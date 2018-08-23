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Они не понимают, чем управляют …

14:24. 23 августа 2018 Просмотров - 156 Нет комментариев Опубликовал:

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Сейчас все смешивается в кучу . Ужесточающиеся американские санкции, собственные экономические провалы, удручающие воровство и неумелость госаппарата, – все это налицо. Вкупе с повышением налогов, бьющих производительную экономику под дых, вкупе с обнищанием граждан. Безобразная неряшливая куча, плод безделья власти, сейчас требует активного и безотлагательного  вмешательства на исправление ситуации.

Сегодня треснула по швам пропаганда. То, что давно говорят в Интернете (а власть его давно проиграла), теперь обсуждается и «телевизоросмотрящими». Разгул административной тупости и казнокрадства уже всем очевиден.

Детей  таскают на допросы, против них завели уголовные дела. Одна девчушка рисовала якобы «нацистские» аниме, кто-то еще попал под статью «оскорбление чувств верующих». Уже понятно, что законы об экстремизме и об оскорблении верующих специально делались расплывчатыми, без четких определений наказуемых деяний. Это – «законы» по добыванию звезд на погоны. Очевидно, что процесс вышел из-под контроля, ударяя по молодежи. Вы ее специально делаете революционерами? 

Непомерно распухший карательный аппарат откровенно ищет себе приятных занятий, не решаясь заняться ни делами о распилах и откатах на кремлевских «мегастройках», ни делами Пенсионного фонда, ни исчезновением эмитированных триллионов рублей в «оздоровлении» банковской системы. Правильно: надо хватать детей за картинки. Или вот кидать в Лефоротово больных и старых советских ученых (Кудрявцев и Тимирев), якобы передававших бельгийцам и вьетнамцам военно-технические секреты.

То есть, к той куче проблем, что мы перечислили в начале, добавляется еще и осатанение силовых структур. Они начинают пародию на 1937 год. 

Но дальше все будет только хуже и отвратительнее. Дальше пар в социальном котле начнет рвать его стенки.

Вот уже более десяти лет молодежь рвется учиться не на юристов-экономистов, а поступает на факультеты точных и естественных наук, получает инженерные специальности. Отличный порыв. Каждый год МГУ и МФТИ, Новосибирский и Питерский университеты, Бауманка, МИФИ, Воентех и прочие вузы с именами выпускают в жизнь тысячи умных, отлично образованных, амбициозных ребят и девчат. Вы бы видели, как напряженно они учатся! Как молодые из регионов, набирая огромные баллы по ЕГЭ и побеждая на олимпиадах, едут учиться в Москву и крупные города! 

И каждый год, после почти десятка лет напряженной учебы (старшие классы школы плюс пять-шесть курсов вуза) огромная армия мозговитых молодых людей выходит в реальную жизнь РФ. В никуда. Ибо им нет работы. Примитивной сырьевой экономике Эрэфии не нужно столько физиков, прикладных математиков, биоинженеров и т.д. Даже выпускиники знаменитой военно-промышленной Бауманки попадают в сложнейшее положение.

Студенты факультета "РТ" (Радиотехника) МГТУ имени Баумана. Можно сказать, сливки. Будущих технологов электронной промышленности отправляют на стажировку на одно из предприятий в Химки. Там им говорят: "Вы нам тут на х... не нужны, уже надоели. Сфотографируйте вот эти изделия - мы вам оформим стажировку". Студенты были потрясены: предприятие - почти пустое, от советских времен осталась лишь десятая часть коллектива. 

Зато поступили предложения стажироваться за рубежом? Где? В Германии и ... в Мексике. Блин, да скажи в СССР, что нам придется учиться работать у мексиканцев, мы бы того прибили! А вот Эрэфии приходится учиться у латиносов. Но как? Чтобы попасть на стажировку за границу, студентам Бауманки надо заплатить фирме-устроителю 60 тысяч рублей. Если не берут на стажировку - возвращается 80% суммы. А если берут - то едете за границу за свой счет. Но питание и жилье - за ваш счет. Конечно, что-то вам на месте будут платить. В Германии - 750 евро в месяц. Но триста придется отдавать за крышу над головой...

В общем, своей электронной промышленности молодые "бауманцы" не нужны: им нет места. Электроника в РФ настолько избита, у нее настолько маленький внутренний рынок, что молодые не нужны. Это ведь не Советский Союз, где все работало и расширялось. И куда нашим детям подаваться?

