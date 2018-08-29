Главная » Мировоззрение, Политика

Крути педали, иначе упадешь

15:02. 29 августа 2018 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: politros.com

Внешняя политика России должна быть более острая и зубастая, но это не значит, что нужно вводить войска в ту или иную страну. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил общественный деятель, писатель и политолог Николай Стариков.

На вопрос радиоведущего, что делать с той правдой, которую нам пытается навязать Запад, речь идет об отравлении Скрипалей и как следствие наложении антироссийских санкций, политолог ответил, что в мире идет информационная война, в которой выиграет тот, кто не остановится, несмотря ни на что.

«На своей территории мы информационную войну выигрываем. Доказательство тому – это то, что граждане РФ не верят тому, что вещает Запад касаемо отравления Скрипалей. Поездки высокопоставленных лиц в западные страны и ответы на многие вопросы дают тоже свой эффект. Потихоньку мы окучиваем западную аудиторию и граждане других стран видят, на чьей стороне правда», —  подчеркнул политолог.

Николай Стариков назвал борьбу в СМИ информационным велосипедом.

«Если ты перестал крутить педали, то ты упал, поэтому в информационной войне останавливаться нельзя».

Политолог напомнил, что крушение СССР было обусловлено не падением экономического уровня страны, а благодаря тому, что населению насильно вдолбили, что Советский союз – плох  и его нужно развалить.

«Идея – первична, поэтому информационная война – важная составляющая сильного государства», —  подтвердил Стариков.

Автор: Марина Горбунова

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Отбросьте Ваш страх! Люди русские! Братья и сестры!
... есть. И происходящее в стране иначе не назвать. Равно как и... не назвать иначе, чем геноцидом, действия власти, осуществляемые...
25 лет гайдаровских «реформ»
В очередном выпуске программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» обсуждался «юбилей» — 25 лет либеральных гайдаровских «реформ» в нашей стране. Итоги этих реформ каждый может оценить самостоятельно. В качестве критерия оценки предлагаю следующий ...
Наталья Касперская: пользователь - потенциальный преступник
... государству. Наталью Касперскую называют не иначе как ястребом российской интернет-индустрии... альтернативы, я не могу отказаться, иначе мне не предоставят сервис. — Но...
Не лыком шиты, или как изобретатель домашней электростанции 5 лет живёт в полной автономии (ФОТО)
Сейчас все больше появляется статей об успехах в области возобновляемой энергетики в других странах и пока еще не столь часто — в нашей стране. Но теперь уже можно заявить о том, что и мы не лыком шиты. По крайней мере, сама тема начала получать всемерную...
Кто и когда захватил РАН?
Прежде чем преставить этот материал читателям Крамолы, отметим примечательный факт: 28 октября бывший глава Госдепартамента США Генри Киссинджер стал академиком РАН. Об этом сообщил академик РАН Борис Четверушкин, зачитав результаты голосования выборов в ...
Законы, которые должен знать каждый!
Сергей Носаев, 12 января 2011 Русский и другие коренные народы России пока не подозревают, какие чудовищные законы действуют на их родной земле. Время, когда социальные паразиты могли блокировать и обманывать честных людей прошло! Пора знать и действовать...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>