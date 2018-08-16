Религия денег (Познавательное ТВ, Валентин Катасонов)
20:16. 16 августа 2018 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Валентин Катасонов: Религия денег. Капитализм – не просто форма общественного строя, а изменение нравственных и духовных взглядов. Деньги становятся не средством расчёта, а религией.
Валентин Катасонов “тайны капитализма”: https://www.youtube.com/playlist?list…
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Источник: www.youtube.com