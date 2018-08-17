Главная » Невероятное в мире, Новые технологии, Политика

Минсвязи за декриминализацию лайков и репостов

23:14. 17 августа 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:


Министерство связи поддержали идею декриминилазировать лайки и репосты.
Видимо происходящий маразм, особенно после недавней истории с индустрией доносов на "экстремизм" в Барнауле довел ситуации до асбурда.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило положительный отзыв на проект закона об отмене уголовного наказания за экстремистские публикации и репосты в интернете, сообщил RNS заместитель главы ведомства Алексей Волин. «Мы написали положительный отзыв на депутатский законопроект о декриминализации лайков и репостов», — сообщил RNS Алексей Волин.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов вместе с председателем партии «Родина» Алексеем Журавлевым внесли на рассмотрение два законопроекта о частичной декриминализации статьи 282 УК «Возбуждение ненависти или вражды». Депутаты предлагают оставить уголовное наказание только за возбуждение ненависти с применением насилия, использованием служебного положения или организованной группой. За публичные призывы или призывы в СМИ и интернете обвиняемых предлагается наказывать штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 100 часов или арестом на срок до 15 суток.

Верховный суд РФ в своем отзыве к законопроекту утверждал, что что документ фактически декриминализует первую часть 282-й статьи УК РФ.
«Реализация указанных предложений приведет к фактической декриминализации деяния, предусмотренного частью 1 действующей статьи 282 УК РФ, и расширению области применения проектной уголовно-правовой нормы вследствие исключения признака публичности совершаемых действий, что свидетельствует о противоречивости законопроекта», — сообщается в отзыве.

https://rns.online/internet/Minsvyazi-podderzhalo-zakonoproekt-o-dekriminalizatsii-stati-za-reposti-v-sotssetyah-2018-08-15

Как там было в КВН.

- А еще бояре, привез я вам из Голландии алкозельцер.
- Ты нахрена его вообще туда увозил.

Сначала ситуация была зримо доведена до асбурда, после чего под давлением долго-закипающей, но громко негодующей общественности,  депутаты и чиновники взялись забарывать сие прискорбное явление. Вполне понятно, что 282-я статья никуда не денется, но абсурд с погонями за репостами в соц.сетях в последнее время начал приобретать гашековские черты, ведь это такой чудесный способ поднять статистику и продемонстрировать активную работу по "экстремистам" в духе незабвенного Бретншнейдера.

Вполне понятно, что свободный интернет ныне существует лишь в головах светлооких эльфов и крупнейшие государства все активнее вторгаются в сферу приватности, беря под контроль сетевые информационные структуры. Но до маразма все же доходить не стоит, тем более что подобную систему с произвольными трактовками вины, различные проходимцы или нечистоплотные чиновники, вполне могут использовать для криминальных деяний, заработка средств и сведения счетов. Собственно, еще пример репрессий 30х годов отлично показал, что бывает, когда задуманная с благими целями репрессивная система начинает работать на повышенных оборотах и ситуация начинает выходить из под контроля.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Интернет, министерство связи, право, социальные сети, шаргунов, юмор
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 28 марта 2016
21:22 Освободить от коммунальных платежей. 16:42 "Посмотрите, это жгут Бабий Яр". 16:28 Порошенко рассказал, как восстановит мир на Донбассе, а потом ЕС и США его отстроят. 16:07 Киев заявил, что потепление угрожает возобновлением боев в Донбассе. 16:01 ...
Путин принял Россию в нищете и сделал сверхдержавой
7 мая 2000 года Владимир Путин вступил в должность президента РФ. Он унаследовал Россию с большим внешним долгом, катастрофическим уровнем бедности и внутренним военным конфликтом. Сегодня Россия — могучая держава с крепкой экономикой. Пенсии и зарплаты ...
Осторожно НТВ! «Обольем грязью! Дорого!» [Разоблачение ЛЖИ о Светлане Ладе-Русь (Пеуновой)]
В декабре газпромовский телеканал НТВ выпустил очередную поганую передачку о российском политике Светлане Ладе-Русь. За последний год это уже третий выпуск, при помощи которого журналисты НТВ пытаются выставить уважаемого общественного деятеля мошенницей, ...
Телевранье НТВ по поводу Светланы Лады-Русь [Обманутая Россия]
В феврале 2016 года россияне были потрясены скандальным очевидно заказным сюжетом журналиста НТВ Ильи Ушенина о штурме ОМОНом загородного дома Светланы Лады-Русь. НТВшники в своем гадком репортаже, который явно был заказан «сверху», попытались выставить ...
Арест Мальцева [2017, Плохие Новости]
13 апреля, утром в Саратове начался обыск у оппозиционера Вячеслава Мальцева. Политик утешал дочь в прямом эфире в перископ... Утром 13 апреля 2017 года СК и СОБР пришли с обыском в Саратовскую квартиру Вячеслава Мальцева. Дверь вскрывали с помощью "...
БЕССРЕБРЕННИК и ”сборище сатанинское”. Часть 1
«…из среды большевиков выделился лидер, который сумел кардинально изменить всю обстановку в России и путём долгой и трудной внутренней борьбы очистить высшие эшелоны советской власти от всех чужеродных элементов и вывести страну из-под незримой власти ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>