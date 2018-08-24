Главная » Невероятное в мире, Политика

Невидимая рука рынка

11:36. 24 августа 2018 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:


США угрожают накладывать санкции на любые страны, которые закупят у России комплексы ПВО С-400. Официальная мотивировка – комплексы С-400 не совместимы со стандартами НАТО. Очевидно, что это последствия закупки С-400 Эрдоганом. Вслед за Турцией, США грозят санкционной дубинкой и остальным "интересующимся", которых хватает в том числе и среди сателлитов США.

Певцы од либеральному миропорядку нас долгие годы пытались уверить, что все определяет рынок и свободная конкуренция. Ведь сам Адам Смит так сказал, а редкий либерал не верует в Адама Смита. Если один продукт (в нашем случае С-400) лучше американских аналогов, то рынок порешает и покупатель купит то, что ему интересно и выгодно,основываясь на соотношении цена/качество. Именно так должна работать неолиберальная экономика, говорили они. Невидимая рука рынка определит, кто конкурентноспособен, а кто нет, говорили они. Покупай лучшее у лучших, поддерживай общее благо – сильные выживут, слабые умрут, говорили они. Но общее благо оказалось не только лишь для всех.

Но как не трудно заметить, на практике происходит совсем по другому. Цитадель неолиберальной экономики использует совсем не рыночные способы продвижения своей продукции, причем не только с С-400. Тот же сланцевый газ продвигают аналогичными методами. Невидимая рука рынка оказалась вполне зримой, но совсем не рыночной, а общее благо, которое предполагалось достигать, "внезапно" оказалось благом для очень немногих. И пропуск в эту систему "распределения благ" строго по пропускам выдаваемым в одной очень свободной и рыночной стране.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: адам смит, капитализм, либерализм, неолиберализм, Россия, С-400
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как на самом деле работает невидимая рука рынка
... Вопрос. Если у нас невидимая рука рынка, если у нас есть ...городе или районе. Увы, невидимая рука рынка прямо-таки заставляет магазины ... никаких шансов пробиться на рынок. Ещё один знакомый всем.... На практике же на рынке доминируют производители, каждый из...
Любая «невидимая рука рынка» имеет ФИО и размер сапог
...! – Видимо мы являемся свидетелями действия «невидимой руки рынка»… Игорь ГОНЧАРОВ. У каждой такой... «руки» есть ещё ноги, голова, тушка ... меня есть опыт противодействия подобным «рукам». Неслучайно же жители доверили мне...
Александр Росляков. Сеньор помидор убит как товар в сетевой войне. Какой тут к черту рынок?
...должно быть вроде бы наоборот: невидимая рука рынка, как обещали некогда эти же...ее главой Додоном это нонсенс) – невидимая рука рынка обещала нам снести все политические...наплевательство подкреплено какой-то еще невидимой рукой, заносящей им какую-то ...
Николай Стариков: На наших глазах правила жизни нефтяного рынка перестали существовать
...террористов ДАИШ через территорию Турции. Рынок энергоносителей контролируем и манипулируем. ...дешевой. ОПЕК занимается сбалансированностью нефтяного рынка. Однако за последний год ...и начнут нам рассказывать про невидимую руку рынка, тогда мы зададим им ...
Про оборонные технологии и невидимую руку рынка
...появиться в результате конкуренции и рынка. Государство не должно помогать ... по данной теме.       1. «Рынок все расставит» ... Несколько лет назад...  миллиона евро. Вот так рынок … В последние годы и до...ведь у них, наверное, там рынок? Или нет? 2. «Украдут...
Приватизация и «эффективные менеджеры»
...«невидимой рукой рынка» управляет  финансами и всеми экономическими процессами? Или же финансы, подчинённые «невидимой руке рынка...«невидимая рука рынка» определяет социальные, внеэкономические законы построения общества? В своей вере в «невидимую руку...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>