Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 августа 2018

Цивилизация рухнула. Среди пустошей сохранились лишь укреплённые поселения. Их осаждают дикие банды, вооружённые старым армейским или самодельным оружием. «Варбоссы», безумные фанатики верхом на бочке взрывчатки, мегабабахи из пары ржавых труб и, конечно же, груды железа на колёсах… всё это не реквизит очередного блокбастера, а экспозиция трофеев сирийской войны.

Если шута ещё стреляет, она не слишком ржавая

мудрость орков из WH40000

В любом постапокалипсисе важнее всего то, какая у тебя пушка. Всё остальное ты добудешь с её помощью. Новички начинают путь с охотничьим ружьём или пистолетом.

(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)



Пусть зачастую это оружие выглядит, как полено с кое-как приделанным стволом, — главное верить, что из него можно выстрелить.

Хотя бы пару раз. Если повезёт, вскоре снимешь с убитого врага или друга ствол получше — старую армейскую винтовку или даже пистолет-пулемёт.

Французские винтовки MAS-36 и MAS-49 (фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)

(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)



Ну, а бойцы поопытней и вовсе имеют шансы разжиться мечтой коллекционеров — штрумгевером. А там уже недалеко и до настоящего «Калашникова».

(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)



Если совсем не везет, можно завести друзей среди «гоблинов-мастеров». За пару бутылок они наверняка сварганят подходящую «бабаху»!

(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)



Если повезёт, ещё и планок Пикатинни на неё прицепят. А это, как известно, даёт +20 к точности.

(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)

Боги войны — Горка, Морка и газовый баллон

Бо́льшая часть артиллерии древних армий давно сгинула. Далеко не каждый «варбосс» может похвастаться, что в его банде имеется хоть одна настоящая пушка или хотя бы миномёт.

На первом плане — самая массовая гаубица Третьего рейха leFH 18, на заднем — 130-мм советская пушка М-46 (фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)



Даже орудия с разбитой техники пригодятся — было бы время и желание. А уж фантазии хватает.

(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)



Впрочем, запустить ракету можно из любой подходящей по размеру трубы. Нет трубы — и это не беда, примитивную пусковую установку можно соорудить практически из любых железяк. Но лучше, когда трубы есть. И побольше, побольше.

(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)



Из них и газовых баллонов дюжина продвинутых «гоблинов» сварганят боссу такое оружие возмездия, что фантастам и не снилось. И поверьте, вам не захочется быть рядом, когда эта штука стреляет. В смысле — то рванёт при выстреле, отправив расчёт прямиком к Аллаху, то полетит в другую сторону. Зато, когда прилетит, мало никому не покажется.

(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)

Моторизованные варвары

Когда-то на осёдлые племена нОбигали орды конных кочевников. Но те времена давно прошли. Конь современного воина пустошей — это «Хайк» (Toyota Hilux).

(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)



Можно, конечно, сесть на железного скакуна другой породы, но мечтой водителя будет именно «Хайк». Его колёса неутомимы, в его кузове можно увезти много добычи. А ещё туда можно взгромоздить пусковую установку, наводящий ужас ДШК или ещё какую-нибудь шайтан‑трубу.

Пикап с безоткатным орудием (фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)



А хотите познакомиться с этой прекрасной дамой? Она-то хочет. Но учтите, характер у неё по-южному горячий. Можно даже сказать, взрывной. Так что ваше знакомство будет ярким, но, увы, — очень, очень непродолжительным. Ровно те секунды, пока горит замедлитель у запала.

(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)

Пока баивая фура едет — на неё можно вешать броню

(мудрость орков из WH40000)

Некоторым из числа «варбоссов» удаётся заполучить приличного состояния броневики имперской гвардии каких-нибудь правительственных войск.

(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)



Но таких везунчиков мало. Да и что эти белые понимают в правильной бронировке машин? Русский бронебойный, да ещё и с правильным заклинанием («Иди ты в ж…»), прошьёт эту хилую бронемашину насквозь и даже не запыхается.

БТР MSPV, прошитый насквозь 125-мм танковым БОПС (бронебойным оперённым подкалиберным снарядом) (фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)

(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)



Поэтому, если не удалось ограбить каких-нибудь американцев, — не беда. Броневик для комфортной перевозки воинов Аллаха прямиком в рай получается сделать практически из всего — были бы мотор и колёса. Ну и походящие железяки.

БМП-1 с кустарными противокумулятивными экранами (фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)

(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)

Переходящий трофей. Турецкий БТР ACV-15, захваченный на севере Сирии террористами, оказался затем в России (фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)



Наиболее продвинутые «самоделкины» даже знают могучие заклинания типа «рациональные углы наклона».

(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)

«Хамви» в образе забронированного рыцаря (фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)

Ну и, разумеется, не стоит забывать про боевую раскраску — правильный рисунок тоже добавит бонусов к скорости, защите, обзору.

Нехилая лобовая броня (60 мм) курдского самопального бронетранспортёра и без крутого покраса может выдержать обстрел из 30-мм автоматической пушки БМП (фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)

А ещё вражеский танкист может засмотреться и забыть нажать на спуск.

Кстати, о танках. Разумеется, эти древние грозные машины — настоящие короли поля боя постапокалипсиса. Когда «варбосс» ведёт в сражение свою орду тачанок верхом на танке, земля дрожит, а враги в ужасе бросают оружие и разбегаются.

(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)

Т-55, увешанный кустарной защитой от гранатомётов (фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)



Если же в битве сойдутся две боевые машины, про этот поединок сложат множество легенд и сказаний. «Пустил Илья-танкист стрелу калёную, и попала она в борт вражьему поединщику, пробила его и много чего внутри наворотила!».

Внутреннее пространство танка Centurion Mk.3 после поражения снарядом (фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)

Будни авиамодельного кружка

В небесах постапокалипсиса пока не очень оживлённо. Там летают по большей части орлы, авиация НАТО и ВКС России. Творения же местных «братьев Райт» и ассортимент китайских интернет-магазинов пока что поднимают лишь обзорную камеру да пару самодельных бомб.

(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)

(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)



Лиха беда начало. Быть может, уже через несколько лет неизвестные изобретатели поднатужатся и удивят мир ракетными крыльями, летающими ступами, ховербайками или чем-нибудь ещё.

(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)



А пока всем нам стоит лишний раз порадоваться, что весь этот антураж можно увидеть на выставке трофеев. Ну или в фантастическом кино. Потому что выживать в таком мире как-то не очень хочется.