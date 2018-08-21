Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 августа 2018

Российские военные продолжают решать задачи в освобождённых от боевиков южных регионах Сирии, на днях очередной конвой Минобороны РФ прибыл в н.п. Кум-Эль-Висия недалеко от границы с Израилем.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирии.

В населенном пункте Кум-Эль-Висия в провинции Кунейтра российским центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция по выдаче продовольственной помощи нуждающемуся населению.

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