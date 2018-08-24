США угрожают накладывать санкции на любые страны, которые закупят у России комплексы ПВО С-400. Официальная мотивировка – комплексы С-400 не совместимы со стандартами НАТО. Очевидно, что это последствия закупки С-400 Эрдоганом. Вслед за Турцией, США грозят санкционной дубинкой и остальным "интересующимся", которых хватает в том числе и среди сателлитов США.Певцы од либеральному миропорядку нас долгие годы пытались уверить, что все определяет рынок и свободная конкуренция. Ведь сам Адам Смит так сказал, а редкий либерал не верует в Адама Смита. Если один продукт (в нашем случае С-400) лучше американских аналогов, то рынок порешает и покупатель купит то, что ему интересно и выгодно,основываясь на соотношении цена/качество. Именно так должна работать неолиберальная экономика, говорили они. Невидимая рука рынка определит, кто конкурентноспособен, а кто нет, говорили они. Покупай лучшее у лучших, поддерживай общее благо – сильные выживут, слабые умрут, говорили они. Но общее благо оказалось не только лишь для всех.Но как не трудно заметить, на практике происходит совсем по другому. Цитадель неолиберальной экономики использует совсем не рыночные способы продвижения своей продукции, причем не только с С-400. Тот же сланцевый газ продвигают аналогичными методами. Невидимая рука рынка оказалась вполне зримой, но совсем не рыночной, а общее благо, которое предполагалось достигать, "внезапно" оказалось благом для очень немногих. И пропуск в эту систему "распределения благ" строго по пропускам выдаваемым в одной очень свободной и рыночной стране.

Источник: colonelcassad.livejournal.com