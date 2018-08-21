Целина — провальная авантюра Хрущёва – 2

Этот процесс начался в 1958 году с Северо-Западного региона РСФСР, в соответствии с «закрытым» решением Президиума ЦК КПСС и Совмина РСФСР…

…Целинная, кукурузная «эпопеи» и ликвидация МТС потребовали своего, что называется, логического завершения. И начавшийся более 60 лет назад процесс привёл к фактической ликвидации рентабельного сельского хозяйства и появлению так называемых «неперспективных деревень» в российском Нечерноземье.

Забытые деревни Русского Севера

Экономически ошибочное и экологически пагубное освоение под пшеницу почти 45 млн га целинных земель, из которых минимум 40% стали впоследствии пустыней и полупустыней, сопровождалось тем, что свыше 13 млн га в РСФСР только за те же пять «целинных» лет (1954 — 1958 годы) было выведено из сельхозоборота.



А это более трети возделываемых земель всей РСФСР!



Выведено из-за массированного принудительного перевода специалистов, технологий, капиталовложений и даже растениеводческого семенного фонда из европейской части России сначала в целинные регионы, а затем — в «кукурузные».

Хрущёв и кукуруза

В дальнейшем площади выводимых из сельхозоборота земель России увеличивались, причём вплоть до развала СССР. В том числе, думается, затем, чтобы рассредоточить население и предотвратить возможные протесты русских против такой агрополитики.

Главный идеолог партии М. А. Суслов на одном из заседаний Политбюро в ноябре 1964-го — уже после отставки Хрущёва — заявил, что

«второй Новочеркасск страна вряд ли переживёт…»

Напомним, что в Новочеркасске в 1962 году была расстреляна массовая демонстрация против подорожания сельхозпродуктов и 10-кратной девальвации советского рубля в связи с денежной реформой 1961 года (об читайте нашу статью «Денежная реформа 1961 года: хрущёвский удар по СССР»).

Складывается впечатление, что и целинно-кукурузные мероприятия, и «ликвидация неперспективных деревень», насаждаемая главным образом в России до конца 1970-х включительно, есть преднамеренное уничтожение именно русской деревни и её традиционных сельхозотраслей.



Ведь национальных автономий в РСФСР эта кампания почти не затронула. Поэтому неудивительно, что если в целом по СССР довоенный уровень товарного урожая зерновых был достигнут к 1955 году, то в Нечерноземье РСФСР — лишь к концу 1960-х году!

«Преступлением против крестьянства» назвал русский писатель Василий Белов борьбу с так называемыми «неперспективными» деревнями. «У нас на Вологодчине, — с чувством горечи отмечал Василий Белов во второй половине 1980-х, — из-за пресловутой «неперспективности» прекратили существование многие тысячи деревень.



А по всему Северо-Западу РСФСР — десятки тысяч. Вдумаемся: из 140 тысяч нечернозёмных сёл в том регионе предполагалось оставить лишь 29 тысяч! Всего же там к концу 1970-х, по данным статистики, осталось около 20 тысяч деревень…»

Эта политика привела к резкой перенаселённости городов и, соответственно, к постоянному падению цены рабочей силы, как и квалифицированного труда в промышленности и добывающих отраслях.



Разумеется, это нередко приводило к конфликтам с горожанами, не говоря уже о так называемых «колбасных десантах» селян в российские города, что, естественно, усиливало социально-политическую напряжённость между жителями «элитных» и остальных городов.

Подобное «укрупнение» осуществлялось и в брежневский период, ибо целинно-кукурузные последствия постоянно расширяли и углубляли системный кризис сельского хозяйства в Нечерноземье.



Правительственным постановлением 1974 года по вопросам «неперспективных» деревень именно в РСФСР — его проект подготовила академик Татьяна Заславская (1927 — 2013) — предусматривалось, что по российскому Нечерноземью за 1975 — 1980-е годы сселению подлежали 170 тысяч сельских семей.

Количество, статистика и прогнозы городского и сельского населения России

Причём в приложениях к этому документу только 43 тысячи сельских населённых пунктов РСФСР — немногим более 30% — были обозначены как «перспективные». Особо подчеркнём: такие меры не предусматривались в отношении сельских регионов других республик теперь уже бывшего СССР.



