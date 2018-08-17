Минсвязи за декриминализацию лайков и репостов

Министерство связи поддержали идею декриминилазировать лайки и репосты.Видимо происходящий маразм, особенно после недавней истории с индустрией доносов на "экстремизм" в Барнауле довел ситуации до асбурда.Как там было в КВН.Сначала ситуация была зримо доведена до асбурда, после чего под давлением долго-закипающей, но громко негодующей общественности, депутаты и чиновники взялись забарывать сие прискорбное явление. Вполне понятно, что 282-я статья никуда не денется, но абсурд с погонями за репостами в соц.сетях в последнее время начал приобретать гашековские черты, ведь это такой чудесный способ поднять статистику и продемонстрировать активную работу по "экстремистам" в духе незабвенного Бретншнейдера.Вполне понятно, что свободный интернет ныне существует лишь в головах светлооких эльфов и крупнейшие государства все активнее вторгаются в сферу приватности, беря под контроль сетевые информационные структуры. Но до маразма все же доходить не стоит, тем более что подобную систему с произвольными трактовками вины, различные проходимцы или нечистоплотные чиновники, вполне могут использовать для криминальных деяний, заработка средств и сведения счетов. Собственно, еще пример репрессий 30х годов отлично показал, что бывает, когда задуманная с благими целями репрессивная система начинает работать на повышенных оборотах и ситуация начинает выходить из под контроля.

Источник: colonelcassad.livejournal.com