Минсвязи за декриминализацию лайков и репостов
23:14. 17 августа 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Министерство связи поддержали идею декриминилазировать лайки и репосты.
Видимо происходящий маразм, особенно после недавней истории с индустрией доносов на "экстремизм" в Барнауле довел ситуации до асбурда.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило положительный отзыв на проект закона об отмене уголовного наказания за экстремистские публикации и репосты в интернете, сообщил RNS заместитель главы ведомства Алексей Волин. «Мы написали положительный отзыв на депутатский законопроект о декриминализации лайков и репостов», — сообщил RNS Алексей Волин.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов вместе с председателем партии «Родина» Алексеем Журавлевым внесли на рассмотрение два законопроекта о частичной декриминализации статьи 282 УК «Возбуждение ненависти или вражды». Депутаты предлагают оставить уголовное наказание только за возбуждение ненависти с применением насилия, использованием служебного положения или организованной группой. За публичные призывы или призывы в СМИ и интернете обвиняемых предлагается наказывать штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 100 часов или арестом на срок до 15 суток.
Верховный суд РФ в своем отзыве к законопроекту утверждал, что что документ фактически декриминализует первую часть 282-й статьи УК РФ.
«Реализация указанных предложений приведет к фактической декриминализации деяния, предусмотренного частью 1 действующей статьи 282 УК РФ, и расширению области применения проектной уголовно-правовой нормы вследствие исключения признака публичности совершаемых действий, что свидетельствует о противоречивости законопроекта», — сообщается в отзыве.
https://rns.online/internet/Minsvyazi-podderzhalo-zakonoproekt-o-dekriminalizatsii-stati-za-reposti-v-sotssetyah-2018-08-15
Как там было в КВН.
- А еще бояре, привез я вам из Голландии алкозельцер.
- Ты нахрена его вообще туда увозил.
Сначала ситуация была зримо доведена до асбурда, после чего под давлением долго-закипающей, но громко негодующей общественности, депутаты и чиновники взялись забарывать сие прискорбное явление. Вполне понятно, что 282-я статья никуда не денется, но абсурд с погонями за репостами в соц.сетях в последнее время начал приобретать гашековские черты, ведь это такой чудесный способ поднять статистику и продемонстрировать активную работу по "экстремистам" в духе незабвенного Бретншнейдера.
Вполне понятно, что свободный интернет ныне существует лишь в головах светлооких эльфов и крупнейшие государства все активнее вторгаются в сферу приватности, беря под контроль сетевые информационные структуры. Но до маразма все же доходить не стоит, тем более что подобную систему с произвольными трактовками вины, различные проходимцы или нечистоплотные чиновники, вполне могут использовать для криминальных деяний, заработка средств и сведения счетов. Собственно, еще пример репрессий 30х годов отлично показал, что бывает, когда задуманная с благими целями репрессивная система начинает работать на повышенных оборотах и ситуация начинает выходить из под контроля.
Источник: colonelcassad.livejournal.com