Дегенерат Шнур как символ новой культуры РФ попал в жюри «Голос-2018»

Музыкальные продюсеры Первого канала сделали свой выбор, назначив лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в жюри нового сезона популярного шоу «Голос». Что тут скажешь? Вообще смешно обсуждать всерьез человека, который не скрывает, что смысл всей его жизнедеятельности в том, чтобы этого самого смысла не искать, ну или в том, чтобы как можно чаще предаваться плотским утехам.

Было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Этот персонаж не просто целиком сжился со своим сценическим образом, с вечно пьяным и матерящимся гопником,–он становится законодателем моды, примером для подражания новых поколений. А представители власти и медийного бизнеса только рады продолжать эту бешеную раскрутку на радость «креативному классу».

Шнуров умудряется щеголять элитными прикидами, поставленными в США зубными имплантами и при этом оставаться «близким к народу», постоянно эксплуатируя тему самых низких, животных инстинктов и вредных привычек. Он смог стать своим в доску и для обитателей Старой площади, и для хипстеров-ценителей «современного искусства», и для предельно люмпенизированной публики. И все бы ничего, как говорится, каждый зарабатывает, чем может – если бы не одно большое «но». «Ленинград» Шнура самым наглым образом нарушает законодательство страны, в которой он рубит бабло. Причем законодательство в той части, которая призвана защищать молодежь от морального разложения.

Федеральный закон 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» прямым текстом гласит: «При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани)…» А КоАП, в свою очередь, запрещает организацию «публичного исполнения произведения литературы, искусства или народного творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия». Нарушение этой нормы влечет наложение административного штрафа, а повторное нарушение может повлечь приостановку деятельности юридического лица. Скрытая и явная пропаганда наркотиков и алкоголя несовершеннолетним, которой также хватает в творениях Шнура, запрещена 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Патриотическая общественность неоднократно подавала жалобы в прокуратуру и суды на организаторов концертов «Ленинграда», причем ее возмущение усиливалось из-за желания местных властей обустроить вакханалию Шнура в лучшем виде. Они предоставляют его группе лучшие концертные площадки, транслируют его концерты на местных правительственных каналах. Общественники Новосибирска, Севастополя, Санкт-Петербурга неоднократно пытались зажечь перед Шнуровым красный свет, но итогом многочисленных заявлений являлся (в лучшем случае)… штраф местных организаторов выступления, который взимался задним числом, когда дело уже было сделано.

Кстати, если дело касается проведения марша педерастов в России, муниципальные власти демонстрируют совершенно логичную последовательность и на корню рубят эти начинания, ссылаясь на административную статью «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Но когда дело доходит до шнуровской пошлятины, которая вне всякого сомнения льется в уши и глаза детей и подростков, законодатели чудесным образом убегают в кусты. Тут поневоле задумаешься о высоких покровителях.

Одним из таковых для Шнура является гендиректор Первого канала Константин Эрнст, который может посоревноваться с нашим персонажем в лицемерии. Много лет Шнур горлопанил в разных интервью, что на ТВ, мол, «работают одни идиоты», а затем после долгих уговоров Эрнста сам стал ведущим ток-шоу «Про любовь» – стандартной бытовой скандалистики с драками в духе «Окон» Дмитрия Нагиева и прочей малаховщины. Затем в интервью Познеру Шнуров признается, что «ему самому эта передача омерзительна», но оправдывает себя тем, что вы, дескать, «смотрите, а я просто участвую».

Эрнст со Шнуровым даже успели стать почти подельниками – в прошлом году суд по иску Роскомнадзора (за которым стояли тысячи возмущенных граждан) признал главу Первого виновным в нарушении закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» после выхода в эфир серии дегенеративных программ о «тяжелой судьбе» несовершеннолетней Дианы Шурыгиной. По сути, в данных ток-шоу велась пропаганда разврата, распития алкоголя и т.д. Но штраф в 5 тыс. рублей, как видим, не сильно испортил карьеру Константину Львовичу. И теперь с его легкой руки воспитывать и учить премудростям эстрадного (!) пения новых талантов будет персонаж, размещающий в своих аккаунтах в соцсетях фото с пьяных посиделок с собственными детьми.

Кстати, на фотографиях младшему сыну Шнурова 16 лет, при этом он щедро снабжается отцом пивом и сигаретами. Но соответствующие органы и службы, которые так любят изымать детей у многодетных и малоимущих за отсутствие мяса или апельсинов в холодильнике или за прогулку по детской площадке без мамы, разумеется, и не подумали заинтересоваться этим вопросом. У компрадоров во власти совсем иная задача – разложить и оскотинить русский народ, потому перед Шнуром стелют ковровые дорожки, а на мнение множества простых граждан, кому он противен, попросту плюют. Ну а тем нашим читателям, которые симпатизируют Шнурову (допускаем, что такие тоже имеются), рекомендуем набраться сил и изучить подряд несколько текстов его самых популярных «композиций», оценить фото-, видеоряд «Ленинграда» на простой предмет – чему все это учит, какой посыл несет? Вы быстро все поймете, как это сделала, к примеру, экс-вокалистка «Ленинграда» Алиса Вокс. Позже она рассказывала об одной из главных причин своего ухода из группы: в рамках концертного плана Шнуров должен был раздевать ее догола, а она, в свою очередь, должна была имитировать непристойности на сцене. В какой-то момент ей просто стало противно…

Ну а Шнурова все очень даже радует, и скоро он продолжит свой хайп перед многомиллионной аудиторией – тем более, что его «шедевры» на видеохостингах и так собирают огромное количество просмотров. Как ни печально признавать, но он является символом современной России – страной с запретом на госидеологию, с засильем западных «ценностей» во внутренней политике и с соответствующими «деятелями культуры». Такие у нас нынче «певцы свободы». Между прочим, чтобы оставить этих лицедеев за бортом истории, достаточно просто начать действовать в рамках Стратегии национальной безопасности России до 2020 года, подписанной Президентом. Там можно найти следующие строки: «Главными угрозами (национальной безопасности в сфере культуры) были названы засилье продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев…» А 6 декабря 2016 года Владимир Путин подписал Доктрину информационной безопасности РФ, о необходимости которой в свете современной гибридной войны эксперты говорили уже много лет. В разделе «Основные информационные угрозы» читаем: «Наращивается информационное воздействие на население России, в первую очередь на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В качестве защитной меры в данной доктрине указана «нейтрализация информационного воздействия, направленного на размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Но у нас все по традиции: угроза определена и опознана, а с нейтрализацией никто не торопится (хотя повод имеется железный – неоднократное нарушение законодательства РФ). Очевидно, до тех пор, пока заложенная шнуровыми, бузовыми, киркоровыми и прочими монеточками информационная бомба не жахнет на всю страну…