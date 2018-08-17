Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 августа 2018
- 07:13 Трогательные кадры: как бывшие боевики и их дети встретили российских военных (ФОТО).
- 05:00 Лесные братья 2.0, или как спасают сирийских боевиков.
- Вчера 21:19 В сирийском Хомсе за сутки обнаружили и обезвредили 57 взрывоопасных предметов.
Трогательные кадры: как бывшие боевики и их дети встретили российских военных (ФОТО)
Необычную встречу для российских военных устроили бывшие боевики и их дети в освобождённом от банд районе под Дамаском.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
После долгих лет войны в начале мая с бандформированиями, контролирующими районы Ялда и Бабила под Дамаском, было достигнуто соглашение о прекращении сопротивления, сдаче оружия и выезде принявших такое решение боевиков на север страны.
Многие члены НВФ тогда решили остаться и примириться с властями, немалое их количество вступило в ряды правительственных сил, они уже успели повоевать с террористами на стороне САА.
На днях военкоры РВ стали свидетелями того, как жители н.п. Ялда и Бабила организовали праздничную встречу в поддержку России и наших военных. Дети и взрослые вышли на улицы с российскими и сирийскими флагами. Они выражали свою радость в связи с прибытием конвоя Минобороны РФ, доставившего необходимую помощь.
На фотографиях ниже прибытие российских военных в н. п. Ялда, где прошла гуманитарная акция по подготовке ко Дню знаний в школе для девочек, где учатся дети с 1-го по 6-й класс.
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Лесные братья 2.0, или как спасают сирийских боевиков
Судьба идеологов и командиров ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» повторяет историю конца Великой Отечественной войны, когда отдельным командирам СС и нацистским сподвижникам удалось избежать наказания благодаря поддержке извне.
Довольно известный факт, что после Великой Отечественной войны военное руководство США и союзных государств перевозило уцелевших деятелей Третьего Рейха в страны Северной и Южной Америки и на Ближний Восток (также до 60-х годов ЦРУ осуществляло поддержку воевавшего на стороне нацистов советского подполья — прим. ред.).
В массовой культуре факты эвакуации гитлеровцев получили свое освещение в романе Фредерика Форсайта «Досье Одесса» и одноименном фильме, снятом британским режиссером Рональдом Римом в 1974 году.
Спустя 70 лет можно констатировать, что моральные принципы, предполагающие отказ от какого-либо сотрудничества с террористами и их сторонниками, не считали сильной стороной руководства США и их союзников.
Ярким тому подтверждением являются сообщения о регулярных «командировках» навоевавшихся боевиков за рубеж, командировочные листы на которые выписывает лично военное руководство США и аффилированные с ним структуры.
Наиболее нашумевшей историей стал вывод из сирийской Ракки 3,5 тысяч игиловцев в октябре 2017 года. По официальной версии Пентагона, террористы ушли на восток Сирии.
В свою очередь, СМИ сообщили, что боевики согласились сдать древний город американцам только в обмен на более комфортные условия проживания.
Одним из таких мест, которое в силу «странных» причин приглянулось боевикам, стала Украина, а точнее ее южная часть. Депутат Государственной думы и бывший вице-премьер правительства Крыма Руслан Бальбек неоднократно отмечал, что чувствующие безысходность своего положения в Сирии джихадисты нередко поселяются на ПМЖ в Херсонской области. Отдельные источники сообщают об интересе боевиков к Одесской области.
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Ранее представитель, связанный с Государственной миграционной службой Украины, сообщил МВД ЛНР, что схема «отмывания» людей с темным прошлым осуществляется на Украине по двум основным программам: продажа поддельных документов и предоставление паспортов убитых на Донбассе силовиков.
Второй вариант в силу своей надежности и, по всей видимости, в знак уважения к бывшему владельцу документа стоит в несколько раз дороже. Как сообщил источник, среди клиентов незамысловатых схем находятся и участники ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры».
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Можно найти несколько объяснений, почему США позволяют боевикам беспрепятственно уйти из Сирии, а американский проект в лице киевского режима закрывает глаза на их пребывание на Украине.
Во-первых, поставляемые с Ближнего Востока партии исламистов имеют боевой опыт, в связи с чем могут послужить киевскому режиму в борьбе с собственным населением. Одним из карательных подразделений на Донбассе, где воюют бежавшие джихадисты, является батальон имени Номана Челебиджихана.
Во-вторых, киевский режим и террористов ИГИЛ*, и «Джебхат ан-Нусры»* объединяет острая нелюбовь к России.
Как результат, совпадение у сторон интересов доставляет немало хлопот российским правоохранительным органам и представителям погранслужбы, одной из задач которых является предотвращение диверсионных актов.
Фактически, обеспеченные украинскими паспортами боевики выполняют задачи, которые в свое время в СССР ложились на плечи уцелевших после войны оуновцев*, лесных братьев и прочего экстремистского сброда. Правда, пока в меньших масштабах в силу своей малочисленности по сравнению с советским подпольем.
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Владимир Сергеев, специально для «Русской Весны»
* запрещенные в РФ террористические и экстремистские группировки
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В сирийском Хомсе за сутки обнаружили и обезвредили 57 взрывоопасных предметов
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