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Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 августа 2018

09:41. 21 августа 2018 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

Сирия: российские военные в освобождённом от боевиков районе у границы с Израилем (ФОТО)

Сирия: российские военные в освобождённом от боевиков районе у границы с Израилем (ФОТО) | Русская весна

Российские военные продолжают решать задачи в освобождённых от боевиков южных регионах Сирии, на днях очередной конвой Минобороны РФ прибыл в н.п. Кум-Эль-Висия недалеко от границы с Израилем.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирии.

В населенном пункте Кум-Эль-Висия в провинции Кунейтра российским центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция по выдаче продовольственной помощи нуждающемуся населению.

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Сирия: российские военные в освобождённом от боевиков районе у границы с Израилем (ФОТО) | Русская весна
Сирия: российские военные в освобождённом от боевиков районе у границы с Израилем (ФОТО) | Русская весна
Сирия: российские военные в освобождённом от боевиков районе у границы с Израилем (ФОТО) | Русская весна
Сирия: российские военные в освобождённом от боевиков районе у границы с Израилем (ФОТО) | Русская весна
Сирия: российские военные в освобождённом от боевиков районе у границы с Израилем (ФОТО) | Русская весна
Сирия: российские военные в освобождённом от боевиков районе у границы с Израилем (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Впереди Идлиб

Закончив с Дераа и Кунейтрой, военкоры Anna-News перебираются на север. На смену жаркой каменистой пустыне и засушливой сельской местности приходит совсем другой антураж, который в ближайшие недели станет ареной нового наступления сирийской армии.

Страна зеленых автобусов ждет.

Плюс пара фотографий из долины Ярмук, где не только лишь все смогли сдаться в плен сирийской армии.

Ждем новых экслюзивных материалов.
Относительно наступления, то я бы поставил на первую половину сентрября, когда завершиться сосредоточение сил и будут согласованы все военно-дипломатические моменты с Турцией.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Танец победы: российский солдат с сирийцами празднует освобождение Эль-Кунейтры (ВИДЕО)

Танец победы: российский солдат с сирийцами празднует освобождение Эль-Кунейтры (ВИДЕО) | Русская весна

В арабском сегменте соцсетей набирает популярность видео с танцующим российским солдатом. Вместе с сирийцами он ликует после возвращения Эль-Кунейтры под контроль Дамаска.

Это видео — одно из множества доказательств того, как на самом деле относятся простые сирийцы к русским военным. К тем, кого западная пропаганда называет «убийцами мирного населения».
 
Как сообщала «Русская Весна», очень тепло русских солдат встретили и жители Хвейта в сирийской провинции Хама.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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