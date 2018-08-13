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Боги

22:03. 13 августа 2018 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал:
Боги (б) — которую христиане заменили на «буки». Но заметьте, у второй буквицы нет числового значения, потому что Богов множество.

И образ данной буквицы означает: множество, превосходящую форму, которая как бы преобладает над чем-то, т.е. вот у нас есть какое-то понятие, а это преобладает, и взаимосвязь как раз и идёт. Рассмотрим пример только на этих двух буквицах.

* БА – допустим, есть фраза: «Ба! знакомые всё лица», т.е. превосходящее (Б) изначалье (А), т.е. сверх. Поэтому выражение «Ба» у нас звучит в удивительной форме. Человек удивляется: «Как это? Вот есть нечто, а тут появилось сверх того, что было вначале, и поверх него ещё что-то».

* БАБА (как бы согласовали с такой же формой). Смотрим первый слог: «Азъ» влияет на «Боги», т.е. как бы человеческое над чем-то, удивились, но при этом опять божественное пошло влиять на первое «Азъ» — на человеческое, и у нас уже образ поменялся: удивлены чем? Божественным созданием, т.е. то, что проявило на удивление новую множественную форму, т.е. ещё единое добавилось.


Поэтому образ «баба» означает – произвела сверх того, что мы имеем, новую такую же Божественную форму жизни. Бабой называли женщину, родившую ребёнка, а ребёнок – это потомок Богов. Поэтому и говорили про женщину, что она обабилась, стала бабой, но это когда родила мальчика, т.е. продолжателя Рода.

А женщина, которая родила девочку, её называли молодкой, молодуха.

* БАБ – здесь убрали «А» в конце, и получилось – божественное или множественное собирается перед множеством, а единый исток (А) находиться между двумя согласующимися системами, т.е. «А» как точка перехода между двумя какими-то структурами.

А точка перехода всегда называлась дверью, врата. И эта форма была доступна и понятна не только нашим Предкам, но и многим народам, отсюда «баб» и переименовали как «врата».

Допустим, в Ассирии в Междуречье, город в котором находились Врата Бога, или как мы называем Врата Междумирья, которые связывали Божественный мир с Земным, они его называли Бабел (или Баб-Ал, потом уже на «е» заменили) — Вавилон.

* Б. Медведица — заметьте, структура преобладания осталась до сей поры. Если оставить одну букву «Б» и поставить точку, допустим: «Б. Медведица» — получилось: Большая Медведица, т.е. здесь сама буквица раскрывает в данном контексте преобладание. А раз есть большее, значит есть и что-то меньшее. Т.е. эта форма осталась, но многие её используют на подсознательном уровне.

Так как множество не может поддаваться конкретизации, поэтому числового значения у данной буквицы как будто и нет.

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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Азбука, Бог, русский, славяне, смысл, язык
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