А в нацавтономиях РСФСР количество «неперспективных» деревень было намного меньше, чем в обычных нечерноземных российских областях…

По образному выражению русского историка и писателя Дмитрия Мережковского, «мерзость запущения» с конца 1950-х всё активнее распространялась по всему Нечерноземью РСФСР, особенно европейскому.



Как следствие, ко второй половине 1980-х годов свыше 70% всех совхозов и колхозов европейского Нечерноземья России оказались хронически убыточными, а товарные урожаи большинства сельхозкультур и продуктивность свиноводства с птицеводством оказались здесь даже ниже, чем в «доцелинной» первой половине 1950-х годы. Схожие тенденции обозначились на Урале и в Сибири.

Производство мяса в убойном весе в РСФСР и России 1945 — 2015 года (млн тонн)

Естественно, резко возросли заболеваемость и смертность сельского населения в «неперспективных» регионах. Вдобавок, эти и схожие последствия подобной политики продолжали приводить к резкому социально-политическому обострению отношений города с деревней.

С конца 1960-х была сделана ставка на импорт сельхозпродуктов из восточноевропейского соцлагеря и Кубы, произведённые там продукты питания поставлялись отчасти и в российское Нечерноземье.



Подобная продовольственная политика всячески поощрялась.



Так, например, в журнале «Латинская Америка» в первой половине 1970-х публиковались статьи… о нецелесообразности выращивания сахарной свеклы ввиду «гарантированных поставок тростникового сахара-сырца с братской Кубы…»

К середине 1980-х доля восточноевропейского и кубинского импорта в снабжении городов РСФСР мясом (в том числе и мясом домашней птицы), сахаром и плодоовощами превысила 70%, а деревень — достигла 60%. «Нечернозёмным» же горожанам с 1970-х стали предоставлять так называемые «6 дачных соток» (причём без элементарной инфраструктуры) для обеспечения личных и семейных потребностей в продовольствии…

Одновременно с укрупнением хозяйств и сселением деревень осуществлялось тоже «сверхскоростное» преобразование колхозов в совхозы, против чего жёстко возражал ещё И.В. Сталин в «Экономических проблемах социализма» (М., 1952), обоснованно считавший такую политику (которая предлагалась уже тогда…) бюрократическим экспроприаторством, опасным «разбуханием» госсектора, сковыванием сельской инициативы и даже поводом для антисоветских выступлений.

Так или иначе, но к середине 1980-х годов свыше 60% совхозов, созданных в хрущёвско-брежневский период в российском Нечерноземье, оказались убыточными. Что же касается ценовой политики, минимальные закупочные цены на сельхозпродукцию государство устанавливало, подчеркнём, именно в Нечерноземье РСФСР… Так повелось с конца 1950-х годов и до конца СССР.

Все эти «реформы» и «преобразования» добивали русскую деревню и, соответственно, российское сельское хозяйство. По убеждению костромского экономиста-аграрника Сергея Довтенко:

«С 1960-х, в связи с сселением деревень, в российском Нечерноземье возобладала ориентация на крупные сельские поселения городского типа. Но она противоречила традиционному сельхозпроизводству, которое — при запредельных пространствах и неразвитости инфраструктуры в новых поселениях, в том числе бытовой, — фактически самоликвидировалось.



А с 1970-х годов политика ликвидации «лишних» деревень стала ещё более активной, с очевидным социально-экономическим и экологическим ущербом для всей РСФСР. Все эти и схожие проблемы перешли в нынешнюю Россию, которые при нынешней агро- и земельной, да и общеэкономической политике властей не могут быть решены».

Так стоит ли удивляться, что экономическая и социальная инфраструктура нечернозёмных деревень — в хронической агонии; что к нам с 1991-го поступают мясо, молоко, овощи и даже ягоды, например, из Парагвая, Сальвадора, Уругвая, Люксембурга, Кипра, Новой Зеландии?..

