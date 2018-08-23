Академик Потебня и выродки

Как водится в самостийной Украине, научные взгляды известного учёного были нещадно изувечены и подогнаны под господствующую национал-идеологию. Слово «малорусский», которое часто встречается у Потебни, почти повсеместно переделали на «украинский», его мнение о единстве великорусского и малорусского языка вычеркнули , зато считают за обязательную необходимость указать, что родной брат Александра Афанасьевича, Андрей Потебня, «боровся проти росiйського царату» на стороне польских мятежников в 1863 г. и погиб.

Украина дала миру немало учёных-славистов и филологов, отметившихся на поприще изучения русского языка. Самым именитым из них является Александр Афанасьевич Потебня (1835-1891) – член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук, лауреат Ломоносовской премии, профессор Харьковского университета, исследователь украинского и русского фольклора, автор множества научных трудов.



О том, что «росiйський царат» защищал Украину от шляхетско-католической неволи, конечно же, ни слова.



Как и о том, что сам Александр Афанасьевич политического сумасшествия брата вовсе не разделял, всю жизнь оставаясь твёрдым «общеруссом» – сторонником единства великорусов, малорусов и белорусов. Эта мысль проходит красной нитью через всё его творчество.

«Русские говоры распадаются на две большие группы, которые, по отношению к предполагаемому в прошедшем единому русскому языку назовём наречиями: великорусским и малорусским», – указывал учёный в работе «О звуковых особенностях русских наречий». Белорусское наречие он не выделял отдельно, считая его частью великорусского.

Потебня критиковал предпринимаемые уже тогда попытки придать слову «Украина» самостийнические черты. В «Заметках о малорусском наречии» он писал: «Всякая крайняя от чего-нибудь земля называлась украиной, и потому в Ипатьевской летописи упоминается несколько украин: украина Переславская, украина Галицкая, украина от Лядской земли».

Далее: «На Украине с точки зрения северянина, т. е. в Полтавской губернии (Потебня был её уроженцем. – Ред.) или бывших слободских полках, мы встретим бабу «украинку», названную так потому, что долго ходила на заработки на «вкраину», т. е. куда-нибудь дальше на юг, к Одессе, на Черноморье, в Ставрополье».

Потебня выступал против попыток придать искусственную самостоятельность малорусскому наречию. Он говорил, что это всё равно что возить дрова в лес, потому что малорусское наречие есть часть русского языка, оказавшее влияние на некоторые великорусские говоры.



Относительно разделения единого русского народа на отдельные куски он заявлял: «…так называемая новая национальность оказывается не формой, а известным содержанием, коей значительная доля есть ложь, достояние невежественной массы…»

Это звучит как диагноз для сегодняшней Украины. Разве не есть русофобская ложь содержанием новой украинской национальности, ударными темпами формируемой киевским режимом?



Без русофобии и лжи украинцев и россиян никогда не удастся разделить на два противостоящих лагеря, и потому ненависть к родной истории и псевдоисторическая ложь должны быть неотъемлемыми спутниками процесса формирования украинской политической нации.

За всё время, что предпринимаются попытки превратить украинцев в отдельное русофобское сообщество, сторонники такого превращения не в состоянии дать чёткий недвусмысленный ответ на вопрос: «В чём же различие украинца (малоросса) от россиянина (великоросса), что они должны быть разными народами?»

Может быть, отличие в языке? Но 94% запросов в Гугл украинцы делают на русском, а украинский (малорусский) язык – часть общерусского языка. В обычаях? Но у русских и украинцев общих обычаев во много раз больше, чем раздельных.

Чем отличается москвич по фамилии Иваненко от киевлянина по фамилии Иванов? Отличаться они могут только политической идеологией, когда москвич Иваненко – за единство России и Украины, а киевлянин Иванов – за вражду, национализм и заявляет, что «Россия – страна-агрессор» (то есть проповедует то, что Потебня называл ложью и достоянием невежественной массы).

Даже западные украинцы в культурно-языковом отношении не настолько далеки от россиян, чтобы считать их отдельным и не родственным народом.



Подтверждением тому – лёгкость, с которой мигранты с Западной Украины социализируются в российском обществе без какого-либо дискомфорта. Между различными немецкими регионами языковые отличия куда больше, чем, например, между Тернополем и Вологдой.

Приходим к выводу, что украинца делает украинцем только политическая вера в свою отдельность от общерусского культурного древа.



Эта вера должна постоянно подпитываться инъекциями русофобии, потому как без этого не избежать естественного сближения тяготеющих друг к другу двух частей одного народа. Эта естественность обусловлена их общим происхождением, общей историей, общей культурой и общей верой.

Процитируем опять Потебню: «Нет этнографа или филолога, который был бы в состоянии протянуть границу между мало- и великорусским населением. Они до того взаимно сливаются, что трудно решить, кто из малорусского, а кто из великорусского пограничного села».

Имя А. А. Потебни носит Институт языкознания Национальной академии наук Украины. Прикрываясь именем знаменитого учёного, институт преследует совсем иные цели, силясь закрепить в обществе ложное представление об отдельности украинского языка от русского.



Вл. Дружинин

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