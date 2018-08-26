Главная » Невероятное в мире, Политика, События

Официально объявлено о смерти американского сенатора Джона Маккейна

21:41. 26 августа 2018 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:

http://www.interfax.ru/world/626592

26 августа 2018

Сенатор Джон Маккейн умер в США в возрасте 81 года

Трамп и Обама выразили соболезнования семье Джона Маккейна

Больше года он боролся с раком мозга

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU – Сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в США в возрасте 81 года,сообщаетв субботу The Hill со ссылкой на пресс-службу законодателя.

Больше года Маккейн боролся с агрессивной формой рака мозга; накануне стало известно, что он отказалсяот лечения.

Несмотря на тяжелую болезнь, сенатор до последнего продолжал участвовать в политической жизни страны. В июле 2017 года, через месяц после операции на мозге, Маккейн вернулся на Капитолий, чтобы принять участие в обсуждении отмены реформы здравоохранения. Коллеги из обеих партий приветствовали его аплодисментами.

Маккейн был известен своей жесткой позицией по отношению к России, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс американского руководства по многочисленным позициям. Особенно сильно от него доставалось Трампу; весной сообщалось, что Маккейн, чувствуя приближение конца, распорядилсяне звать действующего президента США на свои похороны; при этом два его предшественника – Барак Обама и Джордж Буш-младший – приглашены будут.

К его политической биографии я бы еще добавила, что именно устами Джона Маккейна было вброшено предложение о создании структуры-заменителя ООН без России и Китая, под названием «Лига демократий», но пока этим идеям не суждено сбыться. Ещё он был надежным кандидатом-спойлером, как на внутрипартийных праймериз для Буша-младшего, так и на выборах 2008 года для Б. Обамы.

В официальной биографии пишут, что диагноз рак мозга был впервые поставлен ему в 2017 году, но по моим данным смертельный  диагноз был впервые выставлен еще в 2015. Тогда же появилось и первое сообщение о смерти сенатора, говорят, что фейковое, но по некоторым признакам сенатор, если и был жив на момент публикации первого сообщения о его смерти в 2015 году, то вряд ли был полностью дееспособным.

https://www.kp.ru/daily/26391.5/3268315/

Фейк о смерти Джона Маккейна взорвал соцсети

Новость сегодня распространил один из сайтов Рунета

Александр БОЙКО

Новость о кончине 79-летнего американского политика-республиканца, сенатора США от штата Аризона Джона Маккейна оказалась фейком, который в понедельник утром взорвал интернет. Шутку распространил сайт, который известен подобными розыгрышами.

- Он умер во сне в воскресенье, 7 июня 2015 года, – соболезнует издание. – Президент Соединенных Штатов выразил слова поддержки родным и близким сенатора, отметив огромный вклад Джона Маккейна в продвижении демократии по всему миру.

Весть действительно оказалась довольно оптимистичной: 79-летний сенатор-русофоб оказался жив, а новость о его кончине оказалась преждевременной, хотя и желанной многими. При этом в комментариях читатели этого портала уже успели найти ошибку, поскольку первоначально там было прописано: “вторник, 7 июня”. Это и вызвало сомнения в достоверности новости.

С диагнозом «рак мозга» даже при использовании новейших медицинских технологий и большом желании врачей, больной не смог бы дотянуть до 2018 года.

Как бы то ни было, Д. Трамп постепенно разгребает авгиевы конюшни Бушей-Клинтонов, результатом чего и стало официальное объявление о смерти Джона Маккейна. Кто займет теперь место официального политического тролля? Банде последователей Бушей-Клинтонов надо поспешить с подбором кадров. До выборов остались считанные месяцы, а настоящего буйного тролля так быстро не раскрутить, тем более, что и Голливуд изрядно пощипали, ограничив возможности создания кукол и других спецэффектов.

Источник: pravosudija.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как живут Филиппины? Правда о частной жизни на Филиппинах
...участием филиппинца. Филиппинец практически при смерти, скажем так, в реанимации.... боевики. Артём Войтенков: Американские? Татьяна Волкова: Американские, да, на английском ...Соединённых Штатов Америки. Это было официально объявлено. Затем были другие новости,...
Бэкграунд, выпуск-260 за 9 июня 2012
... альтернативы принудительной глобализации человечества по американскому образцу.       Благодаря... живым людям мертвая машина смерти – «белый тигр».                                              ...«мать» и «отец» официально объявлены незаконными и заменены на «...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 ноября 2015
...мире. По сравнению с американским аналогом (американская GBU-43/B —...идеальным. Они не боятся смерти, и потому принцип ..., повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц... Дополнительные силы Сегодня было официально объявлено о достаточно ожидаемом шаге...
О 13-ти «цепях» России, и мой прогноз на ближайшие годы
... иудея». В 1920 году было официально объявлено об установлении на планете «нового...- именуемую СССР, в котором после смерти Бланка-Ленина наблюдалась затяжная многолетняя...» во главе Украины был поставлен американская антирусская марионетка  - В.Ющенко. ...
Новости Украины и Новороссии 21 августа 2017
... крайне правых в американском Шарлотсвилле влиятельная американская газета The Daily ..., одного логического ряда победы смерти над жизнью. Изуродованный памятник ... «руськими» коллегами. …Как уже официально объявлено, представители девяти стран НАТО и...
Компании которые помогали нацистам
...в германскую промышленность. По официальным данным, прямые американские капиталовложения в германскую промышленность..., сын польских евреев, избежавших смерти во время Холокоста, даже делает... Испания и Дания войны не объявляли, но своих солдат отрядили. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>