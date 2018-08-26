Официально объявлено о смерти американского сенатора Джона Маккейна

http://www.interfax.ru/world/626592

26 августа 2018

Сенатор Джон Маккейн умер в США в возрасте 81 года Трамп и Обама выразили соболезнования семье Джона Маккейна Больше года он боролся с раком мозга Москва. 26 августа. INTERFAX.RU – Сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в США в возрасте 81 года,сообщаетв субботу The Hill со ссылкой на пресс-службу законодателя. Больше года Маккейн боролся с агрессивной формой рака мозга; накануне стало известно, что он отказалсяот лечения. Несмотря на тяжелую болезнь, сенатор до последнего продолжал участвовать в политической жизни страны. В июле 2017 года, через месяц после операции на мозге, Маккейн вернулся на Капитолий, чтобы принять участие в обсуждении отмены реформы здравоохранения. Коллеги из обеих партий приветствовали его аплодисментами. Маккейн был известен своей жесткой позицией по отношению к России, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс американского руководства по многочисленным позициям. Особенно сильно от него доставалось Трампу; весной сообщалось, что Маккейн, чувствуя приближение конца, распорядилсяне звать действующего президента США на свои похороны; при этом два его предшественника – Барак Обама и Джордж Буш-младший – приглашены будут.

К его политической биографии я бы еще добавила, что именно устами Джона Маккейна было вброшено предложение о создании структуры-заменителя ООН без России и Китая, под названием «Лига демократий», но пока этим идеям не суждено сбыться. Ещё он был надежным кандидатом-спойлером, как на внутрипартийных праймериз для Буша-младшего, так и на выборах 2008 года для Б. Обамы.

В официальной биографии пишут, что диагноз рак мозга был впервые поставлен ему в 2017 году, но по моим данным смертельный диагноз был впервые выставлен еще в 2015. Тогда же появилось и первое сообщение о смерти сенатора, говорят, что фейковое, но по некоторым признакам сенатор, если и был жив на момент публикации первого сообщения о его смерти в 2015 году, то вряд ли был полностью дееспособным.

https://www.kp.ru/daily/26391.5/3268315/

Фейк о смерти Джона Маккейна взорвал соцсети Новость сегодня распространил один из сайтов Рунета Александр БОЙКО Новость о кончине 79-летнего американского политика-республиканца, сенатора США от штата Аризона Джона Маккейна оказалась фейком, который в понедельник утром взорвал интернет. Шутку распространил сайт, который известен подобными розыгрышами. - Он умер во сне в воскресенье, 7 июня 2015 года, – соболезнует издание. – Президент Соединенных Штатов выразил слова поддержки родным и близким сенатора, отметив огромный вклад Джона Маккейна в продвижении демократии по всему миру. Весть действительно оказалась довольно оптимистичной: 79-летний сенатор-русофоб оказался жив, а новость о его кончине оказалась преждевременной, хотя и желанной многими. При этом в комментариях читатели этого портала уже успели найти ошибку, поскольку первоначально там было прописано: “вторник, 7 июня”. Это и вызвало сомнения в достоверности новости.

С диагнозом «рак мозга» даже при использовании новейших медицинских технологий и большом желании врачей, больной не смог бы дотянуть до 2018 года.

Как бы то ни было, Д. Трамп постепенно разгребает авгиевы конюшни Бушей-Клинтонов, результатом чего и стало официальное объявление о смерти Джона Маккейна. Кто займет теперь место официального политического тролля? Банде последователей Бушей-Клинтонов надо поспешить с подбором кадров. До выборов остались считанные месяцы, а настоящего буйного тролля так быстро не раскрутить, тем более, что и Голливуд изрядно пощипали, ограничив возможности создания кукол и других спецэффектов.