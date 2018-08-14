“ЗА” пенсреформу: 5 примеров успеха пенсионеров!

Как же надоели завывания и причитания о каких-то там пенсиях и зарплатах, тарифах и ценах, ндс-ах и прочем – сколько можно ныть и злопыхательствовать о каком-то общественном договоре?

Давайте найдем положительные примеры пенсионеров, ведущих успешный бизнес и не нуждающихся в нищенских пенсиях от поиздержавшегося на всякие грандиозные проекты бедного государства?

Думаете, нет таковых? А вот есть и даже не один, вы просто не в курсе, могу навскидку назвать пяток, да еще женского пола…

Вот вам пример активной и работящей бизнес-пенсионерки, да ещё и бывшей учительницы-воспитательницы -



Она является совладельцем еще 9 фирм: компании по производству муки и крупы, по выращиванию зерновых, 2 охотничьих хозяйства, строительного холдинга, и прочих.

82 года и такая активность.



А вы все на пенсию хотите, лентяи и бездельники, потому вы и нищеброды, что не хотите рожать володиных, а потом успешно заниматься бизнесом.

Бывшая учи­тель­ни­ца, вось­ми­де­ся­ти­двух­лет­няя пен­си­о­нер­ка Лидия Пет­ров­на Ба­ра­ба­но­ва бодро идёт к успеху, за­ре­ги­стри­ро­вав свою уже де­ся­тую фирму – причём, целый “хол­динг” с устав­ным ка­пи­та­лом в десять мил­ли­о­нов рублей!



В базе данных СПАРК есть кар­точ­ка новой ком­па­нии, бе­не­фи­ци­а­ром ко­то­рой яв­ля­ет­ся Л.П. Ба­ра­ба­но­ва. Ука­за­но, что АО «Хол­динг Дне­про­во» было за­ре­ги­стри­ро­ва­но 3 ав­гу­ста те­ку­ще­го года по адресу: де­рев­ня Го­род­ня Но­во­ду­гин­ско­го района Смо­лен­ской об­ла­сти. Устав­ный ка­пи­тал ком­па­нии — 10 млн рублей.

Вот такой вот деревенский, так сказать, олигарх!

Также указано, что Барабанова является совладельцем еще девяти фирм. О бизнесе Барабановой еще два года назад писал журнал «Собеседник». Отмечалось, что на имя пожилой женщины оформлены компании по производству муки и крупы, по выращиванию многолетних и зерновых, есть два охотничьих хозяйства. Указывалось, что в 2015 – м году строительный «Инвест Холдинг», также оформленный на Барабанову, получил без конкурса сразу три госконтракта на аренду помещений для общественных приемных депутатов Госдумы в Саратове. Правда, контракты почти сразу расторгли «по соглашению сторон». Зато компания Барабановой фактически получила на пару месяцев небольшой, но беспроцентный кредит.

Уставный капитал компании — 10 млн рублей.

Вот такой вот деревенский, так сказать, олигарх!

Также указано, что Барабанова является совладельцем еще девяти фирм. О бизнесе Барабановой еще два года назад писал журнал «Собеседник». Отмечалось, что на имя пожилой женщины оформлены компании по производству муки и крупы, по выращиванию многолетних и зерновых, есть два охотничьих хозяйства. Указывалось, что в 2015 – м году строительный «Инвест Холдинг», также оформленный на Барабанову, получил без конкурса сразу три госконтракта на аренду помещений для общественных приемных депутатов Госдумы в Саратове. Правда, контракты почти сразу расторгли «по соглашению сторон». Зато компания Барабановой фактически получила на пару месяцев небольшой, но беспроцентный кредит.





Правда

Вот такой вот деревенский, так сказать, олигарх!

Также указано, что Барабанова является совладельцем еще девяти фирм. О бизнесе Барабановой еще два года назад писал журнал «Собеседник». Отмечалось, что на имя пожилой женщины оформлены компании по производству муки и крупы, по выращиванию многолетних и зерновых, есть два охотничьих хозяйства. Указывалось, что в 2015 – м году строительный «Инвест Холдинг», также оформленный на Барабанову, получил без конкурса сразу три госконтракта на аренду помещений для общественных приемных депутатов Госдумы в Саратове. Правда, контракты почти сразу расторгли «по соглашению сторон». Зато компания Барабановой фактически получила на пару месяцев небольшой, но беспроцентный кредит.

