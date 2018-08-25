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Живой дом. Юлона Стоянова и Даниил Донских

14:01. 25 августа 2018 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

Репортаж с фестиваля ЗдравФест. Творческая усадьба “Гуслица”.

Автор-сказитель – Даниил Донских
Ведущая – Юлона Стоянова

В сюжете вы познакомитесь с одним из резидентов, который занимается строительством и разработками технологии экодомов. Узнаете, что такое безопасные утеплители для дома, а также о всех особенностях эксплуатации и строительства домов из экологически чистых материалов.

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Источник: www.youtube.com

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