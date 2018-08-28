Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 августа 2018
- 19:06 «Безумный Макс» в Подмосковье: выставка трофеев сирийской войны.
- 16:15 Адмирал прокомментировал наращивание российских сил у берегов Сирии.
- 16:08 Спутниковые фотографии авиабазы Хмеймим. 13.08.2018.
- 14:25 Морской щит: Россия разворачивает у берегов Сирии крупнейшую группировку боевых кораблей (ИНФОГРАФИКА).
«Безумный Макс» в Подмосковье: выставка трофеев сирийской войны
Цивилизация рухнула. Среди пустошей сохранились лишь укреплённые поселения. Их осаждают дикие банды, вооружённые старым армейским или самодельным оружием. «Варбоссы», безумные фанатики верхом на бочке взрывчатки, мегабабахи из пары ржавых труб и, конечно же, груды железа на колёсах… всё это не реквизит очередного блокбастера, а экспозиция трофеев сирийской войны.
Если шута ещё стреляет, она не слишком ржавая
мудрость орков из WH40000
В любом постапокалипсисе важнее всего то, какая у тебя пушка. Всё остальное ты добудешь с её помощью. Новички начинают путь с охотничьим ружьём или пистолетом.
(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
Пусть зачастую это оружие выглядит, как полено с кое-как приделанным стволом, — главное верить, что из него можно выстрелить.
Хотя бы пару раз. Если повезёт, вскоре снимешь с убитого врага или друга ствол получше — старую армейскую винтовку или даже пистолет-пулемёт.
Французские винтовки MAS-36 и MAS-49 (фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
Ну, а бойцы поопытней и вовсе имеют шансы разжиться мечтой коллекционеров — штрумгевером. А там уже недалеко и до настоящего «Калашникова».
(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
Если совсем не везет, можно завести друзей среди «гоблинов-мастеров». За пару бутылок они наверняка сварганят подходящую «бабаху»!
(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
Если повезёт, ещё и планок Пикатинни на неё прицепят. А это, как известно, даёт +20 к точности.
(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
Боги войны — Горка, Морка и газовый баллон
Бо́льшая часть артиллерии древних армий давно сгинула. Далеко не каждый «варбосс» может похвастаться, что в его банде имеется хоть одна настоящая пушка или хотя бы миномёт.
На первом плане — самая массовая гаубица Третьего рейха leFH 18, на заднем — 130-мм советская пушка М-46 (фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
Даже орудия с разбитой техники пригодятся — было бы время и желание. А уж фантазии хватает.
(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
Впрочем, запустить ракету можно из любой подходящей по размеру трубы. Нет трубы — и это не беда, примитивную пусковую установку можно соорудить практически из любых железяк. Но лучше, когда трубы есть. И побольше, побольше.
(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
Из них и газовых баллонов дюжина продвинутых «гоблинов» сварганят боссу такое оружие возмездия, что фантастам и не снилось. И поверьте, вам не захочется быть рядом, когда эта штука стреляет. В смысле — то рванёт при выстреле, отправив расчёт прямиком к Аллаху, то полетит в другую сторону. Зато, когда прилетит, мало никому не покажется.
(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
Моторизованные варвары
Когда-то на осёдлые племена нОбигали орды конных кочевников. Но те времена давно прошли. Конь современного воина пустошей — это «Хайк» (Toyota Hilux).
(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
Можно, конечно, сесть на железного скакуна другой породы, но мечтой водителя будет именно «Хайк». Его колёса неутомимы, в его кузове можно увезти много добычи. А ещё туда можно взгромоздить пусковую установку, наводящий ужас ДШК или ещё какую-нибудь шайтан‑трубу.
Пикап с безоткатным орудием (фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
А хотите познакомиться с этой прекрасной дамой? Она-то хочет. Но учтите, характер у неё по-южному горячий. Можно даже сказать, взрывной. Так что ваше знакомство будет ярким, но, увы, — очень, очень непродолжительным. Ровно те секунды, пока горит замедлитель у запала.
(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
Пока баивая фура едет — на неё можно вешать броню
(мудрость орков из WH40000)
Некоторым из числа «варбоссов» удаётся заполучить приличного состояния броневики имперской гвардии каких-нибудь правительственных войск.
