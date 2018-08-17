Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 августа 2018

Необычную встречу для российских военных устроили бывшие боевики и их дети в освобождённом от банд районе под Дамаском.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

После долгих лет войны в начале мая с бандформированиями, контролирующими районы Ялда и Бабила под Дамаском, было достигнуто соглашение о прекращении сопротивления, сдаче оружия и выезде принявших такое решение боевиков на север страны.

Многие члены НВФ тогда решили остаться и примириться с властями, немалое их количество вступило в ряды правительственных сил, они уже успели повоевать с террористами на стороне САА.

На днях военкоры РВ стали свидетелями того, как жители н.п. Ялда и Бабила организовали праздничную встречу в поддержку России и наших военных. Дети и взрослые вышли на улицы с российскими и сирийскими флагами. Они выражали свою радость в связи с прибытием конвоя Минобороны РФ, доставившего необходимую помощь.

На фотографиях ниже прибытие российских военных в н. п. Ялда, где прошла гуманитарная акция по подготовке ко Дню знаний в школе для девочек, где учатся дети с 1-го по 6-й класс.

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