Религия денег (Познавательное ТВ, Валентин Катасонов)

Валентин Катасонов: Религия денег. Капитализм – не просто форма общественного строя, а изменение нравственных и духовных взглядов. Деньги становятся не средством расчёта, а религией.

Валентин Катасонов “тайны капитализма”: https://www.youtube.com/playlist?list…

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Источник: www.youtube.com