Крути педали, иначе упадешь

Источник: politros.com

Внешняя политика России должна быть более острая и зубастая, но это не значит, что нужно вводить войска в ту или иную страну. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил общественный деятель, писатель и политолог Николай Стариков.

На вопрос радиоведущего, что делать с той правдой, которую нам пытается навязать Запад, речь идет об отравлении Скрипалей и как следствие наложении антироссийских санкций, политолог ответил, что в мире идет информационная война, в которой выиграет тот, кто не остановится, несмотря ни на что.

«На своей территории мы информационную войну выигрываем. Доказательство тому – это то, что граждане РФ не верят тому, что вещает Запад касаемо отравления Скрипалей. Поездки высокопоставленных лиц в западные страны и ответы на многие вопросы дают тоже свой эффект. Потихоньку мы окучиваем западную аудиторию и граждане других стран видят, на чьей стороне правда», — подчеркнул политолог.

Николай Стариков назвал борьбу в СМИ информационным велосипедом.

«Если ты перестал крутить педали, то ты упал, поэтому в информационной войне останавливаться нельзя».

Политолог напомнил, что крушение СССР было обусловлено не падением экономического уровня страны, а благодаря тому, что населению насильно вдолбили, что Советский союз – плох и его нужно развалить.

«Идея – первична, поэтому информационная война – важная составляющая сильного государства», — подтвердил Стариков.

Автор: Марина Горбунова