Вот такой вот деревенский, так сказать, олигарх!

Также указано, что Барабанова является совладельцем еще девяти фирм. О бизнесе Барабановой еще два года назад писал журнал «Собеседник». Отмечалось, что на имя пожилой женщины оформлены компании по производству муки и крупы, по выращиванию многолетних и зерновых, есть два охотничьих хозяйства.

Указывалось, что в 2015-м году строительный «Инвест Холдинг», также оформленный на Барабанову, получил без конкурса сразу три госконтракта на аренду помещений для общественных приемных депутатов Госдумы в Саратове.

Правда, контракты почти сразу расторгли «по соглашению сторон». Зато компания Барабановой фактически получила на пару месяцев небольшой, но беспроцентный кредит.



Отметим, что Вячеслав Володин в настоящее время активно продвигает пенсионную реформу, непопулярную среди населения РФ. Так, 11 августа на встрече с жителями Заводского района Саратова Володин заявил, что без повышения пенсионного возраста из-за проблем с наполнением государственной казны госпенсии могут исчезнуть.



Присутствующие на встрече горожане выступили против увеличения пенсионного возраста, заявив, что не доживут до него. «Как это вы не доживете? А спортивная площадка для кого? Не доживут они…» — сказал Володин.

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Вот такой вот деревенский, так сказать, олигарх!

Агенты госдепа, численностью до 100 млн., замаскированные под российских граждан, нахально ­подозревают, что это все потому, что сельская пенсионерка и бизнес-вумен г-жа Лидия Пет­ров­на явля­ет­ся ма­те­рью господи­ну Во­ло­ди­ну В.В.



Как же надоели наглые происки и подлые выпады этих завистливых к чужому счастью миллионов иноагентов с их бедными зарплатами и нищенскими пенсиями.



Кстати, если вы думаете, что это лишь один пример, то вот вам и другой, где счастливо сочетаются интересы чиновников и олигархов под сенью бизнеса почтенной дамы бизнес-вумен -



Какие офшоры, фирмы, яхты и особняки сегодня оформлены на 79-летнюю маму Олега Дерипаски

Иск миллиардера Олега Дерипаски к пикаперам Насте Рыбке и Алексу Лесли о вмешательстве в его частную жизнь, напротив, внимание к этой жизни привлек.

Может, и к лучшему. Во всяком случае, расследование «Собеседника» прояснило, почему Дерипаска так успешен в бизнесе.

Оказалось, в этом он – весь в маму, пенсионерку Валентину Петровну.

Взять, скажем, ее недвижимость. Свой дачный домик в 73,5 кв. м в деревеньке Синьково недалеко от Звенигорода женщина, правда, три года назад подарила своему младшему брату, 70-летнему депутату Госдумы Алексею Езубову. Но без крыши над головой женщина все равно не осталась.

Второй дом Валентины Дерипаски сегодня тоже находится на Рублевке, почти под боком резиденции Дмитрия Медведева. Правда, зарегистрирована усадьба не на нее лично, а на ее фирму «Второй дом+», прежде принадлежавшую ее сыну. На золотых гектарах Горок-2 выросли тысячи квадратных метров элитной недвижимости, которые могут стоить свыше 2 млрд рублей.



Зарегистрирован «Второй дом+» в офисном здании в центре Москвы, которое через компанию «Первый офис» также принадлежит маме Дерипаски и стоит еще почти треть миллиарда.



До 2015 года собственником «Первого офиса» был кипрский офшор «Лэмпгод Лимитед», который до сих пор владеет компанией «Хакинвестстройдом». Этой фирме сегодня принадлежит имение на полной рыбок реке Уй в хакасском урочище Бабик, по соседству с которым Олег Дерипаска построил горнолыжный курорт «Гладенькая».



Естественно, не обошлось и без поместья на курортах Краснодарского края, в местечке с интеллигентным названием Культурная Щель. Там, чуть южнее геленджикского «дворца Путина», фирма «Бетта», совладелицей которой значится Валентина Дерипаска, сегодня владеет бывшим одноименным пансионатом. Одни только прибрежные постройки комплекса тянут по кадастру на полмиллиарда.



