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Сводки от ополчения Новороссии 29 августа 2018

07:13. 29 августа 2018 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал:

Армия ДНР и группа «Москва-Донбасс» продолжают важную миссию у линии фронта (ВИДЕО)

Армия ДНР и группа «Москва-Донбасс» продолжают важную миссию у линии фронта (ВИДЕО) | Русская весна

Народная Милиция ДНР продолжает свою гуманитарную миссию совместно с международной волонтерской группой «Москва-Донбасс».

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

Так, 27 августа, в понедельник, была доставлена адресная гуманитарная помощь для жителей Горловки, а также населённых пунктов Комсомолец и Глубокое.

В состав доставленных наборов входили продукты питания, в том числе и детского, средства гигиены и средства по уходу за инвалидами. Кроме того, нуждающимся были доставлены мебель и детские коляски.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украинские оккупанты полностью уничтожили посёлок в ЛНР (ВИДЕО)

Украинские оккупанты полностью уничтожили посёлок в ЛНР (ВИДЕО) | Русская весна

Хутор Желобок существует с 1867 года. В советский период был преобразован в село, население которого до военного конфликта в Донбассе составляло 153 человека. 

Работали в шахтах, занимались сельским хозяйством и животноводством. С началом гражданской войны посёлок, расположенный вдоль бахмутской трассы, представлял для украинских военных важное стратегическое значение. Вследствие этого населённый пункт находился под постоянным обстрелом. До июля 2015 года в посёлке ещё оставались жители, которым Народная милиция доставляла гуманитарную помощь. Уже в этот период посёлок сильно пострадал от украинской артиллерии. К 2017 году от хутора в буквальном смысле слова осталось одно название. Тогда, в июне, ВСУ предприняли попытку прорыва на данном участке линии боевого соприкосновения. В посёлке оставалось к тому времени только два человека.

Наступление укровояк захлебнулось. Они понесли существенные потери в живой силе. 

На сегодняшний день посёлок, точнее то, что от него оставили украинские «воины света» полностью опустел. Во время последнего артиллерийского обстрела был разрушен дом последней остававшейся в Желобке местной жительницы.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ЛНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Перевальске почтили память погибших ополченцев

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

В Алчевске почтили память погибших от украинской агрессии

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

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