Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 августа 2018

Три условия ухода США из Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэтис озвучил 3 условия, после выполнения которых США готовы уйти из Сирии.1. США должны убедиться, что ИГИЛ уничтожен.2. США должны убедиться, что после их ухода на оккупированных США территориях останутся подготовленные силы безопасности.3. США должно убедиться, что мирное урегулирование осуществляется через признаваемый ООН Женевский процесс.Что можно отметить.1. Примечательно отсутствие среди выдвинутых условий требований к обязательному уходу Ирана с территории Сирии. С учетом того, что Асад может приглашать к себе в страну кого пожелает, надежд на то, что Иран полностью уйдет из Сирии, не очень много, хотя давление на Москву и Тегеран в этом вопросе безусловно продолжится. Тем не менее, выпадение ухода Ирана из обязательных условий достаточно интересный момент с точки зрения трансформации позиции США,2. Тезис про победу над ИГИЛ является основной зацепкой, с помощью которой США фабрикуют повод для оккупации кусков сирийской территории. Всем очевидно, что ИГИЛ как террористическая группировка никуда из Сирии не исчезнет и борьба с террористическими ячейками будет идти годами. Как государство со своей армией, ИГИЛ уже разгромлен и сейчас речь может идти лишь о добивании остатков "черных" банд скрывающихся в пустынных районах. Для США это просто повод продолжать оккупацию Сирии на период торговли с Россией об условиях вывода войск в соответствии с пожеланиями Трампа.3. Пункт о подготовленных силах безопасности предельно смешон, так как если брать Ат-Танф, то там из сил безопасности только контролируемые США боевики, а в Рожаве и так есть большая массовка SDF/YPG, которую сами же США вооружали и даже помогали готовить. Данный пункт скорее отражает желание США иметь на оккупированных территориях Сирии силы, которые были бы ориентированы на США и мешали Асаду брать под контроль оставшуюся территорию страны. Данный пункт особо беспокоит Турцию, так как Анкара резонно подозревает, что США не оставили попыток создать 30 000-чные курдские пограничные силы в качестве элемента "курдской автономии", что по сути равносильно тому, что уходя из Рожавы, США оставят там проблему и для Сирии и для Турции, а курды в очередной раз выступят разменной монетой.4. Женевский процесс, на который упирают США, сам по себе является мертворожденным и на практике не привел к существенным изменениям в Сирии. США это прекрасно знают, но продолжают настаивать на урегулировании через Женеву, потому что они являются одним из операторов Женевского переговорного процесса, который для них имеет "международную легитимность". Соответственно, формат переговоров в Сочи и Астане, который собственно и привел к существенным изменениям в Сирии и приблизил окончание войны, для США неприемлем, так как этим процессом оперируют Россия и Иран, а значит для США он не имеет "должной международной легитимности". Участвуя в Сочи и Астане США не получат ничего, потому что это чужая для них площадка и чужая игра, поэтому от всех предложений присоединится к Астанинскому процессу США подчернуто отказываются, упорно пытаясь перевести стрелки на Женеву, которая уже сейчас скорее превратилась в балласт на пути мирного урегулирования в Сирии.В качестве дополнительных инструментов США используют готовящуюся провокацию с химическим оружием в Идлибе, развертывание радарных станций в Рожаве и развитие там военно-логистической инфраструктуры.В целом, перед нами набор зацепок, с помощью которых США пытаются остаться в Сирии не имея легального повода там находиться. Фактически, США являются страной-агрессором, который оккупирует часть территорию суверенного государства. Требования, которые США выдвигают, к международному праву конечно отношения не имеют, это именно что попытка затянуть процесс ухода и выторговать себе лучшие условия, попутно создав проблемы для Сирии, России, Ирана и Турции.PS. На заглавной фотографии база США в Хаджине (провинция Дейр-эз-Зор).

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«Белые каски» доставили химическое оружие на склад боевиков в Сирии

Представители «Белых касок» доставили большой груз отравляющих веществ в сирийский город Саракиб на склад, используемый боевиками группировки «Ахрар Аш-Шам». Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков. «По информации, полученной российским Центром по примирению враждующих сторон от нескольких находящихся в провинции Идлиб независимых источников, в город Саракиб из населенного пункта Афс на двух крупнотоннажных грузовиках доставлен большой груз отравляющих веществ. В сопровождении восьми представителей организации „Белые каски” отравляющие вещества были доставлены на склад, используемый боевиками группировки „Ахрар Аш-Шам” для хранения вооружения и горюче-смазочных материалов, где их встречали два высокопоставленных командира указанного незаконного вооруженного формирования», — отметил Цыганков. Позже, по его словам, часть груза в пластиковых бочках без маркировки была перевезена в другой пункт базирования боевиков в южной части провинции Идлиб для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения. Читайте также: «Ему многое сходило с рук»: кто напал на воинский эшелон в Забайкалье (ФОТО)

