
До начала войны в Сирии Дарайя была известна своими богатыми садами и хорошей мебелью. Из-за популярного в городе мебельного производства, кстати, здесь у многих были просторные, глубокие и хорошо бетонированные подвалы, это затем пригодилось террористам. Рядом с Дарайей находится гора (точнее цепь высот) Касьюн, с которых Дамаск как на ладони.
Тут и президентская резиденция, и дорога в самый центр сирийской столицы. Опорой для боевиков с началом военных действий в Сирии стали джамааты молодых салафитов в небогатой северной части города (которая как раз ближе к Дамаску). Именно в этом районе многоквартирных домов (по сравнению с частными домами более зажиточных городских районов) дольше всего и держались исламисты, собрав здесь свои семьи. Город превратился в настоящую крепость джихадистов.
Сирийские войска под руководством российских военных советников и при поддержке ВКС создали так называемый Дарайский котёл для боевиков, разрезали его на несколько частей и в итоге вынудили бандитов сдаться. После того как армейцы перерезали наземные и подземные коммуникации банд, в том числе с соседней Муадамией, террористы под гарантии командования ВС РФ капитулировали и выехали в Идлиб.
Дерайя, август 2016 г., фото «Русской Весны»
Примерно 80 000 (!) покинувших Дарайю после приход боевиков лояльных правительству жителей ждали освобождения, а потом и окончания работ по разминированию и восстановлению городской инфраструктуры, которые проводятся под контролем специального правительственного комитета.
В Дарайе местные жители активно приступили к расчистке города, где в ходе войны был и разрушены многие здания. Сейчас здесь не умолкая работает строительная техника, с помощью которой рабочие вывозят из города тонны мусора, что создаёт благоприятные условия для возвращения беженцев в свои дома.
Дарайя, 29.08.2018 г. фото «Русской Весны»
В среду, 29 августа, первая семья беженцев вернулась в свою квартиру в Дарайе (см. фото ниже).
Глава семейства рассказал, что его семья вернулась на родину из Ливанам после окончания боевых действий. По прибытию в родной город они не смогли скрыть волнение. Сильные переживания беженцев отражались на их лицах в момент подъезда к родной пятиэтажке, волнение достигло пика при входе в подъезд.
Когда хозяева пересекли порог входной двери, то было заметно большое облегчение, которое они испытали, увидев, что их жилище в целости и сохранности. Многие квартиры в этом районе были разрушены в ходе боевых действий, но наших скитальцев эта участь миновала.
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