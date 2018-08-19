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Украина разлагается, готовится к союзу с загнивающей Европой

20:01. 19 августа 2018 Просмотров - 408 Один комментарий Опубликовал:

заставка

 

С момента распада Советского Союза, над Украинским обществом не прекращаются работы, направленные на деградацию населения, на разложение морально-нравственных ценностей, на увеличение социальной пропасти между богатыми и бедными, на усиление национальной неприязни. Классическое понятие общества зиждется на совокупности всех видов объединения, сложившихся исторически, в соответствии с системой национальных и культурных ценностей, а также общей территорией.

Скоротечность метаморфоз наводит на мысль, что ранее в головах украинцев уже существовала программа на уничтожение, которую запустили из вне американские кукловоды. Молодому поколению со школьной скамьи ненавязчиво подменяли понятия что такое хорошо и плохо, нравственно и безнравственно, гуманно и бесчеловечно. В итоге получилось целое поколение людей, готовых к бездумному следованию за «пастухом».

Американские аналитики стремительно наращивают темпы по разобщению единого славянского народа на отдельные региональные этносы, разжигая понятия национального превосходства одного над другим. Пропагандистские технологии заставляют свято верить в российскую агрессию, начиная со времен второй мировой войны и до наших дней. Украина якобы находилась в оккупации со стороны СССР, понятия независимость и суверенность украинского государства расценивались как преступление и карались расстрелом. Именно с этого момента начинается история настоящих украинских героев, таких как Степан Бандера и Роман Шухевич, тем самым определяя главной целью борьбу с Россией в союзе с НАТО и ЕС.

В стране отсутствует национальная идея, граждане Украины разобщены. Происходит подмена семейных ценностей на сексуальной почве. Стремление к европейским ценностям требует от народа толерантности к сексуальным меньшинствам, что подтверждается проведением парадов ЛГБТ в Киеве и Одессе.

Люди, в своей массе, пассивны и ожидают благ со стороны власти, с которой и началось буйное гниение украинской индивидуальности. Политическая элита жирует и обогащается, за счет простых граждан, продается западу по всем статьям. Непрекращающийся военный конфликт на Донбассе – это отличный повод для поддержания населения в страхе перед Российской агрессией, а также безразмерное расходование денежных средств на борьбу с агрессором.

Инициатором вредительской пропаганды являются западные и американские «партнеры», с молчаливого попустительства, со стороны политического руководства Украины, заокеанские военные технологи проводят губительную политику на территории Украины, против всего народа.

 

 

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Один комментарий»

  • 968 794
    жора шапов 19 августа 2018 в 20:46 Ссылка Пометить
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    Значит , если украинцам по-фиг , то и Украина ,как своя земля, им не нужна. Поэтому это недоразумение должно исчезнуть. А всем пример ,- как за такой короткий исторический период в 21 веке можно паразитам с помощью ползучей оккупации и геноцида уничтожить часть безвольных ( сами согласились стать такими ) славян, которые достойны только презрения!

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