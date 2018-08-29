Хутор Желобок существует с 1867 года. В советский период был преобразован в село, население которого до военного конфликта в Донбассе составляло 153 человека.

Работали в шахтах, занимались сельским хозяйством и животноводством. С началом гражданской войны посёлок, расположенный вдоль бахмутской трассы, представлял для украинских военных важное стратегическое значение. Вследствие этого населённый пункт находился под постоянным обстрелом. До июля 2015 года в посёлке ещё оставались жители, которым Народная милиция доставляла гуманитарную помощь. Уже в этот период посёлок сильно пострадал от украинской артиллерии. К 2017 году от хутора в буквальном смысле слова осталось одно название. Тогда, в июне, ВСУ предприняли попытку прорыва на данном участке линии боевого соприкосновения. В посёлке оставалось к тому времени только два человека.

Наступление укровояк захлебнулось. Они понесли существенные потери в живой силе.

На сегодняшний день посёлок, точнее то, что от него оставили украинские «воины света» полностью опустел. Во время последнего артиллерийского обстрела был разрушен дом последней остававшейся в Желобке местной жительницы.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ЛНР.

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