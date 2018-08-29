Сводки от ополчения Новороссии 29 августа 2018
- 03:30 Армия ДНР и группа «Москва-Донбасс» продолжают важную миссию у линии фронта (ВИДЕО).
- Вчера 23:14 Украинские оккупанты полностью уничтожили посёлок в ЛНР (ВИДЕО).
- Вчера 21:28 В Перевальске почтили память погибших ополченцев.
- Вчера 21:25 В Алчевске почтили память погибших от украинской агрессии.
Армия ДНР и группа «Москва-Донбасс» продолжают важную миссию у линии фронта (ВИДЕО)
Народная Милиция ДНР продолжает свою гуманитарную миссию совместно с международной волонтерской группой «Москва-Донбасс».
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.
Так, 27 августа, в понедельник, была доставлена адресная гуманитарная помощь для жителей Горловки, а также населённых пунктов Комсомолец и Глубокое.
В состав доставленных наборов входили продукты питания, в том числе и детского, средства гигиены и средства по уходу за инвалидами. Кроме того, нуждающимся были доставлены мебель и детские коляски.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинские оккупанты полностью уничтожили посёлок в ЛНР (ВИДЕО)
Хутор Желобок существует с 1867 года. В советский период был преобразован в село, население которого до военного конфликта в Донбассе составляло 153 человека.
Работали в шахтах, занимались сельским хозяйством и животноводством. С началом гражданской войны посёлок, расположенный вдоль бахмутской трассы, представлял для украинских военных важное стратегическое значение. Вследствие этого населённый пункт находился под постоянным обстрелом. До июля 2015 года в посёлке ещё оставались жители, которым Народная милиция доставляла гуманитарную помощь. Уже в этот период посёлок сильно пострадал от украинской артиллерии. К 2017 году от хутора в буквальном смысле слова осталось одно название. Тогда, в июне, ВСУ предприняли попытку прорыва на данном участке линии боевого соприкосновения. В посёлке оставалось к тому времени только два человека.
Наступление укровояк захлебнулось. Они понесли существенные потери в живой силе.
На сегодняшний день посёлок, точнее то, что от него оставили украинские «воины света» полностью опустел. Во время последнего артиллерийского обстрела был разрушен дом последней остававшейся в Желобке местной жительницы.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ЛНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Перевальске почтили память погибших ополченцев
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В Алчевске почтили память погибших от украинской агрессии
К оглавлению | Источник: www.youtube.com