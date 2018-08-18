Сводки от ополчения Новороссии 18 августа 2018

Рассказы о несуществующих победах от командования украинской армии за четыре года войны стали более чем привычным явлением, которым никого уже не удивить. На этот раз, правда, громкие заявления Сергея Наева, командующего так называемой «операцией объединённых сил», привлекли к себе немало внимания.

В первую очередь по той причине, что в Киеве начались серьёзные противоречия, на фоне которых начали всплывать реальные проблемы ВСУ.

Отвоевали «серую зону»

Достижения украинской армии в течение длительного времени можно поделить на два вида: первый — это просто заявления о несуществующих победах, второй — это заявления, подкреплённые некоторыми реальными продвижениями ВСУ вперёд, но не после успешных для киевских силовиков боестолкновений с НМ ДНР и ЛНР, а всего лишь по «серой зоне», в которой позиций защитников Республик нет согласно Минским договорённостям.

Накануне командующий так называемой «ООС» Сергей Наев, уже прославивший своё имя, как знатный сочинитель бравых историй, заявил о том, что ВСУ сумели отвоевать у Донецкой Народной Республики ещё один населённый пункт; украинские СМИ радостно подхватили новость, став тиражировать её, не пытаясь при этом разобраться, о чём, собственно, речь.

Здесь вспоминается замечательный анекдот о пути украинской армии, в котором украинский патриот звонит своим друзьям в Европу и рассказывает об ужасах войны с Россией: «Тысячи солдат погибли, десятки тысяч ранены, в стране разруха, всё на грани гибели». «А у русских, что у русских?! Какие у них потери?!» — волнительно спрашивают на другом конце провода, и рассказчик пожимает плечами: — «Не знаю, — говорит. — Русские ещё не начинали воевать».

Аналогичная ситуация, как в анекдоте, происходит и на полях сражений ВСУ с НМ ДНР и ЛНР.

Невосполнимые потери убитыми, десятки раненых, безвозвратные потери боевой техники, и это всё — только при заходе украинской армии в «серую зону», где если и есть люди, то исключительно из числа местного, гражданского населения, а все силы Республик оттянуты на восток, как предписывают то документы, принятые в Минске.

Тем не менее, как оказалось, даже с мирным населением, женщинами и стариками, киевские боевики не могут воевать без потерь, а потому, дабы хоть как-то объяснить это, командование «ООС» делает громкие заявления, в которых вместо слова «зашли» используется «отбили», «отвоевали» и прочие, имеющие вполне конкретный смысл, которого, правда, в действительности не наблюдалось.

Не стерпели уже свои

Быть может, «героическое» взятие Широкино (это о нём шла речь выше) и прошло бы незамеченным, но Наеву показалось этого мало. По крайней мере, недостаточно для того, чтобы в очередной раз пропиарить себя и доказать, что он не зря занимает должность. А потому, вслед за Широкино, победы ВСУ нарисовались на карте и на другом направлении — на Горловском.

Украинская общественность с воодушевлением восприняла эти новости. Всё-таки за последние несколько месяцев Горловка костью в горле села у ВСУ — и отступить нельзя, и ударить не получается. А потому, после фейковых историй с Чигирями, с захватом Никитовского района и подобными им невнятными достижениями, Сергей Наев разошёлся в новых тирадах, в конечном итоге объявив, что ВСУ взяли под свой контроль участок в пятнадцать километров.

В Оперативном командовании ДНР заявление Наева тут же опровергли. «Говорить о реальных победах Киева не приходится. Единственное, на что способны украинские военные — это заходить в населённые пункты в „серой зоне“, где нет наших подразделений, и потом преподносить это как победу и „освобождение“ территории», — заявил официальный представитель УНМ ДНР, комментируя ситуацию с Широкино и «пятнадцатью километрами».

И тут не выдержали уже в Киеве.

Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко, по сути, просто опроверг все предыдущие заявления Наева, низвергнув украинских пропагандистов в пучины неведения: один заявляет одно, другой — другое, и кому в данном случае верить? Хотелось бы, конечно, первому, ведь в его историях окончание войны не за горами, и при этом — окончание победное. У второго ситуация диаметрально противоположна, а перспективы крайне не радужны.

Наев с Муженко всё-таки договорились. По крайней мере, общую позицию вскоре выработали: сначала Муженко заявил, что журналисты не так поняли командующего «ООС», затем Наев «уточнил» информацию, а начальник украинского Генштаба подкрепил заявление пояснением о важности проведённых действий.

Так, в частности, вынужденно реагируя на опровержение со стороны Оперативного командования ДНР, в Киеве признались, что не отвоёвывали новые территории, но только лишь заняли «серую зону».

Киев мечтает о большой войне

Тем не менее, на этом проблемы Киева, в связи со стремлением создавать героические подвиги ВСУ, не закончились. В частности, уже после всех заявлений и уточнений с дополнениями встал другой вопрос: какое значение имеют для Украины Минские соглашения, если официальные представители ВСУ открыто заявляют об их нарушении? И сюда можно отнести не только уже имеющиеся факты, но и планы украинского командования.

«Вы видите, что один населённый пункт взяли под контроль и возобновили там украинскую власть. Потом второй, третий. Да, это „серая зона“, но её не должно быть вообще. Здесь действительно есть определённое движение», — заявил Виктор Муженко, и в этих словах прямой ответ на вопрос о том, какой вариант разрешения конфликта выбирает Киев — политический или силовой.

Другое дело, что для второго, то есть военного, нет ни сил, ни средств. Сам же начальник украинского Генштаба констатировал, что только для поддержания текущего состояния ВСУ требуется как минимум 4 миллиарда долларов, не говоря уже о развитии и повышении боеспособности. А пока этих денег нет, украинская армия продолжает разваливаться.

Ярчайший тому пример — ситуация в 24-й ОМБр ВСУ, которая несколько раз предпринимала попытки активных действий на Горловском направлении. Ничем, кроме десятков погибших и раненых, продвижение бригады не закончилось, да и закончиться не могло.

В то же время, командующий бригадой Валерий Гудзь, как, впрочем, и другие командующие, пытается поддерживать исключительно численность вверенного ему соединения, не заботясь при этом ни о мотивации, ни, тем более, об уровне подготовки, профессионализма и квалификации личного состава.

А потому единственное, что может ждать украинскую армию, — исключительно поражения, подобные тем, что происходили в конце весны и начале лета. Это в условиях той войны, которая ведётся сейчас.

Если же Киев всё-таки решится на полномасштабные боевые действия, планы которых вынашивает уже давно, то можно смело говорить о новом котле. Вопрос только в том, как он будет называться.

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Владимир Донецкий, специально для «Русской Весны»