И конечно, квартиры. Из дореволюционного дома на Рождественском бульваре Валентина Петровна, правда, давным-давно съехала, уступив жилье опять-таки своему брату. Зато в ее собственности по-прежнему остаются 170 кв. м на Сретенском бульваре (рыночная цена – 100 млн рублей). Тесновато будет? Есть и другая квартира – уже в 177,7 кв. м у Триумфальной площади, на Тверской. В одном, кстати, доме с квартирой гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина, сопредседателя избирательного штаба Путина (такая квартира стоит еще порядка 200 млн). Опять тесновато? В 2010 году Олег Дерипаска подарил маме 834-метровый пентхаус на 15 комнат стоимостью около миллиарда на Остоженке. Хороший сын.



Настоящий M-UGIC

О яхте, на которой Дерипаска в Норвегии занимался «рыбалкой», уже упомянул Навальный. 29-метровая посудина Elden стоимостью около 100 млн рублей тоже, как оказалось, принадлежит маме олигарха, точнее, фирме «Яхта-клуб Центр», в совладельцах которой она состоит. Той же фирме принадлежит и «Северная тень», судно сопровождения той же яхты, на которой Олег Дерипаска прокатил человека, похожего на вице-премьера Сергея Приходько, и Настю Рыбку.



Несколько лет назад Южная оперативная таможня пыталась взыскать с «Яхта-клуб Центра» пошлину и штраф на сумму больше 100 млн за уклонение от уплаты платежей при ввозе яхты, но суд «прокатил» и таможенников тоже. Так что вместо бюджета эти деньги пошли на кормление рыбок.



Кстати, один из компаньонов Валентины Дерипаски по яхт-центру (уже засветившийся в Бабике офшор «Лэмпгод Лимитед») владеет еще и «Байкал яхтклубом». И еще много чем, занимаясь даже обеспечением полетов олигарха.



А теперь о полетах. Бизнес-джетов, на которых путешествует миллиардер, несколько. Например, на норвежскую рыбалку прилетали борта M-UGIC и M-ALAY, зарегистрированные, как видно из префикса М, в офшорной зоне острова Мэн. Владелец одного из этих самолетов скрыт где-то на Виргинских островах, следы второго теряются в Швейцарии. Зато еще один лайнер, стоимостью больше 3 млрд рублей, с бортовым номером M-SAWO для сына запускает опять-таки Валентина Петровна. Во всяком случае, именно она, согласно «райскому досье», значится конечным бенефициаром владеющего самолетом бермудского офшора Air Cloud Services Limited. Правда, как выяснила работавшая с досье журналист Олеся Шмагун, документы компании вместо мамы олигарха подписывал депутат Госдумы Алексей Езубов. Хороший дядя.



«Возрождение» мамы

Числятся за Валентиной Дерипаской и другие офшорные компании, например Cloud Air Service (BVI) Limited или Bennet Select Corporation. Но еще больше с ее именем связано российских фирм, которыми она владеет через свое АО «Возрождение».



Тут вам и финансовые инвестиции, и управление недвижимостью, и спорт, и консалтинг, строительство и перевозки разными видами транспорта… У одного только охотничьего хозяйства «Перспектива» (закрытого для тех, у кого нет миллиарда) находятся под контролем десятки тысяч гектаров леса под Геленджиком.



География бизнеса тоже не узкая – от Краснодарского края и Дивеево с Хакасией до Питера и Москвы. Среди постоянных партнеров – семья Езубовых и все тот же «Лэмпгод Лимитед».



Только официальный финансовый баланс компаний, напрямую связанных с Валентиной Дерипаской, достигает почти 6 млрд рублей. Вместе с офшорными капиталами и стоимостью имущества прибавка Валентины Петровны к пенсии может составлять до 10 млрд. Это только то, что на виду. Неплохое накопление для человека, которому в этом году должно исполниться 80 лет. И главное ведь – никаких финансовых претензий самому олигарху не предъявишь. В случае чего он скажет: «Это не мое, это все мамино!» Хорошая мама.



