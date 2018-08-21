Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 августа 2018
- 03:45 Сирия: российские военные в освобождённом от боевиков районе у границы с Израилем (ФОТО).
- 00:19 Впереди Идлиб.
- Вчера 22:49 Танец победы: российский солдат с сирийцами празднует освобождение Эль-Кунейтры (ВИДЕО).
Сирия: российские военные в освобождённом от боевиков районе у границы с Израилем (ФОТО)
Российские военные продолжают решать задачи в освобождённых от боевиков южных регионах Сирии, на днях очередной конвой Минобороны РФ прибыл в н.п. Кум-Эль-Висия недалеко от границы с Израилем.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирии.
В населенном пункте Кум-Эль-Висия в провинции Кунейтра российским центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция по выдаче продовольственной помощи нуждающемуся населению.
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Впереди Идлиб
Закончив с Дераа и Кунейтрой, военкоры Anna-News перебираются на север. На смену жаркой каменистой пустыне и засушливой сельской местности приходит совсем другой антураж, который в ближайшие недели станет ареной нового наступления сирийской армии.
Страна зеленых автобусов ждет.
Плюс пара фотографий из долины Ярмук, где не только лишь все смогли сдаться в плен сирийской армии.
Ждем новых экслюзивных материалов.
Относительно наступления, то я бы поставил на первую половину сентрября, когда завершиться сосредоточение сил и будут согласованы все военно-дипломатические моменты с Турцией.
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Танец победы: российский солдат с сирийцами празднует освобождение Эль-Кунейтры (ВИДЕО)
В арабском сегменте соцсетей набирает популярность видео с танцующим российским солдатом. Вместе с сирийцами он ликует после возвращения Эль-Кунейтры под контроль Дамаска.
Это видео — одно из множества доказательств того, как на самом деле относятся простые сирийцы к русским военным. К тем, кого западная пропаганда называет «убийцами мирного населения».
Как сообщала «Русская Весна», очень тепло русских солдат встретили и жители Хвейта в сирийской провинции Хама.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su