Приведём в этой связи малоизвестный факт. Министерство сельского хозяйства США ещё в 1962 году прогнозировало:

«Ошибочные административно-политические эксперименты в сельском хозяйстве СССР приведут к быстрому роста импорта этой страной сельхозпродукции, что усилит социально-политическую напряжённость в СССР, будет ослаблять его внешнеполитические позиции и снижать авторитет советского руководства внутри страны…».

Так оно и получилось.

Уже в начале 1960-х СССР стал хроническим и с каждым годом всё более крупным импортёром зерна и мяса. Это было обусловлено последствиями целинной и кукурузной кампаний и политики ликвидации так называемых «неперспективных». В первой половине 1960-х годов во многих городах выстраивались длинные очереди за хлебом, мясом, крупами, мукой и яйцами.

В 1963 году руководство СССР, столкнувшись с тяжёлым продовольственным кризисом внутри страны, принимает решение о полном прекращении поддержки восточноевропейских стран — членов СЭВ зерновыми поставками (Китай отказался от импорта советского зерна по политическим причинам с 1961 года).



В целом — системный кризис в сельском хозяйстве, пищевой и текстильной отраслях СССР. Внутриполитические же последствия такого развития событий хорошо известны.

Итак, СССР стал уже в начале 60-х хроническим импортёром зерновых (см. таблицу), причём минимум 40 % этого импорта шло из США и Канады.

Советский импорт зерновых

… — нет официальных советских данных, разрешённых к открытой публикации.

* Столь грандиозная сумма, в том числе в последующие годы — подчеркнём, с учётом денежной реформы 1961 года в расчёте 10:1!..

Весной 1969 года министерство сельского хозяйства США в своём докладе госдепартаменту и президенту о тенденциях развития общемирового сельского хозяйства отметило, в частности, что

«…беспрецедентно ошибочные мероприятия советского руководства в региональной политике и в сельском хозяйстве, включая, например, методы освоения целинно-залежных земель и распространения посевов кукурузы, ликвидацию травопольных севооборотов, приусадебных хозяйств колхозников и скота на личных подворьях, устранение так называемых «неперспективных» деревень в РСФСР, приведут к деградации советского сельского хозяйства и к растущей зависимости СССР от импорта сельхозпродукции. Что… скажется на экономике, обороне, внутренней стабильности и внешнеполитических возможностях СССР и его союзников…».

Увы, эти прогнозы сбылись.

Открывающиеся ныне архивы ряда министерств и ведомств бывшего Советского Союза свидетельствуют: крушение советской экономики началось отнюдь не в «горбачёвский» период.



В тот период оно завершилось, а происходило со второй половины 1950-х годов ,после государственного переворота 1953 года, о котором мы писали в цикле статей «Государственный переворот 1953 года»

Причём этот процесс ускорил свои темпы с 1970-х. И, прежде всего, — в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Похоже, именно под эгидой высшей партийно-государственной власти, точнее — деятелями и структурами, весьма влиятельными и обладавшими большими «руководящими» правами, — проводилась линия на постепенное разрушение советской экономики, в том числе агропромышленного комплекса.

Ибо, например, многочисленные предложения исследовательских институтов и отдельных учёных по исправлению ситуации в АПК, адресованные союзным, республиканским ЦК, Совмину, Госплану, либо «отправлялись под сукно», либо… возвращались авторам.



Советская статистика всё более скрывала реальное положение дел во всех отраслях. Оно если и прорывалось в печать, то резко ограниченным тиражом, а то и вовсе для «служебного пользования».

Всё это делалось для того, чтобы намеренно стимулировать импорт сельхозпродукции и, тем самым, посадить все республики СССР «на иглу» увеличивающихся поставок этих товаров, прежде всего, с Запада. Если это делалось не сознательно, то это говорит о качестве кадров, неспособных увидеть последствия своих действий.

Поэтому неудивительно, что к концу ХХ века СССР, а затем Россия и СНГ превратились в стабильных импортёров любого продовольствия любого качества, по любым ценам и в растущем объёме на фоне целенаправленно разрушенного отечественного агропрома.

А теперь стоит немного остановиться на том, почему целина ассоциируется также с именем Л.И. Брежнева.