(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
Но таких везунчиков мало. Да и что эти белые понимают в правильной бронировке машин? Русский бронебойный, да ещё и с правильным заклинанием («Иди ты в ж…»), прошьёт эту хилую бронемашину насквозь и даже не запыхается.
БТР MSPV, прошитый насквозь 125-мм танковым БОПС (бронебойным оперённым подкалиберным снарядом) (фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
Поэтому, если не удалось ограбить каких-нибудь американцев, — не беда. Броневик для комфортной перевозки воинов Аллаха
прямиком в рай получается сделать практически из всего — были бы мотор и колёса. Ну и походящие железяки.
БМП-1 с кустарными противокумулятивными экранами (фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
Переходящий трофей. Турецкий БТР ACV-15, захваченный на севере Сирии террористами, оказался затем в России (фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
Наиболее продвинутые «самоделкины» даже знают могучие заклинания типа «рациональные углы наклона».
(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
«Хамви» в образе забронированного рыцаря (фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
Ну и, разумеется, не стоит забывать про боевую раскраску — правильный рисунок тоже добавит бонусов к скорости, защите, обзору.
Нехилая лобовая броня (60 мм) курдского самопального бронетранспортёра и без крутого покраса может выдержать обстрел из 30-мм автоматической пушки БМП (фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
А ещё вражеский танкист может засмотреться и забыть нажать на спуск.
Кстати, о танках. Разумеется, эти древние грозные машины — настоящие короли поля боя постапокалипсиса. Когда «варбосс» ведёт в сражение свою орду тачанок верхом на танке, земля дрожит, а враги в ужасе бросают оружие и разбегаются.
(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
Т-55, увешанный кустарной защитой от гранатомётов (фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
Если же в битве сойдутся две боевые машины, про этот поединок сложат множество легенд и сказаний. «Пустил Илья-танкист стрелу калёную, и попала она в борт вражьему поединщику, пробила его и много чего внутри наворотила!».
Внутреннее пространство танка Centurion Mk.3 после поражения снарядом (фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
Будни авиамодельного кружка
В небесах постапокалипсиса пока не очень оживлённо. Там летают по большей части орлы, авиация НАТО и ВКС России. Творения же местных «братьев Райт» и ассортимент китайских интернет-магазинов пока что поднимают лишь обзорную камеру да пару самодельных бомб.
(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
Лиха беда начало. Быть может, уже через несколько лет неизвестные изобретатели поднатужатся и удивят мир ракетными крыльями, летающими ступами, ховербайками или чем-нибудь ещё.
(Фото: Андрей Бекасов/WARHEAD.SU)
А пока всем нам стоит лишний раз порадоваться, что весь этот антураж можно увидеть на выставке трофеев. Ну или в фантастическом кино. Потому что выживать в таком мире как-то не очень хочется.
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Адмирал прокомментировал наращивание российских сил у берегов Сирии
Наращивание группировки ВМФ России в Средиземном море призвано предотвратить возможный ракетный удар США и НАТО по позициям сирийских правительственных войск, заявил РИА Новости во вторник бывший командующий Балтийским флотом (2001–2006), адмирал Владимир Валуев.
Ранее в некоторых российских СМИ была опубликована информация, согласно которой Россия приcтупила к развёртыванию в Средиземном море самой мощной группировки боевых кораблей за всё время своего участия в сирийском конфликте.
В ее состав входят 10 кораблей, в том числе вооруженных крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки.
«Появление столь крупной группировки ВМФ необходимо для предупреждения агрессии против Сирии, в том числе для возможной нейтрализации ударов крылатыми ракетами морского базирования „Томагавк“ по объектам сирийской инфраструктуры», — сказал Валуев.
Адмирал подчеркнул, что присутствие российских военных кораблей в данной акватории соответствует Военно-морской доктрине страны и призвано обеспечить безопасность Сирии.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что по данным независимых источников террористы группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.
По его словам, западная коалиция во главе с США планирует использовать эту провокацию как предлог для нанесения удара по государственным объектам САР.
Конашенков отметил, что с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец The Sullivans («Салливанс») ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM.
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*запрещенная в РФ террористическая группировка
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Спутниковые фотографии авиабазы Хмеймим. 13.08.2018
Спутниковые фотографии авиабазы ВКС РФ в Хмеймиме.
Снимки сделаны 13 августа 2018 года.
Помимо военно-транспортных самолетов и различных вертолетов, на базе отметились 10 Су-24, 6 Су-34, 3 Су-35 + А-50.