Краснодарский хуторянин

Иск Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли о вмешаельстве в его частную жизнь будут рассматривать в краснодарском Усть-Лабинске не случайно. Именно в этом райтоне у олигарха постоянная регистрация. Об этом стало известно благодаря «панамскому досье»: при создании одной из офшорных компаний миллиардер указал свой точный домашний адрес – хутор Сокольский, родина его мамы. Сегодня Олег Дерипаска – единственный житель Сокольского. У него тут особняк с конюшней, спорткомплекс, ферма. И владеет всем этим он уже лично, без мамы.



СМИ уже сообщали, что на этот хутор вроде бы заплывала Настя Рыбка. А вот возил ли ее олигарх еще куда-то, например к себе на Уй в Хакасию, выяснить не удалось. «Собеседник» поинтересовался у представителей Дерипаски, кто именно сопровождал его во время новогоднего визита в Хакасию в то же самое время, когда там отдыхали ряд важных российских чиновников (и знакомил ли он своих сопровождающих с этими чиновниками). Но ответа на этот и другие вопросы мы пока так и не получили.



СправкаВся информация для этого расследования получена из официальных и открытых источников и не является вмешательством в чью-либо частную жизнь.

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Всем равняться на мам с сынами, нищеброды! И запомните – г-н Володин с г-жой Барабановой – вам ничего не должны, как и г-н Дерипаска с его маман, как и их родственничек депутат Езубов.

Равно, как и г-да Путин, Медведев, Ситуанов, Набиуллина, Шойгу, Чемезов, Патрушев, Сечин, , Шувалов, Орешкин, Дворкович, Чубайс, Греф, Ротенберг, Юмашев и прочие родственники наших успешных пенсионеров.



Им принадлежат недра корпорации РФ, они ее приватизировали, а вас там не стояло, разве что их верные холуи и обслуга от Матвейчевых до Рыбок, могут пристроиться и пользоваться, если хорошо служат хозяевам.

Скажите спасибо, что они вообще разрешают вам жить на своей частной территории.

Пока – разрешают.



Но, по правде сказать, вы, своим нытьем, уже начинаете напрягать хозяев жизни и территории – не на шутку напрягать, настолько, что вам готовят лагеря и газовые печи, пока в виде комплекса “мундиалевских” реформ, но это только начало и, если вы собираетесь и дальше просто скулить по соцсетям – то вас ждут множество неприятных сюрпризов.

Подумайте об этом, граждане-товарищи нищеброды.



Ах, да – я же обещала вам 5 пенсионерок в полном порядке, брызжущих энергией и переполненных жизненными силами, с высоким уровнем доходов?

Вот еще 3, навскидку, и даже без описаний бизнес-успехов, они в этом не нуждаются, ибо узнаваемы -





P.S.

Между прочим, некоторые успешные пенсионерки, даже уходя из большого бизнеса, умудряются оставить своим деткам нехилое наследство, как например -



“Министр сельского хозяйства РФ, экс-губернатор Кубани Александр Ткачев в 2017 году заработал на 9790% больше, чем годом ранее.



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера премьер-министра и членов правительства Российской Федерации за 2017 год были опубликованы 13 апреля. Лидером по размеру годового дохода стал вице-премьер Александр Хлопонин, задекларировавший 2,912 млрд рублей.



Глава Минсельхоза Александр Ткачев оказался на втором месте по доходам и на первом — по темпам их роста. Согласно официальной декларации, в 2017 году он заработал 548,25 млн рублей.



В 2016 году министр сельского хозяйства стал самым «бедным» членом правительства, задекларировав всего 5,6 млн руб. Таким образом, за год его доход увеличился почти в 98 раз.



Как прокомментировали РБК в пресс-службе Минсельхоза, рост «возник в связи с выплатой дивидендов по ценным бумагам, полученным в 2017 году в дар от матери в связи с ее болезнью», а сами бумаги по закону переданы в доверительное управление. По данным ЕГРЮЛ, мать министра сельского хозяйства Любовь Ткачева владела 37,41% ЗАО «Югптицепром». Еще 61,35% крупнейшей птицефабрики Южного Федерального округа принадлежат «Агрокомплексу им. Ткачева».

Источник: https://gala-gala15.livejournal.com/800487.html