ЦЕЛИНА И Л.И.БРЕЖНЕВ

Когда Хрущёва отправили в отставку, то начали было худым словом в прессе поминать его целинную эпопею, но тут же прекратили, словно по команде. Как говорится, ларчик открывался просто: дело было в том, что практически, повседневно руководил освоением целины Л.И. Брежнев, возглавлявший тогда партийную организацию Казахстана, ставший после Генсеком КПСС.



Л.И. Брежнев гордился своей деятельностью на целине до самой смерти, об этом говорится и в его мемуарных воспоминаниях, отредактированных опытными журналистами, в книге «Целина», которая завершает его трилогию «Малая Земля», «Возрождение» и «Целина».

Трилогия Л.И. Брежнева Малая земля, Возрождение, Целина

В 1954 году по предложению Н.С. Хрущёва Л.И. Брежнев был переведён в Казахстан, где сначала работал вторым, а с 1955 года — первым секретарём компартии республики.

Л.И. Брежнев 1954 — 55 годы

В «Воспоминаниях» Л.И. Брежнева можно прочесть:

«Целина прочно вошла в мою жизнь. А началось всё в морозный московский день 1954 года, в конце января, когда меня вызвали в ЦК КПСС. Сама проблема была знакома, о целине узнал в тот день не впервые, и новостью было то, что массовый подъём целины хотят поручить именно мне.



Начать его в Казахстане надо ближайшей весной, сроки самые сжатые, работа будет трудная — этого не стали скрывать. Но добавили, что нет в данный момент более ответственного задания партии, чем это. Центральный Комитет считает нужным направить туда нас с П.К. Пономаренко».

Л.И.Брежнев видит себя главнокомандующим армии целинных солдат, выполняющий отданный партией приказ о наступлении. Суть своей работы он видит в сплочении огромной массы людей, осознающих общую цель. И руководство возлагается на республиканский штаб, как военную ставку в годы войны, где он Верховный Главнокомандующий.

«Иногда спрашивают: кто был автором идеи поднять целину? Считаю, что сам этот вопрос неверен, в нём кроется попытка выдающееся свершение нашей партии и народа приписать «прозрению» и воле какого-либо одного человека.



Подъём целины — это великая идея Коммунистической партии, осуществление которой помогло, если мыслить историческими категориями, почти мгновенно превратить безжизненные, глухие, но благодатные восточные степи страны в край развитой экономики и высокой культуры…»

Его гордость от «почти мгновенного превращения глухих степей в край развитой экономики и высокой культуры» — великолепна и страшна одновременно. Страшна своей верой, что воинскому стилю командования всё по плечу: любой приказ можно выполнить, решить любую задачу при соответствующей подготовке и усилиях.



Ведь это означает, что можно отдавать любые приказы, которые безоговорочно будут выполнены. Откуда же произошло у Л.И.Брежнева такое смешение методов командования и хозяйствования? Ведь известно, что военная и мирная деятельность различаются кардинально и требуют совершенно разных методов управления.

Понятна трогательная привязанность «фронтовика» к воспоминаниям о грозном времени. Но ведь сама жизнь должна была подсказывать, что в мирное время нужны другие подходы.



Мы можем предположить, что причины такого смешения методов намного глубже фронтовых воспоминаний, что они тянутся к довоенному времени — к «трудармиям Троцкого». И хотя целинная «армия» Брежнева, конечно, нисколько не походила ни на военнообязанные трудармии времен «военного коммунизма», ни на строителей каналов и прочих великих строек, но истоки описываемого в книге стиля руководства — оттуда.



А опыт войны 1941-45 годов как бы доказал их жизненность и правильность и оправдал будущей победой все людские жертвы, немыслимую степень их эксплуатации.



Вот так Л.И.Брежнев оправдывает нечеловеческие условия жизни: «…Видимо, так уж устроен наш организм, что приспосабливается даже к немыслимым перегрузкам — и нервным, и физическим.



Снова вспоминаешь войну: люди там находились на пределе человеческих возможностей — недосыпали, недоедали, мокли в окопах, сутками лежали на снегу, бросались в ледяную воду — и почти не болели простудами и прочими « мирными» болезнями. Что-то подобное наблюдалось и на целине…».