Можно предполагать, что к началу операции в Идлибе структура авиационной группировки ВКС РФ может измениться.
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Морской щит: Россия разворачивает у берегов Сирии крупнейшую группировку боевых кораблей (ИНФОГРАФИКА)
Минобороны РФ разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за всё время участия России в сирийском конфликте.
В ее состав входит 10 кораблей (еще несколько на подходе), большинство из которых оснащены крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки.
По мнению военных экспертов, группировка выведена в море для поддержки наступления сирийской армии в провинции Идлиб — единственном регионе страны, находящемся под контролем незаконных вооруженных формирований.
Политологи отмечают, что Россия выступает гарантом стабильности в регионе и не дает шанса заново разгореться широкомасштабной войне.
Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в настоящее время в Средиземном море находятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.
По данным «Известий», постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море состоит из 10 кораблей и двух подводных лодок.
Представлены все флоты, кроме Тихоокеанского. Это самая мощная группировка с начала операции.
В состав ударного соединения входят ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», сторожевой корабль «Пытливый», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевые корабли «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Великий Устюг», «Вышний Волочек» и дизель-электрические подводные лодки Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино». На подходе еще несколько кораблей.
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На крейсере «Маршал Устинов» развернут мощный противокорабельный ракетный комплекс «Вулкан», а восемь боевых кораблей — носители крылатых ракет «Калибр».
Для снабжения многочисленной группировки в Средиземное море направлен большой морской танкер Черноморского флота «Иван Бубнов».
Ситуация схожа с 2013 годом, когда в Восточной Гуте якобы были взорваны некие химические боеприпасы. США попытались возложить вину на правительственные войска и заявили о готовности начать ограниченную военную операцию против режима Башара Асада в Сирии.
В ответ Россия усилила группировку Военно-морского флота в Средиземном море. Тогда российские корабли оттеснили американские от берега. После событий в Восточной Гуте и Средиземном море по договоренности сторон химическое оружие, которое находилось в распоряжении сирийских властей, было уничтожено.
Присутствие российских военных кораблей в Сирии соответствует международному праву и осуществляется с одобрения сирийского правительства, заявил «Известиям» пресс-секретарь сирийского парламента Наджи Габид.
— Российское присутствие важно, чтобы не позволить западным странам помешать скорейшему завершению войны. Российские силы выступают гарантом стабильности в регионе и не дают разгореться широкой региональной войне, — считает он.
Сейчас сирийская армия готовится к операции в провинции Идлиб, единственном регионе страны, находящемся под контролем незаконных вооруженных формирований. При необходимости российские корабли окажут поддержку сирийскому наступлению, считает военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков.
— Именно для этого в Средиземном море выведено одновременно восемь носителей ракет «Калибр», — рассказал эксперт. — Эти комплексы эффективно стреляют по береговым целям, поэтому могут оказать мощную огневую поддержку сирийским войскам, проводящим сухопутную операцию.
По мнению политолога Роланда Биджамова, такое усиление на Средиземном море в первую очередь связано с тем, что туда подтягиваются военно-морские силы США, и с провокационными заявлениями по поводу якобы предстоящей химической атаки со стороны сирийской армии.
— И, конечно, эта провокация вполне возможна. Ситуация повторяется не в первый раз. Как только появляются реальные предпосылки к установлению мира в Сирии, американцы пытаются их разрушить, — полагает Роланд Биджамов.
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Остается надеяться, что присутствие российских кораблей охладит горячие головы, планирующие очередную эскалацию конфликта.
— Будем надеяться, что если и произойдет эскалация, то только на дипломатическом уровне. Безусловно, то, что туда направляется наша группировка, — отрезвляющий фактор. Только так это можно рассматривать, и, возможно, это остановит американцев, — заявил эксперт.
Российский ВМФ принимает непосредственное участие в военной операции в Сирии. В разное время в состав соединения на основе ротации входили флагманы флотов РФ, том числе тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».
Одной из главных задач ВМФ было обеспечение доставки морским путем вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, других грузов для ведения боевых действий. Боевые корабли неоднократно наносили удары крылатыми ракетами «Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ» по особо важным военным и экономическим объектам боевиков в Сирии.
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Алексей Рамм, Алексей Козаченко, Кирилл Гулов, Эльнар Байназаров
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