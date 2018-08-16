Каспийское море, газ и «труба»

Каспийское море омывает берега пяти государств. Главы России, Казахстана, Туркмении, Азербайджана и Ирана собрались на днях в казахстанском городе Актау и подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

В этом факте интересно все. Данный документ разрабатывался с 1996 года, в частности, сложности его связаны с тем, что было непонятно, признать Каспий озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

Длился этот «юридический долгострой» целых 22 года, но решение все-таки было найдено. Конвенцию удалось сформулировать, согласовать и принять всеми пятью прикаспийскими государствами.

Не будем утомлять читателя подробностями, сколько миль какой зоной является — излишние подробности не добавят нам понимания, зато в них, зачастую, тонет главный смысл происходящего. Потому поговорим о главном — о геополитическом смысле принятого документа и его последствиях.

Смысл тут следующий: не пускать американцев на Каспий, не давать им тут закрепляться.

Теперь все разговоры о появлении здесь инфраструктуры НАТО (читай — США) должны закончиться. Все прикаспийские страны подписали конвенцию, где зафиксировано неприсутствие в регионе вооруженных сил третьих стран. Теперь ни одна из пяти стран не может предоставлять свою территорию другим государствам в качестве площадки для совершения агрессии против любой из прикаспийских стран. Такая постановка вопроса очень радует не только Иран, по чью душу Штаты старались не мытьем, так катаньем просочиться сюда, но и Россию. Ведь прикаспийский регион нашей страны — это Дагестан. Где внешний дестабилизирующий фактор нельзя сбрасывать со счетов.

Подписание документа выгодно всем странам региона — ведь теперь Туркмении, Азербайджану и Казахстану можно вполне официально отказать американцам в проведении учений, строительстве опорных пунктов и прочей инфраструктуры, которая помогает Вашингтону под благовидными предлогами просовывать «ногу в дверь». С момента вступления конвенции в силу за поддержание безопасности на Каспийском море и вокруг него ответственны лишь пять прикаспийских государств. И никто, кроме них.

Итак, из плюсов состоявшегося, как назвали на Западе, подписания «конституции Каспия»: блокирование появления там американцев, гарантия «отсутствия их присутствия», что является стабилизирующим фактором. Появление подробных правил работы и государственной жизни в регионе, что также является фактором стабильности. Иран, против которого в последнее время Штаты усилили свою необъявленную дипломатическую войну, получил более спокойную границу на одном из направлений по периметру своей территории.

Но ведь плюсов без минусов в этом мире не бывает. Становитесь владельцем автомобиля, и вот вам уже нужна страховка, а еще вы должны платить налоги. Не исключение и ситуация с подписанием Каспийской конвенции. Подписанный документ позволит Туркмении и Азербайджану построить Транскаспийский газопровод, против строительства которого раньше выступала Россия.

Кто сейчас помнит громко разрекламированный проект газопровода под названием «Набукко» («Навуходоносор»)? Его смысл как раз и был в транспортировке туркменского, а заодно и азербайджанского газа в Европу в обход российской территории. Задуманный осенью 2002 года главами энергетических компаний Венгрии и Болгарии во время обеда в Вене под музыку оперы Верди «Набукко», данный газопровод должен был запуститься в эксплуатацию в 2014 году.

Главным конкурентом западного проекта «Набукко» был наш «Южный поток». Пикантность ситуации заключалась в том, что реализовывать можно и нужно было только один их двух этих проектов, и оба они направлялись через турецкую территорию. В 2009 году были выданы уже все документы для начала строительства «Набукко», президенты нескольких стран даже пофотографировались на фоне воткнутых в землю «лопат» и жали друг другу руки. Туркмения, до этого согласившаяся продавать весь свой газ «Газпрому», после взрыва 8 апреля 2009 года на ее территории на 487 километре ветки газопровода САЦ-4 между ГКС «Ильялы» — «Дарьялык» вдруг передумала и заявила о готовности наполнить голубым топливом трубу «Набукко». Удивительно, но ровно в тоже время «правозащитники» углядели огромный прогресс в деле соблюдения прав человека в этом среднеазиатском государстве. Тут в дело вмешался лично В. В. Путин. Не будем утомлять читателя перипетиями русско-турецких отношений, укажем только, что роль Эрдогана в «похоронах» не нашего газопровода не надо ни преуменьшать, ни преувеличивать. И вот — новая конвенция вновь открывает очередную эру «борьбы за трубу». Уверен, что столь тактично и красиво выпихнутые из Прикаспия американцы обязательно в эту самую «трубу» полезут и изо всех сил постараются рассорить прикаспийскую пятерку. Чтобы вновь попытаться влезть в этот регион. Что ещё хотелось бы по этому поводу заметить, так это то, что до 1991 года вообще никаких проблем на Каспии не существовало, и никакой конвенции не требовалось. Потому что прикаспийскими странами были всего две державы: СССР и Иран. При всем уважении к нашим персидским соседям — державы разной весовой категории. Так что анализ ситуации вокруг Каспия для нас и повод вспомнить трагические события августа 1991 года. Который много чего запутал, много чего натворил, и последствия которого мы ещё долго должны будем подчищать, нивелировать и изменять.

Автор: Николай Стариков