Таким образом, мы узнаем, что в годы разрухи, после гражданской войны и НЭПа молодому Л.И.Брежневу пришлось быть крестьянином. Но стихия самостоятельного крестьянского труда не пришлась ему по нраву, и он выбился в сельскую интеллигенцию, в землеустроители.



Затем переквалифицировался в профессионального партработника, а в годы коллективизации вновь «воюет» с частнособственнической, крестьянской стихией, загоняя её в твёрдые организационные рамки колхозов и совхозов. Конечно, такой «опыт молодости» не забывается, и он прекрасно осознает, что командный стиль руководства даст свой результат.

В марте 1980 года в истории Советского Союза произошло эпохальное событие — в Свердловском зале Кремля состоялось торжественное вручение Ленинской премии по литературе генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.

Вручение премии Л.И. Брежневу

Советский лидер был отмечен за создание трилогии воспоминаний — «Малая земля», «Возрождение» и «Целина»…

В то, что автором трилогии является сам Брежнев, в СССР не поверил никто, несмотря на восхваление официальной пропагандой литературного таланта генсека.



Между прочим, сам Леонид Ильич не был лишен юмора и даже самоиронии — и некоторые шутки того времени трудно отделить от мемуарных свидетельств. В одном из самых расхожих анекдотов стареющий генсек заявлял:

«Все говорят, что «Малая земля» — отличная книга. Все читали. Может, и мне почитать?»

Впрочем, сарказм здесь неуместен. Конечно, Брежнев не занимался кропотливым литературным трудом. И внимательно прочитал свою книгу, когда она уже вышла из печати рекордным тиражом…

Но правда и в другом: во многом это действительно воспоминания Леонида Ильича Брежнева.



Он наговаривал их своим соратникам по ЦК, а уж те передавали канву журналистам, которые выстраивали композицию, снабжали рассказ актуальными публицистическими отступлениями, иногда придавали драматичности.

Заключение

Импорт зерна СССР и мировая цена пшеницы, 1950 — 1991 годы. Источник: Внешняя торговля СССР, сборники разных лет, FAOSTAT, IMF.

С середины 1960-х годов СССР стал постоянным импортёром зерновых, особенно кукурузы и кормов, а также мясных и масломолочных продуктов. Как и следовало ожидать, резко ухудшилось продовольственное снабжение крупных городов и отдалённых регионов страны.

Следствием явились массовые демонстрации протеста против дефицита продовольствия и его постоянного подорожания в Свердловске, Красноярске, Норильске, Усть-Каменогорске, Донецке, Новочеркасске, Караганде в 1962 — 63 годах.



Об этом мы писали в статье «Государственный переворот 1953 года (часть 3) — Фашизация СССР»;.

Итак, продовольственное изобилие не состоялось. Бесславное окончание «кукурузного эксперимента» совпало по времени с 10-й годовщиной «целинной революции»: на октябрьском 1964 года пленуме ЦК КПСС Хрущёва отправили в отставку.

А пресловутая программа «сокращения неперспективных деревень РСФСР», составленная и реализованная в 1960-70-х годах под руководством академика Заславской, стала неизбежным следствием хрущевской агрополитики. Проще говоря, заметали следы…

Так, для Оренбургской области плановая распашка целины составляла 800 тысяч га, реально же было «поднято» почти два миллиона. В результате, за последние 35 лет свыше половины этих земель утратили плодородие даже вопреки «рекордной» химизации, поэтому подлежат срочному выведению из растениеводческого оборота. Так расправляться с природой может только чужеземец!

Послесловие

Сейчас в Казахстане всё по-другому. Большая часть земель передана в руки фермеров. В последние годы площадь обрабатываемых зе­мель сократилась в связи со сложными условиями зимовки зерновых культур, и пашня занимает всего 18 процентов в составе сельхозугодий.



Если в 1956-м Казахстан дал рекордные 125 миллионов тонн зерна, половину из которых собрали с целинных земель, то сейчас тут производят не более 9 — 12 миллионов тонн хлеба. Огромному независимому государству этого хватает.

ИАЦ

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