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Госдеп США угрожает последствиями возможного применения химоружия в Сирии

Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон призвал Москву донести до властей Сирии необходимость отказа от возможного применения химического оружия. «Администрация Соединённых Штатов и её партнёры дадут быстрый и подходящий ответ на любой подтверждённый случай использования химического оружия в Идлибе или где-либо ещё в Сирии. Так что мы призываем Россию очень ясно разъяснить Дамаску: это не останется без последствий», — заявила Науэрт на брифинге в Белом доме. Она отметила, что председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд довёл эту информацию до сведения начальника Генерального штаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Читайте также: Пентагон назвал условия вывода войск США из Сирии

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Военный корреспондент Олег Блохин показал уникальное оружие из Сирии

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Пентагон назвал условия вывода войск США из Сирии

США начнут выводить войска из Сирии только после разгрома боевиков ИГИЛ и оживления женевского процесса, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. «Во-первых, мы должны разрушить ИГИЛ*. Мы также должны провести тренинг для местных сил. В-третьих, женевский процесс должен начать движение в направлении решения этой войны. Если местные силы смогут поддержать безопасность, то мы можем снижать число наших вооруженных сил», — сказал он на брифинге. В апреле президент США Дональд Трамп вновь заявил, что хотел бы вывести американских военных из Сирии. Коалиция уходить не собирается В конце июля французский бригадный генерал Фредерик Парисо заявил, что военная операция коалиции во главе с США против группировки ИГИЛ в Сирии продлится еще минимум два-три месяца. «Это на самом деле политический вопрос. Миссия коалиции на всех уровнях — нанести поражение ИГИЛ. Что будет дальше — это вопрос, который предстоит решить. Мы все еще ведем боевые действия, по меньшей мере на два-три месяца, а затем будут приняты новые решения», — сказал военачальник. Так генерал ответил на вопрос, чем обусловлено военное присутствие коалиции в Сирии, если, как заявляют в коалиции, боевики ИГИЛ уже не могут удерживать свои позиции и переходят к тактике «небольших повстанческих атак». Парисо отметил, что для Франции важно гарантировать, что у террористов не будет возможности для подготовки и совершения атак за пределами Сирии и Ирака. США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГИЛ* в Ираке, а также в Сирии, где они действуют без разрешения официальных властей страны. * запрещенная в РФ террористическая организация

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НАТО призвало военные силы у берегов Сирии к сдержанности

НАТО обратила внимание на сообщения, что РФ направила «значительные силы» в район Восточного Средиземноморья, призвала все присутствующие в регионе силы к сдержанности, говорится в сообщении официального представителя альянса Оаны Лунгеску. Ранее в некоторых российских СМИ была опубликована информация, согласно которой Россия приcтупила к развёртыванию в Средиземном море самой мощной группировки боевых кораблей за всё время своего участия в сирийском конфликте. В ее состав входят 10 кораблей, в том числе вооруженных крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки. «Россия направила значительные военно-морские силы в Восточное Средиземноморье. Важно, чтобы все стороны в регионе проявляли сдержанность», — говорится в сообщении в официальном аккаунте Twitter Лунгеску. Наращивание группировки ВМФ России в Средиземном море призвано предотвратить возможный ракетный удар США и НАТО по позициям сирийских правительственных войск, заявил РИА Новости во вторник бывший командующий Балтийским флотом (2001–2006) адмирал Владимир Валуев. Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии. По его словам, западная коалиция во главе с США планирует использовать эту провокацию как предлог для нанесения удара по государственным объектам САР. Конашенков отметил, что с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец The Sullivans («Салливанс») ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM. Читайте также: Установлен источник выброса загрязняющих веществ в Крыму *запрещенная в РФ террористическая группировка

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США намерены установить в Сирии бесполётную зону, — HDN

Военные США возводят военную инфраструктуру, которая позволит им создать бесполётную зону на севере Сирийской Арабской Республики, пишет крупное турецкое издание Hürriyet Daily News. По данным ежедневной газеты «Свобода», вооружённые силы США уже доставили радиолокационные комплексы в подконтрольный им курдский город Кобани, а также на военную базу Пентагона в г. Эш-Шаддади. Hürriyet Daily News подчеркивает, что с помощью систем ПВО Вашингтон сможет создать бесполётную зону от сирийского Манбиджа в провинции Алеппо до провинции Дейр эз-Зор, частично удерживаемой подконтрольными Штатам курдо-арабскими «Сирийскими демократическими силами». В Белом доме неоднократно предлагали ввести бесполётную зону над Сирией. Например, в сентябре 2016 г. госсекретарь Джон Керри озвучил дерзкое предложение ввести бесполётную зону над САР для всех, кроме авиации возглавляемой США международной коалиции. Читайте также: Трамп и Меркель сделали совместное заявление по Украине и Идлибу

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