Таковы реалии "поднятой с колен", где "бурно поднимается ОПК". Реалии, а не пропагандистская лабуда. Весь подъем оборонки идет при убогой электронной индустрии. Интересно, в вашем оружии стоят китайские микросхемы? Вместо того, чтобы вкладывать миллиарды в электропром, власть спалила даром триллионы рублей в олимпиаде и мундиали. Мы уж не говорим о том, сколько вы украли, увели в оффшоры или "засолили" в финансовых резервах. 

А МГУ из пятидесяти молодых биоинженеров, выпускаемых ежегодно, лишь от силы 5-6 могут найти работу в стране. Остальным нужно уезжать за границу. Или – терять квалификацию где-нибудь в банке у Тинькова. В РФ нет развитой биотехнологической промышленности. А студенты прекрасно видят, что университету не хватает ни современного оборудования, ни современных реактивов, ни даже лабораторных животных. И они видят, как жирует расейская «элита», как триллионы уходят на футбол, как Собянин в Москве миллиарды тратит на вечное перекладывание уличной плитки… 

Куда пойдут эти ребята? Правильно – власть сама толкает их в ряды оппозиции. Ежегодно вузы РФ выпускают тысячи умных людей, кои становятся «лишними». Коим предлагают зарплату в 35 тысяч – на уровне узбека из «Макдональдса».

Власть не может решить главного – дать стране миллионы высококвалифицированных рабочих мест. Рабочих мест нет! Остатки советского ВПК, Росатом и «Яндекс», Сколтех и немногие уцелевшие исследовательские центры не могут занять работой всех выпускников лучших вузов. 

Для этого ведь нужно сперва поднять в РФ самую передовую промышленность, использующую технологии переднего края. Выстроить в стране умное сельское хозяйство. Протянуть трассы транспорта будущего. Будет производство – будут и щедрые гранты университетам и НИИ на подготовку кадров, на разработку новых технологий да перспективных изделий.

Но власть делает все, чтобы экономика состояла только из добычи сырья и производства оружия прошедшей эры, причем часто – на импортной электронике. Она не хочет применить протекционизма – непременного условия подъема русского реального сектора. Она душит производство налогами и высокими ставками по кредитам. (Льготные кредиты Фонда поддержки промышленности Минпромторга – капля в море). Он не желает использовать эмиссию, как это делают китайцы и янки. 

А нет достойных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для исследователей, конструкторов, инженеров – и полнится армия умных, но озлобленных на эту власть. 

Нет, формально власть вроде понимает критичность положения. Вспомните предвыборную речь Путина в Манеже 1 марта 2018-го. Тут вам и модернизация, и научно-технический рывок, и необходимость каждому обеспечить применение его талантов.

Но это – лишь слова. ВВП допустил, уже в новом своем майском плане, фатальную ошибку. Чтобы найти более восьми триллионов на осуществление своих планов генерального ускорения в РФ, он и не думал задействовать таких резервов финасирования, как возврат триллиона долларов из оффшоров, как конфискация богатств у сановного ворья, как задействование инструмента внутренних займов у граждан (инфраструктурные облигации), как разумная эмиссия ради кредитования реального сектора. Нет! Путин тупо повышает налоги, тем самым вызывая падение производства и сокращение доходов казны. То есть, ворье пусть жирует, а страну будем поднимать исключительно за счет податного тягла для нищего населения и для того производства, которое как-то ухитрилось выжить.

Путин совершил взаимоисключающие действия. Его программа ускорения-модернизации обернется экономическим спадом. Чему еще помогут американские санкции и та торговая война, что сейчас наращивает Трамп.

А это означает одно: армия образованных и умных, но лишенных места в жизни людей будет расти, как на дрожжах. К ним добавятся новые озлобленные – и оставшиеся без работы с удушенных налогами предприятий, и малый бизнес, и средний, и самозанятые, которых попробуют обложить фискальной данью.

Это значит, что обнищание и озлобление масс тоже пойдет к красной черте социального манометра. А та куча мала нерешенных проблем, что породила сама власть, неминуемо повалится. Что, в общем, и случилось после хамски-циничного повышения пенсионного возраста. Ну, а вакханалия силовиков с их фальсифицированными «делами» довершит картину. Так сказать, бросит зажженную спичку в накопившийся горючий материал.

Лихорадочные, конвульсивные дергания власти лишь подольют масла в. В отличие от волны протестов 2011-2012 годов, сейчас люди реально обеднели и озлобились…

 

Источник: avid-digidesign..com

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